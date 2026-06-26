2026年06月26日 11時30分 ソフトウェア

GoogleがついにAndroid版ファイナンスアプリ「Google Finance」をリリース、iOS版は2026年後半にリリース予定



「Appleは出しているのにGoogleは出していないアプリ」の1つがファイナンスアプリでしたが、新たに、GoogleがAndroid向けにファイナンスアプリの「Google Finance」をリリースしました。



Google Finance - Google Play のアプリ

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.finance



Google Finance updates: New app, portfolios

https://blog.google/products-and-platforms/products/search/google-finance-updates-june-2026/



Google finally releases a Finance Android app, promises iOS version later in 2026 - Ars Technica

https://arstechnica.com/google/2026/06/google-finance-finally-gets-a-mobile-app-as-ai-powered-overhaul-leaves-beta/



Google Finance自体は20年以上前から存在するサービスで、直近では「AIを搭載した新しいGoogle Finance」が世界100カ国以上へ展開されています。このように大規模なアップデートを何度か受けてきたサービスですが、モバイルアプリはこれまで存在しませんでした。



2026年6月26日、ついにGoogle Financeのモバイルアプリが提供されました。





アプリではウェブ版と同様、ウォッチリストの作成、リアルタイムの市場データの監視、金融ニュースのチェックなどをすべて一箇所で行えます。株価パフォーマンスのグラフを閲覧する際には、数値が変動した理由をAIが説明する「重要な瞬間」が生成されるなど、AIを活用した機能も数多くあります。



また、UI下部に表示される「質問」ボタンからAIリサーチツールにアクセスすることも可能。これにより、ユーザーはGoogleの投資に特化したAIと株式について会話することができます。下部のバーには履歴セクションもあり、過去のチャット履歴に簡単にアクセスできます。





今後数カ月以内に、ライブ決算説明会やポートフォリオ機能、タスク機能など、ウェブ版に搭載された多くの機能がモバイルアプリへ追加される予定です。また、2026年後半にはiOS向けアプリも提供されます。



ウェブ版には、新たに保有資産の詳細が記載されたスクリーンショットやファイル(CSVやPDFなど)を追加してポートフォリオを作成したり、保有する資産について説明するだけでポートフォリオを構築したりする機能も搭載。ポートフォリオの設定が完了するとリサーチツールでさらに詳しく分析でき、「現在、自分のポートフォリオで比率が低いセクターは何ですか？」「債券への資産配分は長期的な成長の可能性にどのような影響を与えますか？」といった自然言語を用いた質問にAIが回答するとのことです。



仮想通貨にも対応し、「主要な仮想通貨の夜間の大きな値動きを分析した、毎日のプレマーケットブリーフィングを送信してください」といったタスクを設定可能。スケジュールや指示は自由に編集でき、ウォッチリストやポートフォリオを活用して、自身の投資状況に合わせた分析結果を得ることもできます。こうした内容はAndroidおよびiOS版の「Googleアプリ」で通知として受け取れます。

