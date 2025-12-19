2025年12月19日 11時17分 ネットサービス

TikTok売却契約が締結へ、Oracle・Silver Lake・MGXが共同で45％を所有し運営元のByteDanceは約20％を保持



TikTokがアメリカ法人を合弁会社に売却する契約に署名したことが分かりました。新会社はアメリカ人の投資家によって所有権の過半数が確保されることになり、データはすべてアメリカで取り扱われることになります。



TikTokは、「外国の敵対者が管理するアプリケーションからアメリカ人を守る法」、通称TikTok禁止法により、事業を売却するかアメリカでのサービス提供を停止するかが求められていました。ドナルド・トランプ大統領により期限がたびたび延長されてきましたが、最終決定が2025年12月16日に迫っていました。



2025年12月19日、新たに、TikTokのショウ・チュウCEOが「トランプ政権との合意に基づき、アメリカで合弁事業を設立する契約に署名した」と従業員向けに語ったことが分かりました。



報道によると、ソフトウェア会社のOracleやプライベートエクイティファームのSilver Lake、アラブ首長国連邦の国営投資会社MGXを含む投資家コンソーシアムが新会社の45％を所有し、TikTokの親会社であるByteDanceが約20％、残りをByteDanceの既存投資家が保有することになるそうです。



また、契約の一環として、大多数がアメリカ人で構成される7人の取締役会が新会社を監督します。





これによりアメリカ版のTikTokは新会社に管理されるようになり、TikTokのハイパーエンゲージメントアルゴリズムと、同アプリが数百万人のアメリカ人から収集した膨大なデータも新会社が取り扱う予定です。合意によると、アメリカ版TikTokのアルゴリズムはアメリカ人のデータのみで再トレーニングされ、コンテンツのモデレーションに関する判断は新会社によって行われるとのことです。



しかし、海外メディアのNPRが話を聞いた情報筋によると、TikTokのアルゴリズムそのものはアメリカ監査法人の承認を得て引き続きByteDanceが所有する予定だといいます。



新たな契約は2025年1月22日に締結される予定です。





チュウCEOは社内向けのメモで「この場をお借りして、皆様の変わらぬ献身とたゆまぬ努力に感謝申し上げます。皆様のご尽力のおかげで、私たちは最高レベルの運営を維持し、TikTokがアメリカおよび世界中で成長し、繁栄し続けることができるでしょう。これらの契約が締結されたことで、私たちはこれまで通り、ユーザー、クリエイター、企業、そして世界中のTikTokコミュニティへの貢献に注力していく必要があります」と述べたと伝えられています。

