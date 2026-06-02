2026年06月02日 11時48分 ネットサービス

GitHub Copilotの従量課金がついに開始、「AIクレジット」を使い切ると追加利用には別料金が必要に



AIによるコード補完やチャット、コードレビューなどを利用できるGitHubの開発支援ツール「GitHub Copilot」について、GitHubは2026年6月1日からすべてのGitHub Copilotプランで「GitHub AIクレジット」を利用量の単位とする従量課金制が有効になったことを発表しました。



Updates to GitHub Copilot billing and plans - GitHub Changelog

https://github.blog/changelog/2026-06-01-updates-to-github-copilot-billing-and-plans/



GitHub Copilotはもともと、月額料金を支払うことでコード補完やチャットなどのAI機能を利用できるサービスです。従来の料金体系では「月額料金の範囲内でどの程度AI機能を使えるのか」がプランごとに決まっていましたが、新しい料金体系ではAI機能の利用量に応じてGitHub AIクレジットを消費する形になります。GitHub AIクレジットはGitHub CopilotのAI処理に使う共通の単位で、軽い処理では少ないクレジットを消費し、複雑な処理や大きな作業では多くのクレジットを消費するという仕組みです。





なお、従量課金制への移行については2026年4月に発表していました。



GitHub Copilotが従量課金制への移行を発表、処理内容に応じて「AI Credits」を消費する形式に - GIGAZINE





GitHubによると、2026年6月1日以降はすべてのGitHub Copilotプランに毎月の標準利用分が含まれます。標準利用分を使い切った後もGitHub Copilotを使い続けたい場合、追加の支出上限を設定することで追加のGitHub AIクレジットを消費し、月末に利用量に応じた料金を支払う形になります。個人向けプランでは、利用パターンや請求履歴、アカウントの確認状況に応じて追加利用できるGitHub AIクレジットの総量が制限される場合もあるとのこと。



GitHub Copilotによるコードレビューは標準でGitHubホストランナーを使用するため、2026年6月1日からはGitHub AIクレジットに加えてGitHub Actionsの実行時間も消費します。一方で、セルフホストランナーを利用する場合はGitHub Actionsの実行時間は消費しません。GitHub Copilotによるコードレビューは標準でGitHubホストランナーを使用しますが、各リポジトリで別のランナーに変更することも可能。組織の管理者は組織全体で使うデフォルトランナーを設定でき、配下のリポジトリに一括で適用することも可能です。



組織やEnterprise向けにはユーザー単位の予算設定機能も一般提供されました。管理者は全ユーザーに共通する予算を設定できるほか、特定のユーザー群だけ別の予算に上書きすることも可能です。たとえば、全社員には低めの上限を設定し、AIを多用する開発チームには高めの上限を設定する、といった運用が想定されます。



ユーザーの利用量が設定された予算に近づいた場合、管理者にはメール通知が送信されます。管理者は請求設定から予算をいつでも変更可能。なお、GitHub AIクレジットのユーザー単位予算は追加支出だけでなく総利用量を制御するものだとGitHubは説明しています。つまり、標準利用分を超えた後の追加料金だけを制限する機能ではなく、ユーザーが消費するGitHub AIクレジット全体を管理する機能です。





さらに、GitHubはヘビーユーザー向けプラン「Copilot Max」へのアップグレードも有効にしました。Copilot Maxは既存のStudent、Pro、Pro+加入者向けに提供される上位プランで、より多い標準利用分とより高い支出上限を備え、集中的にGitHub Copilotを使うワークフローを想定しているとのこと。



なお、GitHub Copilot Student、Pro、Pro+、Maxの新規ユーザー登録は記事作成時点でも一時停止中です。GitHubは今後数週間以内に新規登録を再開すると述べていますが、具体的な再開日は明らかにしていません。