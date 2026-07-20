2026年07月20日 22時15分 サイエンス

仕事のスケジュールが不確実な労働者は幸福度が低い傾向にあるという研究結果



勤務時刻が直前まで決まらない労働者の生活全体の幸福度は、規則的な勤務時刻の労働者よりも低い傾向にあるとアメリカ・ペンシルベニア州立大学などの研究チームが報告しました。



Do Unpredictable and Unstable Work Hours Reduce Subjective Wellbeing? | Social Indicators Research | Springer Nature Link

https://link.springer.com/article/10.1007/s11205-026-03853-5



When you don’t know your work schedule, your happiness may pay the price

https://www.scienceofmoney.org/when-you-don-t-know-your-work-schedule-your-happiness-may-pay-the-price-652/





仕事と幸福度に関する従来の研究が主に検討してきたのは、長時間労働や、希望する労働時間と実際の労働時間のずれでした。今回、アメリカ・ペンシルベニア州立大学アビントン校のロニー・ゴールデン氏らの研究チームが着目したのは、「どれだけ長く働くか」だけでなく、「いつ働くかを事前に把握できるか」という点です。



研究チームは、2016年のアメリカ総合社会調査に含まれる国際社会調査プログラムの調査モジュール「Work Orientations IV」の回答者からフルタイムまたはパートタイムで働く人を抽出し、自営業者と軍人を除いた上で、分析項目に応じて437～750人を対象としました。生活全体の主観的な幸福度の指標は、「現在の生活を総合すると、『とても幸せ』『かなり幸せ』『あまり幸せではない』のどれに当てはまるか」という質問への回答です。





勤務予定の予測可能性を捉えるために用いたのは、勤務する日と時間を何日前に把握できるかと、勤務時刻が「規則的」「定期的に変わる」「直前に決まる」のどれに当てはまるかという2つの質問です。その上で研究チームは、年齢・健康状態・世帯所得・職業・前週の労働時間・勤務時間を誰が決めるかなどによる影響を差し引き、勤務予定の予測可能性と幸福度の関係を分析しました。



研究チームが勤務時刻の決まり方を比較したところ、日々の勤務時刻が「直前に決まる」と答えた人は、勤務時刻が「規則的」と答えた人よりも幸福度が低い傾向にありました。また、年齢・健康状態・世帯所得などの違いによる影響を差し引いて関連の大きさを比べると、直前に勤務時刻が決まることと幸福度の低さとの関連は、世帯所得と幸福度の関連の約2倍だったとのことです。



一方、勤務時刻が定期的に変わる人と規則的な人の間では、幸福度に明確な差を確認できませんでした。研究チームは勤務時刻が変わること自体より、直前まで分からないことの方が幸福度と強く関連するとみています。





ただし、分析対象者のうち日々の勤務時刻が「直前に決まる」と答えた人は38人でした。勤務時刻が直前に決まる人は規則的な人より幸福度が低いという傾向は、世帯所得の違いによる影響を差し引いて初めて明確になったため、研究チームは慎重に解釈する必要があるとしています。



研究チームが勤務予定の通知時期別に比較したところ、予定が変わらない人の幸福度が最も高く、勤務予定を2日～1週間前に知る人では低い傾向がみられました。一方、1日前または当日に知る人では幸福度が明確に低いとは確認できませんでした。研究チームは通知が直前になるケースと残業が関連し、予測できない形でも労働時間が増えることを歓迎する男性が一部にいる可能性を挙げていますが、この点を確かめるには今後の検証が必要だとしています。



また、勤務時間を自分で決められる人を除いた追加分析では、多くの指標で勤務予定と幸福度の間に明確な関連を確認できなくなりました。研究チームは勤務時間が使用者側から決められているか、労働者本人が調整できるかによって結果が変わり得ると説明しています。今回の研究は同じ人を長期間追跡したものではないため、勤務時刻が直前まで決まらないことが幸福度の低下を引き起こすとは断定できません。



研究チームは労働者の幸福度を高める施策として、勤務時間と勤務予定をより安定させ予測可能性を高めることを検討すべきだと主張しています。