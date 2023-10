「マチ★アソビール」完成記念イベントで中村繪里子＆山下七海＆江原裕理らが乾杯、すだち植樹から6年でビールが誕生

・関連記事

「マチ★アソビ vol.27」全記事一覧まとめ - GIGAZINE



「マチ★アソビール」作りに向けてとくしまアニメ大使・中村繪里子が自ら植樹したすだちを収穫するため神山町に赴いた「マチ★アソビール収穫祭」レポート - GIGAZINE



中村繪里子さん植樹・神山マチ★アソビ農園のスダチ使用「スダチクワ」がマチ★アソビ vol.25に登場 - GIGAZINE



「純米吟醸酒 繪里子」を飲みつつ声優・中村繪里子のトークを聞けた「繪里子酒で乾杯」 - GIGAZINE



声優とお酒を飲める「清桜」が居酒屋開催でほぼ満席の盛り上がり、アニメもお披露目 - GIGAZINE



1泊2日バスツアー開催が決定して1つ目標を達成した「清桜」がマチ★アソビ vol.18でもトーク&飲み会で日本酒を飲みまくる - GIGAZINE



たくさんのビール&日本酒を声優さんと一緒に飲める「清桜 トーク&飲み会」 - GIGAZINE



1000円で日本酒飲み放題&声優さんにお酌までしてもらえた「清桜 トーク&飲み会」イベントは満足度抜群 - GIGAZINE



2023年10月28日 23時45分00秒 in 取材, 食, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.