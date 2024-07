はじける炭酸とライチの香りが爽快なスパークリングティー「キリン 午後の紅茶 Sparkling ライチスカッシュ」試飲レビュー

・関連記事

カルピスのなめらかな舌触りにパインアップルの酸味がとろける「カルピスソーダ 冷やしパイン」試飲レビュー - GIGAZINE



6年ぶりに刷新される「キリン 午後の紅茶 ストレートティー/ミルクティー/レモンティー」を新旧飲み比べてみた - GIGAZINE



濃いめのカルピスと濃厚メロンがリッチな「カルピス ブレンドリッチメロン」を飲んでみた - GIGAZINE



リンゴと紅茶のいいとこ取りな「紅茶花伝 クラフティー アイスアップルティー」試飲レビュー - GIGAZINE



濃厚な抹茶団子をちゅるっと飲み込むような協同乳業の「京都宇治抹茶プリン」を食べてみた - GIGAZINE

2024年07月03日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.