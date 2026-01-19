2026年01月19日 17時00分 試食

赤ぶどうといちごの甘みにオレンジの香りが重なった「クラフトボス 世界のTEA 赤葡萄ティーエード」試飲レビュー



サントリーが展開しているアレンジティーシリーズ「クラフトボス 世界のTEA」から、赤ぶどうベースにいちご果汁とオレンジの香りを加えたヨーロピアンなフルーツティー「赤葡萄ティーエード」が2026年1月20日に新登場します。一足早く編集部に送られてきたので、さっそくどのような味か飲んでみました。



「クラフトボス 世界のTEA」シリーズからヨーロピアンなご褒美ティー 「赤葡萄ティーエード」が期間限定発売 | ニュースリリース一覧 | サントリー食品インターナショナル

赤葡萄ティーエードのパッケージ。





原材料にはぶどう果汁といちご果汁が入っています。オレンジの風味は香料によるもの。





カロリーは100mlあたり30kcalで、1本600mlすべて飲むと180kcalです。





赤葡萄ティーエードをコップに注いでみました。香りは紅茶の匂いの中にぶどうの爽やかさを感じます。





赤葡萄ティーエードを一口飲んでみると、フルーツティーの味わいとしてはぶどうの風味が強く、紅茶としては甘い飲み口に仕上がっている印象。いちごの味わいは後味に甘みが残っている感じで、ぶどうもいちごも酸っぱさはほとんどなくフルーツの甘さを感じられ、後味もすっきりとしていました。





「クラフトボス 世界のTEA 赤葡萄ティーエード」は2026年1月20日の発売で、希望小売価格は絶別200円。Amazon.co.jpでは24本セットが取り扱われており、価格は税込3293円です。



Amazon.co.jp: サントリー ボス BOSS クラフトボス 赤葡萄ティーエード 世界のTEA 紅茶 600ml×24本 : 食品・飲料・お酒

