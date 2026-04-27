2026年04月27日 20時00分 ハードウェア

新しい10GbEのUSBアダプターは超小型、実力はどれほどか？



長年にわたり、ノートPCで10ギガビット接続を実現する最良の方法は高価で大型かつ発熱の大きい10GbEのThunderboltアダプターを購入することでした。エンジニアのジェフ・ギーリング氏は、近年登場したRealtekのRTL8159チップセットを搭載したUSB 3.2アダプターを紹介し、「かさばるアダプターは過去のものになるかもしれない」と指摘しました。



New 10 GbE USB adapters are cooler, smaller, cheaper - Jeff Geerling

https://www.jeffgeerling.com/blog/2026/new-10-gbe-usb-adapters-cooler-smaller-cheaper/



How did they make it this small?? - YouTube





PCにLAN接続用のポートがない場合、USBポートに変換アダプターを取り付けることで有線接続が可能です。これまで2.5Gや5GのUSBアダプターは多く売られていますが、10Gに対応したものはあまりありません。



近年では10Gに対応したアダプターが登場するようになりました。ギーリング氏がテストしたのはWisdPi製の約80ドル(約1万3000円)のモデル(以下の画像右側)で、これは多くの5G/2.5Gアダプターの2倍の価格ですが、ギーリング氏が以前購入したThunderboltタイプの10Gアダプターの半額以下だそうです。





ギーリング氏はこのアダプターを以下4種の構成でテストしました。

・AMD Ryzen AI 5 340搭載のFramework 13(USB 4 / USB 3.2 Gen 2を含む)

・MacBook Neo(USB 3.1およびUSB 2.0)

・M4 MacBook Air(USB 4 / USB 3.1 Gen 2)

・AMD Ryzen 7900xとB650マザーボードを搭載したデスクトップ(USB 3.2 Gen 2x2)



完全な10Gbpsの速度を出せたのは、20Gbpsのスループットに対応するUSB 3.2 Gen 2x2ポートを備えたデスクトップPCだけでした。他のマシンでは約6〜7Gbpsでした。





Macはポートごとの帯域幅は同じ(USB 3.1 Gen 2x1で10Gbps)ですが、パフォーマンスは一貫してFrameworkよりも低くなりました。接続時にアダプターは正しく認識され、追加のドライバーインストールなしですぐに動作したものの、ネットワーク設定の「ハードウェア」タブでは接続速度が誤って2500Base-Tと表示される不具合もあったそうです。



Windowsでは、接続時にアダプターは認識されましたが、Realtekの最新ドライバーを公式サイトからダウンロードしてインストールするまでネットワークに接続できなかったとのこと。





双方向の帯域テストでは興味深い違いが見られ、FrameworkやデスクトップPCでアップロード速度の低下がみられました。「割り込みレートの限界に達しているのでは？」という読者の指摘に対しては、P2とP4で全てのテストを実行したところ結果は同じだったとギーリング氏は伝えています。





ギーリング氏は「主な結論として、このアダプターはUSB 3.2 Gen 2x2(20Gbps)ポートを備えている場合にのみ、その性能を最大限発揮します。そして過去10年にわたるUSB命名の混乱や、Microsoftがデバイス設定でUSB 3.x接続をすべて『3.0』と表示する事実を考えると、自分のコンピューターの対応状況を仕様書を確認せずに把握するのは難しいでしょう」と語りました。



5Gや2.5Gのほうがコストパフォーマンスは良いのかという点について、「すでに10Gbpsのネットワーク環境があり、SFP+ではなくRJ45を使用していて、よりコンパクトなアダプターを求めているのであれば良い選択ですが、10Gbpsが不要であれば2.5Gbpsや5Gbpsのアダプターにとどめるべきです。現時点ではそれらが最もコストパフォーマンスに優れています」とギーリング氏は指摘。「PC全体で価格上昇が続く中、より安価で高速、そして以前より優れた新しいデバイスが登場したのは喜ばしいことです」と付け加えました。

