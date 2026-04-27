2026年4月27日のヘッドラインニュース

Amazon…

今日の15時に置き配があった！

うちの荷物ではなく

住所も名前も知らない人だった

Amazonに連絡して

誤配だから回収しないと

この人困るよ！って言って

回収をお願いする…

17時そのまままだある！

また連絡する…

19時まだある！

どうすんの？

Amazonって…😑 pic.twitter.com/ih8BCAXT27