Anthropicが投資家向けの「Claude for Financial Services」をリリース、データプラットフォームや業界プロバイダーと統合し包括的な金融情報にリアルタイムでアクセス可能



Anthropicが機関投資家向けAIの「Claude for Financial Services」をリリースしました。金融データプラットフォームや金融テクノロジープラットフォームを統合し、さまざまな金融情報にリアルタイムでアクセスすることで、機関投資家の業務をあらゆる方向からサポートできるAIになっているとのことです。



Claude for Financial Services \ Anthropic

https://www.anthropic.com/news/claude-for-financial-services





We've launched Claude for Financial Services.



Claude now integrates with leading data platforms and industry providers for real-time access to comprehensive financial information, verified across internal and industry sources. pic.twitter.com/Gu3bSXpD9z — Anthropic (@AnthropicAI) July 17, 2025



現地時間の2025年7月16日、Anthropicは金融専門家が市場を分析・調査したり、投資を決めたりする方法を変革する、包括的な財務分析ソリューションとして「Claude for Financial Services」を発表しました。





Claude for Financial Servicesは、市場フィードからDatabricksやSnowflakeなどのプラットフォームに保存された内部データまで、あらゆる財務データを単一のインターフェースに統合します。重要なデータソースにハイパーリンク経由で直接アクセスし、瞬時に検証することが可能。Claude for Financial Servicesは、高度な財務ワークロードにも対応できる拡張されたキャパシティを備えているとのこと。



Claude for Financial Servicesで可能な財務分析ソリューションの一例が以下。



・Claudeの業界をリードする金融機能

Claude 4は、Vals AIの金融エージェントベンチマークにおいて、金融タスク全般にわたるリサーチエージェントとして、他の最先端モデルを凌駕する性能を発揮しました。Fundamental LabsがExcelエージェント構築のために導入したClaude Opus 4は、Financial Modeling World Cupの7レベル中5レベルをクリアし、複雑なExcelタスクで83%の精度を達成しています。



・Claude CodeとClaude for Enterprise(利用制限が拡大)

Claude Codeは、トレーディングシステムの近代化、独自モデルの開発、コンプライアンスの自動化、モンテカルロシミュレーションやリスクモデリングといった複雑な分析の実行を可能にします。Claudeを活用することで、アナリストは重要な市場イベントや取引期限をまたぐ過酷なワークロードにも対応可能となるはずです。



・事前に構築されたMCPコネクタ

包括的な市場データとプライベート市場インテリジェンスを得るため、金融データプロバイダーとエンタープライズプラットフォームにアクセスします。



・専門家による実装サポート

価値を迅速に実現するためのカスタマイズされたオンボーディング、トレーニング、ベストプラクティス。





Claude for Financial Servicesの金融分析ソリューションは、主要な金融テクノロジープロバイダーと提携して構築されています。Claudeは複数の情報源から情報を瞬時に確認することで、財務データの分析における信頼性を大幅に向上させることが可能です。複数の情報源をまたいで情報を検証するため、エラーが削減され、すべての請求は元の情報源に直接リンクされるため透明性も確保されます。なお、Anthropicは「通常は数時間かかる複雑な分析が数分で完了します」と説明しました。



Claude for Financial Servicesでは、データプロバイダーを通じて以下の財務情報にリアルタイムでアクセス可能です。



・Box:安全なドキュメント管理とデータルーム分析を可能にするデータを提供

・Daloopa:すべての公開書類、情報開示、プレゼンテーションから高品質のファンダメンタルズとKPIに関するデータを提供

・Databricks:ビッグデータとAIワークロード向けの統合分析を提供

・FactSet:包括的な株価、ファンダメンタルズ、コンセンサス予想データを提供

・Morningstar:評価データと調査分析を提供

・Palantir:政府や企業が大規模なデータを統合、分析し、それに基づいて重要な運用上の意思決定を行うのに役立つAI主導のプラットフォームを提供

・PitchBook:業界をリードするプライベート資本市場のデータとリサーチを提供し、ユーザーが投資や資金調達の機会を発掘し、デューデリジェンスを実施し、パフォーマンスをベンチマークし、より迅速かつ自信を持って実行できるようにするサービス

・S&P Global:Capital IQ Financialsや決算説明会の記録など、実質的にリサーチワークフロー全体へのアクセスを提供

・Snowflake:グローバル企業が構造化データ、非構造化データ、半構造化データを含むすべてのデータから価値を引き出すことを可能にする、簡単で接続された信頼できるデータとAIプラットフォームを提供



Anthropicのエコシステムは、一流コンサルティング会社を通じ、データアクセスと実装の専門知識の両方を提供します。これらのパートナー企業は、コンプライアンス、リサーチ、エンタープライズAI導入など、あらゆる分野においてカスタマイズされたソリューションを提供します。



・Deloitte:10Xアナリストを通じ、株式調査、プライベートクレジット、地方債の調査生産性を向上させています。

・KPMG:金融サービス企業が開発者やアナリストにAIアシスタントやエージェントを導入するのを支援しています。

・PwC:規制を個別の義務に分解し、社内のコンプライアンスギャップを分析し、規制パスファインダーを通じてポリシーの更新を生成します。

・Slalom:AIアクセラレーテッドエンジニアリングプログラムを通じ、レガシーコードの近代化を加速し、エンドツーエンドの保険業務変革のためのソリューションを提供しています。

・TribeAI:VDR統合により投資チームが取引資料のレビュー、財務分析、エンティティ解決を自動化できるよう支援しています。

・Turing:PRDでのコンプライアンス要件の自動生成と、サービスとしてのコンプライアンスベンチマークを提供します。



Claude for Financial Servicesは、デューデリジェンスと市場調査、競合ベンチマークとポートフォリオの詳細な分析、完全な監査証跡を備えた財務モデリング、機関投資家レベルの投資メモとプレゼンテーションの作成など、重要な投資・分析ワークフローを加速させます。ポートフォリオのパフォーマンスをモニタリングし、複数の投資指標を比較することで、従来の手法よりも迅速に投資機会を特定することが可能です。





Claude for Financial Servicesについて、AIA Labsのアーロン・リンスキーCTOは「AIA Labsでは、2023年からClaudeを活用した機能を開発してきました。Claudeは、当社のInvestment Analyst Assistantの最初のバージョンに搭載され、Pythonコードの生成、データ可視化の作成、そしてジュニアアナリスト並みの精度で複雑な財務分析タスクを反復処理することで、アナリストのワークフローを効率化しました」と言及。



NBIMのニコライ・タンゲンCEOは「ClaudeはNBIMの働き方を根本的に変革しました。Claudeの導入により、生産性は約20%向上しており、これは21万3000時間に相当すると推定しています。ポートフォリオマネージャーとリスク部門は、Snowflakeデータウェアハウスにシームレスにクエリを実行し、かつてない効率で決算説明会の分析を行うことができるようになりました。9000社のニュースフローの監視自動化から議決権行使の効率化まで、ClaudeはNBIMにとってなくてはならない存在となっています」と語っています。



オーストラリア・コモンウェルス銀行のロドリゴ・カスティージョCTOは、「Anthropicとの戦略的パートナーシップは、当社の成功と、銀行業務におけるAIイノベーションのグローバルリーダーになるという戦略の基盤です。Claudeの高度な能力とAnthropicの安全性への取り組みは、不正防止や顧客サービスの向上といった重要な分野における変革を推進する中で、AIを責任を持って活用するという当社の目標の中核を成しています」とコメント。



AIGのピーター・ザフィノCEOは、「Anthropicとの提携は、大規模な引受業務へのアプローチを根本的に変革するでしょう。Claudeの高度な機能を引受業務プロセスに組み込むことで、初期導入段階では事業レビューの期間を5分の1以上短縮すると同時に、データ精度を75%から90%以上にまで向上させることができました。この協業は、当社の成長を加速させ、引受担当者に迅速な意思決定のためのツールを提供することで、より多くの顧客に、より深い洞察に基づいたサービスを提供できるようになることを目指しています」と語っています。



なお、AnthropicがClaude for Financial Servicesを発表したイベントの全編は、以下の配信アーカイブでチェック可能です。



Claude for Financial Services Keynote - YouTube