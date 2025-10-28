2025年10月28日 16時18分 AI

Excelを生成AI・Claudeと連係して操作を簡略化できる「Claude for Excel」



Anthropicの生成AI「Claude」がExcelと連係した「Claude for Excel」が、ベータ版としてリリースされます。Claude for Excelは、Excelのセルを読み取って分析し、直接編集できるアドインです。



Claude for Excel

https://www.claude.com/claude-for-excel



Advancing Claude for Financial Services \ Anthropic

https://www.anthropic.com/news/advancing-claude-for-financial-services





Claude for Excelは「Excelの読み取り、分析、変更、新規作成」を行うことができるものです。ExcelのサイドバーにClaudeのチャットインターフェースが表示され、ユーザーはプロンプトを渡しつつExcelの操作を簡略化することができます。





Claude for Excelを使うと、財務諸表をゼロから作り上げたり、人間が作ったシートの監査を実施させたりすることが可能。数式のエラーを修正させることもできます。Claude for Excelが変更した箇所は明示されるため、人間の手で容易に最終確認を行えます。



Anthropicは「Claudeはミスを犯す可能性があるため、特にクライアント向けの成果物については、最終決定前に必ず変更内容を確認してください」と伝えました。



Excelだけでなく、PowerPointスライドなどの作成・編集に加え、Microsoft 365に接続してファイル、メール、Teamsの会話を検索する機能も導入されます。





Claude for Excelは、Max、Team、Enterpriseプランのユーザー1000人を対象にリサーチプレビューとして提供されています。利用したいユーザーはウェイトリストに登録できます。



Anthropicは金融サービスとClaudeの統合に力を入れており、Claude for Excelなどの導入で機能の拡充を図っています。既に、ロンドン証券取引所、信用格付業者のMoody's Ratings、投資リサーチ会社のThird Bridgeなど、多数の企業とClaudeの統合を果たしているとのこと。





Anthropicは「金融サービス向けClaudeを拡張し、Excelアドイン、割引キャッシュフローモデル構築やカバレッジレポート作成などのエージェントスキルを提供します。時間はかかるものの重要な金融業務向けのソリューションを導入することで、Claudeの知能を強化します」と述べました。

