2026年4月27日のヘッドラインニュース
2026年1月30日(金)から劇場上映されてきた『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』がいよいよファーストランの終映を迎えるということで、2026年5月1日(金)から最終入場者プレゼントとして「村瀬修功監督デザインイラストカード」が配布されることになりました。
カードは、村瀬監督が本編の絵コンテを一部抜粋・選定してデザインしたもので、89mm×127mmのL判サイズ。なくなり次第配布終了です。
ついに最終！14週目入場者プレゼント 「村瀬修功監督デザインイラストカード」 5月1日より配布決定！ | 『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』公式サイト
https://gundam-official.com/hathaway/news/ec2b6zo3mec1oa80ugl9h79s/
©サンライズ
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
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◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
マイナスにとびこめ！ゲーム— ルー (@lu_sun_ch) 2026年4月26日
⚠音が出ます pic.twitter.com/ulrex0TtU1
外国人『簡単な日本料理のレシピを試してみる』と投稿した動画、日本人から「知らん…なにそれ…怖」とツッコミが殺到してしまう - Togetter
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
清潔なハエで授粉、ミツバチと比べメリットも…イチゴ園で活用広がる「扱いやすく人を刺す危険もない」 : 読売新聞
コーヒー摂取の「時間帯を限定」で早死にリスク低減 25年発表の研究 - CNN.co.jp
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
自衛隊幹部の階級呼称を変更へ、幕僚長は「大将」・１佐は「大佐」に…旧日本軍の負のイメージから「曹」や「士」は変更せず : 読売新聞
【談話】同志社国際高校修学旅行中の死亡事故について ｜ 全日本教職員組合(全教)
小泉防衛相が「共産党さんミサイル大好き」と答弁 それを笑う茂木外相… 揶揄する姿勢を山添拓氏が猛批判：東京新聞デジタル
【速報】GW中の外遊で原油・石油製品の供給源の開拓を 高市総理が閣僚に指示 | TBS NEWS DIG
円の実力、凋落止まらず ５６年前下回る、購買力減退：時事ドットコム
米イラン再協議見送り トランプ氏「誰が責任者なのか分からない」 - 日本経済新聞
トランプ大統領が参加した夕食会で銃撃事件 容疑者拘束で捜査 | NHKニュース | トランプ大統領、アメリカ
4兆円投じたメキシコ「マヤ鉄道」は閑古鳥、先住民族に恩恵届かず - YouTube
【地震情報】北海道十勝南部で震度5強 津波なし | NHKニュース | 地震、北海道、青森県
“ナフサ供給不安”企業の44％「すでに影響」 生団連調べ | NHKニュース | ナフサ、イラン情勢
JERA「電気料金 夏ごろに高騰懸念」イラン情勢受け | NHKニュース | イラン情勢 日本への影響・対応、イラン情勢、資源・エネルギー
JALの部長年収3割増、取締役並み 管理職「罰ゲーム」脱却の機運 - 日本経済新聞
ナフサ危機、食品企業4割すでに打撃 容器不足でプリン販売休止 - 日本経済新聞
クラスのほぼ9割がオタクの美術高校に入った結果（1/3） pic.twitter.com/0x59lHnKwK— やませちか💎8巻発売中4/23💎宝石商のメイド (@yamasetubuyaki) 2026年4月26日
トランプ氏迷走、湾岸諸国「てんでんこ」 米による安全神話崩壊で - 日本経済新聞
盲導犬にリードなしの犬が近づき転倒し負傷、視覚障害の女性が提訴…「盲導犬に犬を近づける危険性を広く知ってほしい」 : 読売新聞
米首都夕食会で発砲 各国首脳「衝撃受けた」 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News
代替調達の米原油、日本到着 イラン攻撃後初、まず９１万バレル：時事ドットコム
「暗殺を研究してきた」トランプ氏、発砲事件の原因を考察 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News
住民は「この町は韓国の恥部だ」と…「公共の電気ガス水道は行き届かない」ソウル『最後のスラム』で起きた“恐るべき事態” | 文春オンライン
国会議事堂、初の大規模改修へ 築90年、耐震強化 | NEWSjp
赤沢経産相、6月頃から電気・ガス料金に影響出始める見通し-中東情勢 - Bloomberg
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
財務省が北海道新幹線のB/C比1.0割れを言い出したの、工事費増大と工期延伸で……って話かと思ったら全然違う。Bの再計算もしてない。— うえぽん (@kaorurmpom) 2026年4月24日
これ、新幹線貸付料をJRからふんだくるための屁理屈だわ。これまでにJRから猛反発を食らったので反撃してる。https://t.co/rTxKwH0nobhttps://t.co/3jxVp4N9V4 pic.twitter.com/j76HWyTHjh
ラーメン屋で味噌を頼んだら「すみません、今日はもうないです」と言われた→後から入ってきた人には「いいよ、味噌作るよ」と言って作り始めて、最悪な気分になった - Togetter
神奈川県警のお説教— T a k u m i (@Takumi__Cars) 2026年4月25日
『大型車枠ですﾖ〜❗大型車枠‼』
『マナー守れないならPA来ないでください❗』
(鬼のパッシング付き) pic.twitter.com/5ofPxuScYJ
Amazon…— Konさん (@Kon99851624) 2026年4月25日
今日の15時に置き配があった！
うちの荷物ではなく
住所も名前も知らない人だった
Amazonに連絡して
誤配だから回収しないと
この人困るよ！って言って
回収をお願いする…
17時そのまままだある！
また連絡する…
19時まだある！
どうすんの？
Amazonって…😑 pic.twitter.com/ih8BCAXT27
ここ堀江さんにも直接言ってブチギレられたけど普通に旨くないです— リュウジ@料理のおじさんバズレシピ (@ore825) 2026年4月23日
パフォーマンスだけで中身がなく料理のクオリティが低い上に値段が高い
最近は食べられる食用菊をばらまいてるんですね、あれおひたしにすると旨いんですが落ちたやつまさか捨ててないすよね。味はまだしも、品性まで失った？ https://t.co/Fgn2UxkWGJ
柏原南口駅を見てきました。— 津城野 葉太 | 鉛筆画家 (@yota_tsukino) 2026年4月26日
近鉄南大阪線とJR大和路線の2つの大幹線をあみだくじの様に結ぶ近鉄道明寺線というミニ路線の唯一の中間駅です。
単線でゲート式の改札機もない必要最低限の設備なので秘境駅という佇まいですが、現地に行くと思ったより利用客が多かった印象でした。#旅先パビリオン pic.twitter.com/VPpT5XfpTc
🎉㊗東葉高速線 開業30周年🎉— 東葉高速鉄道広報【公式】 (@toyorapid_info) 2026年4月27日
本日4月27日、おかげさまで東葉高速線は開業30周年を迎えました！
日頃よりご愛顧いただいております皆さまに感謝申し上げます。
そして、本日は #鉄道むすめ「#村上とよか」のお誕生日です！
これからも東葉高速線をよろしくお願いします♪#東葉高速鉄道 pic.twitter.com/mx5Tl9lVun
県民の皆様からお問い合わせもありますことから、南海フェリー(株)を取り巻く経営環境を示す各種情報を掲載いたします。データは全て南海フェリー(株)より提供いただいたものです。— 徳島県 (@preftokushima) 2026年4月27日
「南海フェリー事業撤退」に関しては、これまで和歌山県、和歌山市、徳島県、徳島市の関係自治体において（続く↓） pic.twitter.com/0AjpyoLVBk
「雨の匂いがするから降るかも」って言ったら笑われたんだけど雨の匂いってみんな分かるよね？→「東京出身の人に一切伝わらなかった」「都会に出て分からなくなった」 - Togetter
カナダの小学校に子供を通わせているが、毎日手作りのお弁当を持たせていたらついに『日本式お弁当いじめ』が発生してしまった - Togetter
「ここに家できんのかよ...」持っている畑の周辺に新しい家が...鶏舎も来ることが決まっていて土埃と臭いに悩まされるのは事前リサーチで分かるのに「文句言われる未来しか見えん」 - Togetter
メルカリに出てる人間国宝の帯や着物（新品・新古品で2-3万）でも売れてない一方、機械織りの新之助上布（反物3万円代〜）は抽選販売するほど人気→寄せられた理由に納得 - Togetter
妻の新潟土産の日本酒ラベルの印刷加工が凄すぎて、コレおいくらかかるんだろう？と訝しんだ→酒蔵さんが反応、パチカというプレスで半透明になる特殊な紙らしい - Togetter
ハンバーガーのピック、持って帰っていいと思う？お客さんの考える「常識」がわからないと嘆く店側の意見と、人によって「常識」は違うという反論 - Togetter
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
はてな[3930]：資金流出事案の発生に関するお知らせ 2026年4月24日(適時開示) ：日経会社情報DIGITAL：日本経済新聞
大丈夫、はてなは何も失っていません - orangestar2
【ダイヤテック閉業！？】この半年FILCOに何が起こっていたか - 勝手にFILCOコレクション / FILコレニュース N-99 - YouTube
Meet DJI Lito Series - Just Fly. - YouTube
【富士通】特別なセンサーなく｢AI｣が状況判断 自社開発｢フィジカルAI｣技術公開 - YouTube
【Ubuntu日和】【第88回】Sandy Bridgeおじさんも安心！？リリースされたばかりのUbuntu 26.04 LTSをご紹介 - PC Watch
「いいね」は腐敗する - 丁寧な暮らしをしたいブログ
グーグル・クラウド・ジャパン協賛のAIエージェント開発ハッカソン「DevOps × AI Agent Hackathon」開催決定！ | ファインディ株式会社のプレスリリース
総務省｜報道資料｜地方財政（市町村ごと）に関するダッシュボードの公開
AIと、コードを見ながらやりとりする。ローカルレビューを回すOSS「difit」 - Findy Media | IT/Webエンジニアの転職・求人サイトFindy – GitHubからスキル偏差値を算出
調整さんの利用を会社は禁止すべきか｜佐々木康介
裁判官マップにとんでもない高評価の有能裁判官がいる...→警察が提出したドラレコ映像を裁判官自らバイナリレベルで解析して改ざんの証拠を突き止めた - Togetter
NTT AI需要で国内データセンター3倍超に拡大 33年度までに | NHKニュース | 生成AI・人工知能
白人男性が世界各国で夜に歩いて安全だと感じた国々をスレッドにランキング形式でまとめてみた→色々と興味深い内容になっていた「海外旅行の参考になるな」 - Togetter
「新人がAIに聞いたまま資料を出して来る」ことに嘆いている40代社員に対して、「ワークスロップ」という概念を紹介する人が登場する - Togetter
キリンHD、グループ会社に「AI役員」導入 客観データで意思決定 - 日本経済新聞
コードを1行も読ませずに、AIに脆弱性を100%特定させる方法（理論編） #Python - Qiita
北京市がドローン販売を全面禁止 首都防衛徹底、「低空経済」に逆風 - 日本経済新聞
乗り心地の悪さ日本一でSNSで大反響「カーレーター」ガタガタと激しい振動が逆に新鮮 レトロな浪漫紀行（5）須磨浦山上遊園 - 産経ニュース
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
ポケモンコマスター10周年記念オフ潜入レポート【ゆっくり実況】 - ニコニコ動画
【レトロゲームゆっくり実況】台湾産のロックマンX？！【ロックマンX3X3X3X3X3／メガドライブ】 - ニコニコ動画
【レトロゲームゆっくり実況】超下品絶倫S〇XバトルRPG【もっこりまんRPG／PC9801】 - ニコニコ動画
品 行 方 正 夏 色 花 梨 #７【テラリア】 - ニコニコ動画
【VOICEROID実況】リハビリに作ってたら肥大化して結局ごった煮になったごった煮動画その５ - ニコニコ動画
2026年5月17日(日)にインテックス大阪1・2号館で開催のイベント「#関西コミティア76」へサークル「創作部同窓会」で参加します！番号は【S-75】です！ pic.twitter.com/HcdGow6xw2— 【S-75】千里高校創作部(旧・報道部)・同窓会/2026年5月関西コミティア76 (@ins_magazine) 2026年4月24日
2026年4月26日
【リゼロ×鳥取県コラボスタンプラリーにご参加の皆様へ、重要なお知らせです】— 【公式】鳥取県観光戦略課🐪🦀🍐(とっとリアル・パビリオン) (@tottori_kankous) 2026年4月26日
TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」コラボにつきまして、
スタンプラリー開始当初より予想を上回る多くの皆様にご参加いただき、…
1 上陸 / 雨宮さん - あらゐけいいち | サンデーうぇぶり
『杖と剣のウィストリア』 – taigaai
【速報】「Yuna First Live」開催決定｜2026.4.29(WED)17:00｜「劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-」 - YouTube
『ガールズ&パンツァー 最終章』第5話 特報PV│10月9日(金)劇場上映！ - YouTube
MF文庫J『ノーゲーム・ノーライフ13』PV【榎宮祐／松岡禎丞】 - YouTube
『最終楽章 響け！ユーフォニアム』後編 予告【2026年9月11日 ROADSHOW】 - YouTube
【本予告】自主制作アニメ『鯨を夢む』 2026年5月1日（金）公開 - YouTube
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第3話 エンディングムービー｜TVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』 - YouTube
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【メイキング映像①】『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編 - YouTube
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『ペルソナ５: The Phantom X』オープニングムービー(『Show Stealer』ver.) |メインストーリー第4章開幕！ - YouTube
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漫画の「原画」収集拠点整備へ 文化庁、海外流出防ぎ研究に活用 - 日本経済新聞
漫画家の終活 紙原稿どうする｜ほりのぶゆき
読売新聞日曜版「ライパチくん」など、漫画家の吉森みき男さん死去 : 読売新聞
風邪ひいて近場のクリニック行った話 pic.twitter.com/mlKStAjGH5— 睦月 (@mousyun) 2026年4月26日
『薬屋のひとりごと』は中国っぽいけどまったく現実の中国史と関係ないことを作者も認めていますが当の中国人も「全然中国ではないが面白い」と楽しんでいます。キングダムもそうです。漫画文化はそれでいい - posfie
2026_ダイエット１４ pic.twitter.com/SlqK8wGjoN— コ〜ンポタージュ (@konkonkonpota) 2026年4月26日
ネットミームやパロディネタ山盛りの『ゆんゆん電波シンドローム』英語翻訳を緊急修正へ―インターネット文化がうまくローカライズされていないとして物議 | Game*Spark - 国内・海外ゲーム情報サイト
ラノベ業界の衰退がやばいって言ってる人いるけど「コミカライズ含めたビジネスモデルと見れば」現在のラノベ業界は過去最高の売上の黄金期だよという話 - posfie
CREATOR部門 所属メンバー ファン太に関するご報告｜NEWS｜ZETA DIVISION®
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「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」30秒予告｜帝国が崩壊した銀河で、彼らの伝説が始まる―｜5月22日（金）劇場公開！ - YouTube
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in ヘッドライン, Posted by logc_nt
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