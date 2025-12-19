2025年12月19日 11時51分 AI

OpenAIがコーディング特化のAIモデル「GPT-5.2-Codex」をリリース



現地時間の2025年12月18日、OpenAIがこれまでで最も先進的なエージェント活用型コーディングモデルの「GPT‑5.2-Codex」を発表しました。GPT‑5.2-CodexはGPT-5.2をコード生成ツールCodexのエージェント活用型コーディングに最適化したバージョンです。



GPT-5.2-Codex が登場 | OpenAI

https://openai.com/ja-JP/index/introducing-gpt-5-2-codex/



Addendum to GPT-5.2 System Card: GPT-5.2-Codex | OpenAI

https://openai.com/index/gpt-5-2-codex-system-card/





Meet GPT-5.2-Codex, the best agentic coding model yet for complex, real-world software engineering.



With native compaction, better long-context understanding, and improved tool-calling, it is a more dependable partner for your hardest tasks.



Available in Codex starting today.… — OpenAI Developers (@OpenAIDevs) December 18, 2025



GPT-5.2-Codexは、GPT‑5.2の強み⁠と、GPT‑5.1-Codex-Maxの最先端エージェント活用型コーディングおよびターミナル操作能力を基盤としたモデルです。コンテキスト圧縮による長期的な作業への対応強化、リファクタリングや移行といった大規模なコード変更での性能向上、Windows環境でのパフォーマンス改善、サイバーセキュリティ機能の大幅な強化などを実現しています。その結果、推論におけるトークン効率を維持しながら、長時間にわたるコーディング作業でも、より信頼できるパートナーとして活用することが可能です。





ビジョン性能の強化により、GPT‑5.2-Codexはコーディング中に共有されるスクリーンショット、技術図、チャート、UI画面を、より正確に解釈できるようになりました。また、GPT‑5.1-Codex-Maxで導入された機能を基盤として、Windowsネイティブ環境におけるエージェント活用型コーディングが、より効果的かつ信頼性の高いものとなります。



GPT‑5.2-Codexは、現実的なターミナル環境における多様なタスクでのエージェント性能を評価するベンチマークであるSWE-Bench ProおよびTerminal-Bench 2.0において、最先端の性能を達成しています。これらの改善により、リポジトリのナビゲーションやリファクタリングから、プルリクエストの作成・レビューに至るまで、現実世界のソフトウェアエンジニアリング業務全体で、より高い性能を発揮します。





OpenAIはサイバーセキュリティ⁠などの専門分野における能力の向上について、例えばCodex CLIとGPT‑5.1-Codex-Maxを使用したセキュリティ研究者が、サービス拒否やソースコードの露出につながる可能性のあるReactの脆弱性を3件発見し、この脆弱(ぜいじゃく)性を責任ある形で情報開示⁠したことを明かしました。



GPT‑5.2-Codexは、これまでOpenAIがリリースしたどのモデルよりも強力なサイバーセキュリティ能力を備えており、大規模なサイバーセキュリティ強化に貢献する可能性がある一方で、慎重な提供方法が求められる新たなデュアルユースのリスクも生じさせるそうです。その理由のひとつが、GPT‑5.2-CodexはOpenAIの安全性フレームワークであるPreparedness Frameworkにおいて、サイバー能力がハイレベルに達していないという点にあります。



OpenAIはGPT‑5.2-Codexの能力とリスクの両方を考慮し、12月19日からCodex CLI、IDE拡張、クラウド、コードレビューにおいて、すべての有料ChatGPTユーザー向けにGPT‑5.2-Codexの提供を開始します。同時に、APIにおけるサードパーティー提供を、安全に実現する準備を進めているそうです。また、審査を通過したセキュリティ専門家や組織に対し、将来の高度なAIサイバー能力への制御された目的限定のアクセスを提供する、招待制のパイロットプログラムも提供予定です。これにより、強固な安全対策を維持しつつ、認可された防御的セキュリティ業務を実施できるようになります。

