2025年10月28日のヘッドラインニュース

ケンタッキー・フライド・チキンが2025年10月29日～2025年10月31日の期間限定で「ハロウィン9ピースバーレル」を発売します。ハロウィン9ピースバーレルにはオリジナルチキンが9ピース入っていて、単品で9ピース買うと税込2790円のところを500円安い税込2290円で買うことができます。



【今年のハロウィンはケンタッキーにしない？】 ボリューム満点のバーレルが500円もおトクに！ 「ハロウィン９ピースバーレル」 10月29日(水)から３日間限定で販売｜日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社 KENTUCKY FRIED CHICKEN JAPAN,LTD

https://japan.kfc.co.jp/news_release/8087



◆ネタ（メモ・その他いろいろ）























AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. pic.twitter.com/U1tqBSQp3h — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2025年10月28日



























ポムポムプリン公式アカウントの“おさわりマップ”公開がきっかけとなり飼っている犬や猫のおさわりマップ投稿が大流行、見た目とのギャップがかわいらしい - Togetter



大学の経理にこれ出したら、適当書いてるって思われてめっちゃ調べられて終わった「まあこれは調べるわ」「私はポンテベッキオ支店」 - Togetter





ところで昨日満を持してボンタンアメを食べようとした私に起こった悲劇を見てください pic.twitter.com/Nq1ukx4ihB — けむり (@kmri2024) 2025年10月26日



◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

断捨離と探査機システム設計 | 宇宙科学研究所



(PDFファイル)寄生植物は自分の仲間をなぜ襲わない?～「自己回避」の仕組みを世界で初めて解明～寄生雑草の新たな防除戦略に期待



超小型衛星NinjaSatが異常に短いX線バースト周期を発見―“元祖クロックバースター”の時計に異変― | 京都大学



新型宇宙輸送船「HTV-X」打ち上げ成功 4日ほどかけ国際宇宙ステーションへ | NHKニュース | 宇宙、鹿児島県



生物多様性を守るために、人知れず絶滅の危機にある川の魚たちに光を当てる | MEIJO RESEARCH | 名城大学



深海魚の飛び出た目も引っ込む 捕獲輸送用装置で水族館職員が特許：朝日新聞



恐竜は小惑星衝突の直前まで繁栄、新たな「強力な証拠」を発見 | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト



【全館】溪水社書籍62冊を電子化・公開しました | 広島大学



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

停電によるドライアイス使用周知なし 学生死亡で徳島大が会見 大学側も把握せず - 産経ニュース



高市首相がトランプ大統領をノーベル平和賞に推薦へ 米報道官 [高市早苗総裁 自民党総裁]：朝日新聞



高市首相、トランプ大統領に“ノーベル平和賞推薦”伝える方向で調整（2025年10月28日掲載）｜日テレNEWS NNN



4000億ドル規模の米国事業 日本企業約10社関心 政府が発表 | NHKニュース | トランプ大統領来日



【詳しく】安倍元総理大臣銃撃事件 山上徹也被告 初公判で起訴内容を認める 殺人などの罪 奈良地裁 | NHKニュース | 安倍晋三元首相 銃撃、事件、奈良県



高市氏が真っ先に出した「安倍総理」の名 トランプ氏と関係構築狙い [高市早苗総裁 自民党総裁][トランプ再来]：朝日新聞



高市早苗首相、トランプ氏にノーベル平和賞への推薦を伝達 - 日本経済新聞



故安倍氏のパター贈呈 高市首相、トランプ氏に：時事ドットコム



岩手大学にクマ出没、構内にとどまる 午後から臨時休講 盛岡 | 岩手日報ONLINE



移民と社会：外国人への排斥感情は、なぜ湧き上がる 社会学者の考える共生 | 毎日新聞



東京 町田 出動中の救急車盗まれる 50代容疑者 窃盗容疑で逮捕 | NHKニュース | 事件、東京都



【速報中】母の1億円献金・兄の自死 山上被告の生い立ち明かされる [安倍晋三元首相銃撃事件]：朝日新聞



移民と社会：参政党伸長 人口の2割は外国人「共生の優等生」 大泉町長の困惑 | 毎日新聞



選挙ハックの怖さ、宮城県知事選でも明らかに。あなたの街にも参政党はくるかも｜藤井セイラ



労働時間規制の緩和めぐり 労使で異なる意見 厚労省審議会 | NHKニュース | 働き方、厚生労働省、健康



国民民主党・参政党の支持率低下 40・50代や若い世代が一部流出、高市自民と取り合い激化 - 日本経済新聞



国交省 中国製EVバスにアポなし検査 不具合35%・隠蔽疑い | くるまのニュース



参院選きっかけに「大阪NO HATE街宣」 市民らが差別なくす訴え | 毎日新聞



「悪行14選」 現職はデマ対応で防戦一方に 宮城知事選、何が起きた | 毎日新聞



鈴木農相「米価、値下がり当面難しい」 石破前首相発言を批判 | 毎日新聞



山上徹也被告、殺人罪認める 安倍元首相銃撃事件初公判 | 毎日新聞



テスラ、150兆円報酬否決なら「イーロン・マスク氏辞めるかも」 株主に警告 - 日本経済新聞



イスラエル軍、停戦下のガザ中部空爆「イスラム聖戦標的」 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News



誤って釈放された難民申請中の性犯罪者は逃走中、英警察の追跡続く 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



京阪電鉄、有料指定「プレミアムカー」2両体制 高級路線で観光利用開拓 - 日本経済新聞



タイ・カンボジアが停戦協定に署名、トランプ氏も共同署名 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News



クマ駆除に自衛隊派遣検討要望へ 秋田知事「対応可能な範囲超えた」 [秋田県] [相次ぐクマ被害]：朝日新聞



宮城県知事選挙 現職・村井氏が県政史上最多の6選「本当に苦しい選挙だった」 | 河北新報オンライン



高市内閣の支持率68% 2001年以降3番目の高さ 朝日世論調査 [高市早苗総裁 自民党総裁]：朝日新聞



原子力巡航ミサイル「ブレベストニク」 最終試験成功 プーチン氏 写真5枚 国際ニュース：AFPBB News



仏ルーブル美術館強盗事件、容疑者の男2人拘束 捜査当局 写真5枚 国際ニュース：AFPBB News



“医療事故可能性 報告なかったケース経験” 医師から多数回答 専門の学会に所属する医師などにアンケート | NHKニュース | 医療・健康



高市内閣、50代以下の8割支持 国民民主党や参政党も吸収 - 日本経済新聞



中国レアアース規制「1年延期」と米財務長官 米の100%関税も見送り - 日本経済新聞



中国人4人「やんばるの森」や離島で密猟か ビスケットと偽り絶滅危惧種のカメを大量密輸 ゆんたく通信（５） - 産経ニュース



12歳女児レイプ殺人、不法滞在のアルジェリア人女に減刑不可能な終身刑 仏 写真4枚 国際ニュース：AFPBB News



高市政権「新しい資本主義会議」廃止へ 成長戦略重視へ路線転換 | 毎日新聞



立憲・枝野氏、安保法制めぐり軌道修正 「違憲の部分はない」 [立憲民主党]：朝日新聞



愛人描いたピカソの未発表作品、57億円で落札 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



クマ駆除への抗議電話に「お前のところにクマ送る」で物議 前秋田県知事が明かす真意「手に負えない」 | ENCOUNT



「ここで死ぬ」 入管施設に13年、イラン人男性の収容が続く事情 | 毎日新聞



日米首脳「同盟さらなる高みに」 高市氏就任後初の電話会談：時事ドットコム



【速報】米大統領は「トヨタ自動車が全米各地に工場を建設する予定で、その総額は１００億ドルを超えるそうだ」と語った：時事ドットコム



「沈黙の艦隊のようには…」高市政権がうたう防衛強化、自衛隊は困惑 [高市早苗総裁 自民党総裁]：朝日新聞



「1年もてば上出来、2年続けば奇跡」中国メディアが高市早苗を辛辣評価…公明離脱で「ポピュリズムに傾斜した」とする指摘も | 文春オンライン



「もしかして娘はずっと仲間外れにされていたのではないか…」宇佐美典也さんが5歳の次女が受けた“保育園いじめ”に気づいた瞬間 | 文春オンライン



公明斉藤代表、高市首相所信表明への「独裁」発言「不適切だったかも」釈明も取り消さず - 産経ニュース



NHK、高市、トランプ両首脳会談セレモニーで放送トラブル 米国国歌演奏中に画像乱れ - 産経ニュース



トランプ氏「時間無駄」 合意見込めなければプーチン氏と会談せず 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



“水も気持ち悪い”「やせる薬」として拡大 糖尿病治療薬「マンジャロ」安易な使用の先には想像超える副作用 | TBS NEWS DIG



【全文公開】トランプ大統領「日本という国を尊敬」日米首脳会談で「日本もかなり自衛隊や防衛を増加すると聞いている」など冒頭発言 | TBS NEWS DIG (1ページ)



「ギャンブルに使った」認知症高齢者のカード使い約1265万円不正に引き出したか 元ケアマネの男（42）を追送検 | TBS NEWS DIG (1ページ)



元ソフトバンク捕手、不同意わいせつ致傷罪で追起訴 横浜地検 | 毎日新聞



クマ対策で秋田県が自衛隊の支援求める 吉村知事は「望ましい行動」「犠牲者が出るのは大変なこと」（山形） | TBS NEWS DIG (1ページ)



連合会長 “労働時間規制緩和に反対 取り組みに逆行” | NHKニュース | 働き方、厚生労働省



ガソリン税の暫定税率の廃止めぐり あす与野党6党で協議 | NHKニュース | 国会



岩手銀行本店の地下駐車場 クマ1頭が侵入 捕獲 盛岡市中心部 | NHKニュース | クマ被害、岩手県



ウクライナで新たなロシアの人道に対する罪 国連調査 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News



岩手銀行本店の地下駐車場に子グマ入り込む 盛岡市 | 岩手日報ONLINE



岩手県盛岡市:銀行本店の地下駐車場に子グマが侵入、獣医師が吹き矢で麻酔かけ捕獲…親グマの行方は不明 : 読売新聞



高市総理 トランプ大統領をノーベル平和賞に推薦へ



編集者VS有名出版社「一方的に契約を切られた」400万円超の損害賠償訴訟の行方…公取委「下請法違反の恐れ」指摘の“グレーゾーン”に司法判断｜FNNプライムオンライン



クマ対策で自衛隊を派遣？ 現場に戸惑い「駆除のノウハウない」 [秋田県] [相次ぐクマ被害]：朝日新聞



立憲、宮城知事選で参政旋風にのまれ埋没 衆参議員支援も前県議大敗 [宮城県] [立憲民主党]：朝日新聞







われわれは極右をどう定義するべきなのか？ – 集英社新書プラス



クマ被害の秋田に自衛隊派遣へ 箱わな設置など後方支援…銃使用の駆除は行わず 近く命令 - 産経ニュース



自称21歳の容疑者、実は中2だった 車盗んで運転、栃木から茨城に…窃盗容疑で逮捕 - 産経ニュース



沖縄・キャンプ桑江でPFAS基準値超え 米軍が北谷町に給水要請 町は対応協議 | 沖縄タイムス＋プラス



「学生諸君、スクラムを組め」 京大職員に集団で暴行 容疑で中核派の24歳男を再逮捕 - 産経ニュース



【動画】国会近くの交差点、瓶ビールが散乱する事故 トランプ大統領来日で周辺道路は交通規制中 - 産経ニュース



ふるさと納税の問題点を菅元総理に進言して“左遷”されたエリート官僚も… 専門家は「制度自体が憲法違反」 | デイリー新潮



「デマ苦しんだ」宮城知事選で村井氏 ファクトチェック機関検討指示 [宮城県]：朝日新聞



アルゼンチン中間選挙で与党大勝 ミレイ政権の「チェーンソー」緊縮に追い風 - BBCニュース



【独自】参政党・山中泉氏 「元ウォール街、経済のプロ」参議院議員が、米国で「負債5700万円」破産していた！ | Smart FLASH/スマフラ[光文社週刊誌]



「自衛隊法でクマの銃駆除は困難」と箱わな運搬など支援要請、秋田県知事が小泉防衛相と面会へ : 読売新聞



天皇陛下にトランプ大統領「就任後に八つの紛争を解決した」…会見後「グレイトマン」 : 読売新聞



「ふるさと納税」寄附金のうち約5900億円が経費として消えていた！ 「富裕層ほど得をする」指摘も | デイリー新潮



ルーブル強盗に使われた家具用リフト、ドイツのメーカーがすかさず宣伝 「大切な財産の移動に」 - CNN.co.jp



車両の側面に落書き 京王電鉄が被害届提出へ | 毎日新聞



宮城自民、和田政宗氏の処分検討 参政と連携し知事選出馬|47NEWS（よんななニュース）



ニデック、東証が特別注意銘柄に28日指定 日経平均からも除外 | ロイター



宮城自民、和田政宗氏の処分検討 参政と連携し知事選出馬 | NEWSjp



高市内閣支持率に男女で傾向の差なし、高齢女性は比較的低め 産経FNN合同世論調査 - 産経ニュース



外食産業「食品ロス」は食べ残しが大半 都、1000店超と連携 持ち帰り容器など配布 - 産経ニュース



ラトニック米商務長官インタビュー「日本の80兆円投資、アメリカのインフラに」 - 日本経済新聞



「介護現場はひどい状態」爆発的に広がるスキマバイト、160回以上経験した介護福祉士が見た業界の「闇」：東京新聞デジタル



首相「非核三原則は邪魔」/安保３文書から削除求める/編著書で明かす



ソープランド経営者ら男5人を逮捕 売春場所を提供した疑い 大分・別府市 | TBS NEWS DIG



【速報】秋田市の田んぼ周辺に女性遺体、クマ被害か|47NEWS（よんななニュース）



危機に直面するポルシェ、第3四半期は11億ドルの大幅損失 | ロイター



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）





小学生に人気の「ぷっくりシール」が高価なため、安いシールに100均のレジン液を盛って交換しているらしい…レジンの扱いについてもっと注意喚起が必要 - Togetter



Pasteurized egg(殺菌された卵)だと思って卵ご飯を食べたらPasture raised egg(広い屋外の牧草地で放し飼いの🐓から生まれた卵)だった「消化器内科医なのに痛恨のミス」 - Togetter





えっ多摩川本流に巨大なニジマス放流するの！？釣り大会のために！？ばかじゃないの？



奥多摩川で「トラウトチャンピオンシップ」開催へ モンスタートラウト狙う https://t.co/iTvzwn0a0C — 茸本 朗(たけもとあきら) 「野食ハンター茸本朗ch」公開中!! (@tetsuto_w) 2025年10月27日







「大事にするから」と8歳に頼み込まれてトミカを買ったら、床の上に置いたままゲームを始め、その日のうちに踏んで破損…子どもと大人の「大事にする」の違いについて - Togetter



移民と社会：「昔は自転車、今はBMW」 外国人の「勢い」に戸惑う日本人 | 毎日新聞



空港社員が手作りした「誘導路灯を再利用したアクセサリー」を限定販売→業界人が背景を察するツイートをしてあっ…となる「牧柵かよ」 - Togetter



子どもにちょうど良い日本昔話の怖い話７選｜覚えて語れる話を厳選



ドイツは日本のようなペットショップがなく犬猫の殺処分もないと言われるが、実際には大量に「駆除」していたり日本では禁止のペット通販があったりする話 - Togetter



各国比較で見る「熊に対する発砲対応」と日本の課題──警察・軍の権限、ハンター制度、そして次の一手｜日本のミライ



移民と社会：「外国人は外国人、日本人は日本人」 意外に接点のない共生の町 | 毎日新聞





岩手大学構内にクマが出没しているため、10月28日(火)午後の講義はすべて休講となります。

大学構内に居る学生は、当面建物の中に避難するようにしてください。 — 岩手大学 (@Iwate_Univ_PR) 2025年10月28日



当て逃げ事故に遭った時、車内でも怪我をしたら「ぶつけられて、相手はいなくなっちゃいました」と通報したらダメ - Togetter



病院の苦情係やってて、2ヶ月に1回投書箱を開けて読むが、結構面白い… しょうもない苦情もあるけど中には真っ当な意見もあり、身内では気づかないこともある - Togetter



ディーラーでこのビスケットを知った…どうしてディーラーでこれがよく出てくるのか😂SUBARUでもマツダでもBMWでもこれだった - Togetter



女子美術大学「女子美祭2025」で、生徒の展示物が盗まれてしまう→子どもが手を伸ばしたような形跡があり、返してほしい - Togetter



相次ぐクマ被害を受け秋田県知事が自衛隊派遣の検討を要望「自衛隊しか依頼先が残ってないんです」「法律上難しいなどハードルがある」 - Togetter



とうとう息子の学校から登下校用に熊対策の鈴つけよってお知らせ来たよ… 駅裏の住宅街にまで出るようになって、皆家から出れねんだ秋田県民 - Togetter



「別の人生があるなら大学で物理をやりたかった」日本の大学院生が飛行機で隣の席になった自動車工場で働く高卒のドイツ人青年の人生を変えた話 - Togetter



学生から就職相談受けたら、ガチで"無"すぎて困った。志望分野無し、趣味はスマホ音楽鑑賞、休日は昼寝、バイトもしてない、オタクっぽいがゲームもやらないアニメも見ない。自己分析が難しすぎる🌚 - posfie



海上保安庁のダイバーが静岡市に寄港した貨物船から約20キロ、末端価格5億円のコカインを押収したが、タレコミがないと分からない - Togetter



テレビで「高校卒業したら夜逃げしたい」と言っていた宗教3世の高校生が、２年半後に「有言実行できました」と報告する - Togetter



絵を描いただけで投獄 103歳「最後の生き証人」が語る治安維持法 | 毎日新聞



社会保障を支えるニッポンの移民 - 経済を良くするって、どうすれば



お医者さん『一応安心するために検査だけしようか』→『なんか出来てたから一応取っといたよ～細胞診出しとくね』と軽く言われたので結果を聞きに行ったらこんな事に - Togetter



レベル低い会社の人事してた時、犬を抱っこして笑ってる写真を貼った履歴書を持ってくる人とかいて毎日笑わせてもらった - Togetter



「21歳の高齢猫のためにこんな環境を用意したけど、足りないことやできる工夫があったら教えて下さい」ペットの介護経験者たちの話が有益 - Togetter









これマジで他人事じゃなくて笑った 自分もいい歳して仕事に飽きたことを空腹と勘違いして冷蔵庫漁っちゃうし、喉乾いているのに気づかずにずっと疲れた、って思ったまま作業してるし、空腹に気づかずイライラしてることある まだまだ人間の素人すぎる https://t.co/rxDNHAeokt — F太🐈 (@fta7) 2025年10月27日



仕事先の駅にいつも話しかけてくる人がいて、無視しているのに職場までついてきて、それでも無視していたらビルに苦情を入れてきて職場にいけなくなった話 - Togetter



入居者が無断でペットを飼育していたので、契約通り敷金1か月分の支払いをお願いしたら、夜逃げされた話… ペットの引っかき傷や子供のいたずら書きによる被害も - Togetter



みうらじゅんが「部下が駄目でストレスがたまる」というお悩み投稿に対して「部下も上司も自分の鏡みたいなもの」と答えた話が賛否両論になる - Togetter



うちの猫はレタスやキャベツを水でさらすボウルの水を舐めに来るので「猫は葉っぱ水が大好き」と認識してるけど他の猫さんはどうでしょう？ - Togetter



「無印パスタ、結局どれがうまいのよ？」パスタソース14種類を忖度無しでガチレビュー「本気でウニに勝負を挑んでる」「最高級の猫の餌」 - Togetter



生命・財産に想定外のトラブルが起きると脳は一瞬で思考停止する…『ナニワ金融道』で致命傷となりうる状況を仮想体験し生き延びるルールを学習していたことで、九死に一生を得た話 - Togetter



マクドナルドが紙ストローの提供を終了、フタに飲み口がついているタイプへ「ストローがいらんとは言ってないねん」「紙ストローよりマシ」 - Togetter



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

とほほのAI入門 (AIブラウザ) - とほほのWWW入門



車に乗ってたら同乗者が目視人力でQRコードを読みとり始め、答え合わせしたら正解しててドン引きした「人かどうかも怪しいな」 - Togetter



人事が高卒で資格なし、経験無しの人を落としたと言っていたが、実は「個人のお遊びで（超有名フリーソフト）の開発をしてた」ということが稀によくあり、現場「ぎゃー」 - Togetter



WordとExcel、手順書を作るのに適しているのはどっち？修正でレイアウト崩れが起こる、印刷時にズレるなどそれぞれの弱点や強みが挙げられる - Togetter



株式会社ゆめみとアクセンチュア株式会社の合併について | ゆめみ



トランプ大統領が乗ったビーストの後ろに居たこのアンテナまみれの車が目の前を通過した途端にイヤホンのBluetoothが強制切断されてスマホも圏外になった - Togetter



国内初の円建てステーブルコイン「JPYC」発行開始 次世代の“通貨”目指す - Impress Watch



【NTT西日本】NTT西日本が“声の権利”を守り、“声の価値”を高める音声AI事業「VOICENCE」を開始 ～“公認AI”により、AI音声の健全なビジネス活用を促進する仕組みを構築～｜ニュースリリース - 通信・ICTサービス・ソリューション



VOICENCE（ボイセンス）｜音声ブランディングサービス



「コンデジ」人気、平成レトロ流行で復活 国内出荷7年ぶり増、20～30代女性が牽引 - 産経ニュース



【Power Automate】【概要編】SharePoint と Power Automate と Microsoft Forms を駆使した台帳最新化 - ルドルフもわたるふもいろいろあってな



iPhoneネイティブの学生、「次もiPhone」97% にじむ同調圧力 - 日本経済新聞



【特集】Sandy Bridgeおじさんへ、Intel N100とかの5万円以下PCのほうが速いですよ。Windows 10からの移行先を検証 - PC Watch



【Claude】Agent Skills入門 - はじめてのスキル作成 - - Findy Tech Blog



万博でnull²を支えた3Dスキャン×アバター技術「Gaussian-VRM」オープンソースで公開 - Mogura VR News



クマ追い払う架空動画 SNSに多数 “誤った認識生じるおそれ” | NHKニュース | フェイク対策、生成AI・人工知能、クマ被害



パナソニックのネットワークレコーダー「miyotto」がネット動画に対する不満を解消して推し活支援も行う理由（1/2 ページ） - ITmedia PC USER



知らない番号の電話に出たら「クレジットカードに不審なアクセスを感知したので名前と生年月日を教えてください」と聞かれた…これあまり知られてない詐欺の手口かも - Togetter



大阪堺データセンター1月稼働開始 | KDDI News Room



Google Cloud と戦略的提携、信頼性の高いAIサービスを本格展開 | KDDI News Room



雑誌の“自炊”ヘビーユーザーから見たPFU「ScanSnap iX2500」の隠れた改良点：分かりにくいけれど面白いモノたち（1/4 ページ） - ITmedia NEWS



DGX Sparkと「nanochat」でゼロから丸一日学習させてLLMを自作してみた



レーザービームでクマ撃退、災害時の被害把握にも 通信各社がドローン実用化に注力 - 産経ニュース











超自由、でも気を抜けば即クビ…。Netflixという戦場で学んだ生存戦略｜LampTokyo 的場タカキ



アスクル ランサムウエアによるシステム障害から1週間超 今も受注や出荷は停止 復旧めど立たず | NHKニュース | サイバー攻撃、IT・ネット、小売業



LLMのキモい算術 - ｼﾞｮｲｼﾞｮｲｼﾞｮｲ



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）





【お三石お琴乃が今、明かすスペシャルインタビュー】劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』絶賛公開中!! - YouTube







いにしえのメカクレ褐色キャラを描いて

フォロワー様を怖がらせましょう🔥🔥 pic.twitter.com/0ehndMc9TF — えにもち (@enimochi8) 2025年10月27日





そういうとこだよ #マケイン pic.twitter.com/54fHtMwzcU — 仁井学 NII Manabu (@aleos696) 2025年10月27日



9月28日に発表いたしましたCAPCOM CUP 12およびストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025のライブ視聴有料化の発表に関して「ライブ視聴有料化決定の背景」、「今後の情報発信」についてのお知らせとなります。



■ライブ視聴有料化決定の背景

今回のCAPCOM… pic.twitter.com/4O3ifSty3K — CAPCOM eSports (@CAPCOM_eSports) 2025年10月26日



ドレスアップお隣りさん#ささピー pic.twitter.com/Q831KVvu05 — カントク 1日目 東ア-47a (@kantoku_5th) 2025年10月25日











utopiaに寄せて「この世界が何もわからなくても」｜夕暮宇宙船



藤本タツキ 17-26：異例のアニメ化の裏側 8作品を一挙に 通底するテーマとは？ 大山良プロデューサーインタビュー - MANTANWEB（まんたんウェブ）



セガはスジを通したのか？ ─龍が如くのスジモンマスターに見る、パロディと違法性の線引き─｜初心カイ



YouTubeに突如現れた「じゃんけん女子高生」…なんとアニメーターの渡辺明夫氏が描いていた！本人に当時のことを直撃してみた | Game*Spark - 国内・海外ゲーム情報サイト







「夫を殺害した犯人が心神喪失で不起訴に…」漫画家・森園みるくさんが語った15年前の事件当日の後悔と「これからの夢」 | 女性自身



上田文人氏に聞く『ワンダと巨像』20周年インタビュー。プログラムの中に息づくリアリティ“体験が物語になる”瞬間を求めて



「なぜアニメには原作至上主義者が多いのか」という質問に対し、元アニメ会社社員のさ月琳斎さんが自分が体験した事例を紹介する - Togetter



【TGM4】アリカ主催『TETRIS THE GRANDMASTER4 -ABSOLUTE EYE-』開発陣＆プレイヤー座談会レポート | ゴジライン



◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

ドジャース6時間半の激闘で2勝1敗 大谷翔平ホームラン2本 9出塁はPS新記録 ワールドシリーズ第3戦 | NHKニュース | 大谷翔平、大リーグ、野球



イオンのお客様の声を読んでいたら「軍歌を流さないでください」とあったが軍歌なんか流れてるっけ？→お返事の内容で謎解明「元ダイエーだから仕方ない」 - Togetter



伊藤詩織さん、タクシー運転手と家族に謝罪 証言を無許可で映画に収録、修正版上映の同意得る 「ご不快な思いをおかけした」 | 沖縄タイムス＋プラス



伊藤詩織さんが監督映画巡り謝罪文書 証言映像を無断使用 | 毎日新聞



「運転手の承諾なく、撮影」伊藤詩織氏 監督映画で謝罪文も 他の無断使用指摘は言及せず - 産経ニュース





【『婦人画報』12月号増刊 平沢進特別版｜発売まであと3日！】

特別版のカバーを飾るのはミュージシャンの平沢進さん。特別版の告知ムービーを、10月31日の発売に先駆けて公開します！ pic.twitter.com/PKeXw7uE7s — 婦人画報 FUJINGAHO (@fujingahojp) 2025年10月28日



英バンド「オアシス」解散の因縁のギター、5900万円で落札 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News



大学バスケの撮影ルール、Xで物議に 「女性選手はNG」「男性選手は申請すればOK」→“男女差別”との指摘相次ぐ - ITmedia NEWS



◆新商品（衣・食・住）

お客様のご要望にお応えして待望の復刻！『もちもちミルクキャラメル蒸し』期間限定で発売｜お知らせ｜フジパン



｢明星 Asian Hot 麻辣湯麺｣(11月10日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ



ニュースリリース 『ポテトチップス うすしお味 リニューアル』 ｜ カルビー株式会社



人気の柑橘3種がひと粒に「ハイチュウ＜柑橘ミックス＞」 旬のフルーツのおいしさ「ハイチュウプレミアム＜ふじりんご＞」 11月4日（火）より新発売！ ｜ 2025年 ｜ ニュースリリース | 森永製菓



プロのパティシエが認めたおいしさ！ 『亀田の柿の種 ミルク＆ホワイトチョコレート』 期間限定発売 | 亀田製菓株式会社



(PDFファイル)ロングセラー同士のコラボレーション！『スナックサンド ボンカレーゴールド中辛風』発売

