2026年06月23日 11時34分 AI

OpenAIがClaude Mythos 5超えのセキュリティー特化AI「GPT-5.5-Cyber」のアップデートを発表＆セキュリティー特化Codexプラグイン「Codex Security」もアップデート



OpenAIがセキュリティー研究者向けAIモデル「GPT-5.5-Cyber」のアップデートを2026年6月22日に発表しました。アップデート版のGPT-5.5-CyberはベンチマークテストでClaude Mythos 5を超えるスコアを記録しています。また、Codexにセキュリティー対策機能を追加するプラグイン「Codex Security」のアップデートも発表されています。



Daybreak: Tools for securing every organization in the world | OpenAI

https://openai.com/index/daybreak-securing-the-world/



GPT-5.5-CyberはOpenAIの審査を通過した一部のユーザーを対象に提供されているAIモデルで、プログラムの脆弱(ぜいじゃく)性を発見する能力の高さを特徴としています。GPT-5.5-Cyberのプレビュー版は以前から公開されており、今回のアップデートでは「大規模なコードベース全体にわたる詳細な分析」が可能となりました。これにより、脆弱なコードに対するパッチ開発・テスト・人間によるレビューのための準備までを実行できるようになっています。



セキュリティー能力ベンチマークテスト「CyberGym」で「GPT-5.5-Cyber(アップデート版)」「Claude Mythos 5」「GPT-5.5-Cyber(アップデート前)」「GPT-5.5」「GPT-5.4」「Claude Opus 4.7」の能力を測定した結果が以下。アップデート版のGPT-5.5-CyberはClaude Mythos 5を上回るスコアを記録しました。





GPT-5.5-Cyberを使うにはOpenAIの審査をクリアする必要があります。個人ユーザーの場合は以下のリンク先から審査に申し込めます。



サイバー向けの信頼できるアクセス | ChatGPT

https://chatgpt.com/cyber





また、Codex用のプラグインである「Codex Security」のアップデートも発表されました。Codex Securityは脆弱性に対するパッチ開発を補助するエージェントで、今回のアップデートにより「コードの詳細なスキャン」「レビュー結果のダッシュボード表示」「深刻度や影響の分析」「修復ガイダンスを含むレポート作成」「脅威モデルの構築」といった操作が実行可能になりました。





さらに、OpenAIのセキュリティー製品を他社製サービスに組み込むための枠組みである「OpenAI Daybreak Cyber Partner Program」や、オープンソースプロジェクトのメンテナーと連携するためのイニシアチブである「Patch the Planet」も発表されました。OpenAI Daybreak Cyber Partner ProgramにはIBMやCrowdStrike、Accenture、Akamaiといった大手企業が参加しており、今後も参加メンバーを増加させる計画です。

