2025年11月20日

OpenAIがコーディングに強いAI「GPT-5.1-Codex-Max」をリリース、長大コンテキストを自動的に圧縮して最後までタスクを実行可能



OpenAIがコーディングタスクに特化したAIモデル「GPT-5.1-Codex-Max」を2025年11月19日(水)にリリースしました。GPT-5.1-Codex-Maxは2025年11月13日に登場したGPT-5.1-Codexと比べて低いコストで高い性能を発揮します。



Building more with GPT-5.1-Codex-Max | OpenAI

https://openai.com/index/gpt-5-1-codex-max/



GPT-5.1-Codex-MaxはコーディングエージェントのCodexで使用可能なモデルです。Windowsで動作することを前提に開発されているのも特徴です。



GPT-5.1-Codex-Maxは思考にかける時間を「low」「medium」「high」「xhigh」の4段階から選択できます。以下のグラフはGPT-5.1-Codex-Max(青)とGPT-5.1-Codex(水色)の思考トークン数ごとの性能を示したもので、「low」「medium」「high」の3種ともにGPT-5.1-Codex-Maxの方が少ない思考トークンで高い性能を示すことが分かります。また、GPT-5.1-Codex-Maxの「xhigh」は思考トークン数がかなり多くなるものの、その分性能も高くなることが分かります。





GPT-5.1-Codex(high)とGPT-5.1-Codex-Max(xhigh)のベンチマーク結果を比較したグラフが以下。SWE-Lancer IC SWEとTerminal-Bench 2.0の両方でGPT-5.1-Codex-Max(xhigh)の方が高いスコアを記録しました。





OpenAIはGPT-5.1-CodexとGPT-5.1-Codex-Maxに以下のような「カンバン方式のタスク管理ツールを作るプロンプト」を入力した結果も公開しています。



Give me a work management platform that helps teams organize, track, and manage their projects and tasks. Give me the platform with a kanban board, not the landing page. Give me some initial tasks and data already prepopulated so I can see how it looks. Make sure I can create new tasks, and drag them around. Make it look and feel like a fully featured work management/Kanban app.



Save to index.html



まず、GPT-5.1-Codexが出力したタスク管理ツールが以下。





そして、GPT-5.1-Codex-Maxの出力が以下。GPT-5.1-Codex-Maxの方が視覚的に優れているほか、削除ボタンや編集ボタンも実装されています。





GPT-5.1-Codex-Maxはコーディングエージェントでよく発生する「コンテキストウィンドウの制限に達してタスクに失敗する」という問題を解決するためにコンテキストの圧縮機能を備えています。タスクの処理中にコンテキストが増大して制限に近づいた場合、自動的にコンテキストの圧縮処理を実行して最後までタスクを進めることができます。





GPT-5.1-Codex-MaxはChatGPTの「Plus」「Pro」「Business」「Edu」「Enterprise」に加入しているユーザー向けに提供されています。また、近日中にAPIも公開される予定です。

