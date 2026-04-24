2026年04月24日 21時44分 ハードウェア

メカニカルキーボードのFILCOで知られる「ダイヤテック」が事業終了



メカニカルキーボードのMajestouchシリーズで知られるダイヤテックが事業を終了(閉業)したことが明らかになりました。



ダイヤテック株式会社

https://www.diatec.co.jp/index.html



ダイヤテックは自社ブランドの「FILCO」でキーボードを販売していた企業です。FILCOのMajestouchシリーズは安定感のある重厚な筐体が特徴で、メカニカルキーボード愛好家に親しまれてきました。



2022年に登場したMajestouch Convertible3は有線接続と無線接続の両方に対応したキーボードで、日本語配列・英語配列・テンキー有無が選択可能かつ、キースイッチを茶軸・青軸・赤軸・静音赤軸から選択することができました。





また、2023年には左右分割型の「Majestouch Xacro M10SP」を発売。メカニカルスイッチ搭載かつ左右分割かつ10個のマクロキーを搭載という意欲作でした。





記事作成時点でダイヤテックのウェブサイトにアクセスすると事業終了の通知が表示されます。



平素よりダイヤテック株式会社ならびに弊社製品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。

突然のお知らせとなり恐縮ではございますが、2026年4月22日をもちまして、弊社は事業を終了(閉業)いたしました。



これまで賜りましたご厚情に心より御礼申し上げます。



ダイヤテック株式会社



なお、通販やユーザーサポートの一環で取得した個人情報は2026年4月22日までに関係法令および社内規定にもどづいて安全に削除済みとのことです。

