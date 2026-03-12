2026年03月12日 12時58分 AI

「アプリを切り替えるたびにAIに指示し直す手間」をなくすアップデートがClaudeのExcel自動操作ツールとPowerPoint自動操作ツールに追加される



Anthropicが提供するオフィス自動操作ツール「Claude for Excel」と「Claude for PowerPoint」に会話の連携機能が追加されました。これにより、ユーザーはアプリを切り替えるごとにAIに説明しなおす手間が省け、シームレスな作業が可能となります。



Advancing Claude for Excel and PowerPoint | Claude

https://claude.com/blog/claude-excel-powerpoint-updates



Claude for Excelは複雑な表計算タスクや表作成タスクをAIに任せられるツールです。ユーザーはチャット形式でClaudeに作業を指示したり、Claudeの提案から適切な操作を選んだりするだけで作業を完了できます。Claude for PowerPointも同様にPowerPointを自動操作できるツールで、ユーザーが設定した外観テンプレートに沿ってスライドを自動生成できます。



AIでパワポを自動操作できる「Claude in Powerpoint」がProプランで利用可能に - GIGAZINE





ExcelとPowerPointは連携しながら使うことが多いツールですが、これまでClaude for PowerPointとClaude for PowerPointには会話の連携機能がなく、アプリを切り替えるたびにAIに指示をしなおす必要がありました。今回のアップデートによって両ツールで会話を連携することが可能となり、シームレスにアプリを切り替えられるようになりました。



AnthropicはClaude for ExcelとClaude for PowerPointを用いた作業の例を動画で公開しています。



One conversation across Claude for Excel and PowerPoint - YouTube





まず、Coworkで「ある企業の株価が急上昇した理由を調査してレポートを作成する」というタスクを開始。





Excelで企業の決算報告書を開き、Claude for Excelで追加情報を収集しながら分析します。





そして、Claude for PowerPointを使って資料を作成。これまでの作業内容が引き継がれているため、細かな指示をする必要なく目的に沿ったスライド資料を自動作成できます。





Claude for ExcelとClaude for PowerPointは「スキル」にも対応しており、「株式分析」や「顧客向け資料の作成」といったよく実行するタスクの処理内容をスキルとして記録して繰り返し実行できます。Anthropicは新たな機能としてオフィスで有用なスキルをまとめた「スタータースキル」も追加しました。スタータースキルには「スプレッドシートのクリーンアップ」や「資料の整合性チェック」といったスキルが含まれています。



なお、Claude for ExcelとClaude for PowerPointはClaudeの有料プラン加入者向けに提供されています。

