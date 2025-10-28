2025年10月28日 17時00分 試食

ウーロン茶×ミルクを組み合わせてまろやかですっきりとしたミルクティー「サントリー烏龍茶ミルクティー」試食レビュー



サントリーのロングセラーブランド「サントリー烏龍(ウーロン)茶」をベースにしたミルクティーの「サントリー烏龍茶ミルクティー」が2025年11月4日から期間限定で発売します。発売に先駆けてGIGAZINE編集部に送られてきたので、一足早く烏龍茶×ミルクティーがどのようなものか味わってみました。



後ギレの良い甘さがクセになる！「サントリー烏龍茶 ミルクティー」11月4日（火）から期間限定販売 | ニュースリリース一覧 | サントリー食品インターナショナル

https://www.suntory.co.jp/softdrink/news/pr/article/SBF1628.html



サントリー烏龍茶ミルクティーのパッケージは、「異国情緒」をコンセプトにしたものとなっています。





サントリー烏龍茶ミルクティーの品名は「ウーロン茶飲料」で、原材料は砂糖、牛乳、乳製品、烏龍茶など。内容量は500mlです。





サントリー烏龍茶ミルクティーは100mlあたり35kcalとなっており、ペットボトル1本あたり175kcal。





サントリー烏龍茶ミルクティーをコップに注いでみると、烏龍茶特有の香ばしい香りがします。実際に飲んでみると、クリーミーなミルクの中にはっきりと烏龍茶を感じられ、一般的な紅茶のミルクティーとは違う不思議な味わいでした。しっかり甘いミルク系飲料でありながら、烏龍茶のすっきりさで後ギレがよい味わいになっているため、タイミングを選ばず飲みやすいドリンクです。





サントリー烏龍茶ミルクティーは2025年11月4日の発売で、メーカーの希望小売価格は税抜210円。Amazon.jpでも取り扱っており、24本セットが税込3534円(1本当たり税込147円)で予約注文できます。



Amazon.co.jp: サントリー 烏龍茶 ミルクティー 500ml×24本 : 食品・飲料・お酒

