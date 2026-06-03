2026年06月03日 10時48分 AI

AnthropicがClaude Mythos Previewの先行提供プログラム「Project Glasswing」を15カ国以上に拡大



Anthropicが開発した「Claude Mythos Preview」はソフトウェアの脆弱(ぜいじゃく)性を発見する能力が極めて高く、AI時代のサイバー攻撃に備えるために一部のパートナーを対象に限定公開されています。新たに、限定公開対象のパートナーの数を現在の約50から約150に拡大することが発表されました。



Expanding Project Glasswing \ Anthropic

https://www.anthropic.com/news/expanding-project-glasswing







We’re expanding Project Glasswing. We’ve extended access to Claude Mythos Preview to approximately 150 additional organizations, based in more than fifteen countries.



Read more about this expansion and our future plans for Project Glasswing: https://t.co/QrtHSBdRbh — Anthropic (@AnthropicAI) June 2, 2026



Anthropicによると、2026年4月にClaude Mythos Previewを公開して以降、約50の初期パートナーと提携し、1万件を超える重大なセキュリティ欠陥を発見してきたとのこと。





公開からおよそ2カ月が経過した今、Anthropicは新たにパートナーの数を約150に拡大することを明らかにしました。これらのパートナーは15カ国以上に拠点を置き、電力、水道、医療、通信、ハードウェアなど、初期の参加組織では十分に網羅されていなかった複数の業界が含まれているとのこと。



新しいパートナーの多くはベンダー、つまり世界中の多くの組織や政府が依存するコードベースを維持する企業や非営利団体です。Anthropicは「これらのパートナーに共通しているのは、そのコードベースへの攻撃が成功した場合、壊滅的な結果をもたらす可能性があるという点です。私たちの推定では、大半のパートナーにおいて大規模な攻撃は1億人を超える人々に影響を及ぼし、世界および国家の安全保障に重大な影響を与える可能性があります」と述べました。





Anthropicが複数のパートナーと提携してClaude Mythos Previewで脆弱性を見つけるプロジェクトは「Project Glasswing」と呼ばれます。AnthropicはProject Glasswingについて「強力なサイバー能力を持つ安価で高速なAIモデルがすぐそこまで来ています。私たちはProject Glasswingを通じて、この現実を反映した運用規範へと組織が移行することを促したいと考えています」との考えを共有しています。



さらに、Anthropicは今後6〜12カ月以内に多くの他のAI企業もClaude Mythos Preview級のモデルを保有するようになり、それらを悪用防止の安全策なしで公開する可能性があると予想しているとのこと。そのような世界では、サイバー攻撃ははるかに頻繁に、そしてはるかに予測不可能な形で発生する可能性があるとして、防御側が早期に適応する必要性を強調しました。



Anthropicは「今後到来する課題に対処するためには、数十万もの組織、研究者、メンテナーが最先端のツールへアクセスできる必要がある」として、Project Glasswingをさらに拡大することを計画しています。

