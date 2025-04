「光合成を模倣して二酸化炭素から炭化水素を作り出すパネル」が開発される、無機物で光合成を再現

アメリカのローレンス・バークレー国立研究所の研究チームが、二酸化炭素から炭化水素を作り出すパネルを開発しました。パネルは植物性の材料ではなく無機物で光合成の模倣に成功したことを大きな特徴としており、プラスチックや燃料の生産に役立てられることが期待されています。 Perovskite-driven solar C2 hydrocarbon synthesis from CO2 | Nature Catalysis https://www.nature.com/articles/s41929-025-01292-y Scientists Develop Artificial Leaf That Produces Valuable Materials – Berkeley Lab News Center https://newscenter.lbl.gov/2025/04/24/scientists-develop-artificial-leaf-that-uses-sunlight-to-produce-valuable-chemicals/ アメリカのエネルギー省は、太陽光を用いて空気中の物質を化学エネルギーに変換する大規模研究プロジェクト「 Liquid Sunlight Alliance (LiSA) 」を推進しています。このLiSAの一環として開発されたのが二酸化炭素から炭化水素を作り出すパネルです。 パネルの見た目はこんな感じ。光に照らさせると空気中の二酸化炭素から炭化水素を作り出します。

2025年04月27日 22時44分00秒 in サイエンス, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article 'Panels that mimic photosynthesis to pro….