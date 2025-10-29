2025年10月29日 23時22分 ヘッドライン

2025年10月29日のヘッドラインニュース



ゆずの香りとピリ辛七味が特徴的な「香るゆず七味チキン」が、2025年11月5日(水)からケンタッキーフライドチキンで登場します。ジューシーなチキンの下味はかつおや昆布のうま味をベースとしていて、ゆずの風味とマッチして味わい深い仕上がりに整っているとのこと。単品の価格は税込330円です。



【ゆず香る、新チキン登場！】 上品なゆずの香りとピリ辛七味のハーモニーが食欲をそそる 「香るゆず七味チキン」 11月5日(水)から数量限定で販売開始 ～カルビーからポテトチップス「香るゆず七味チキン味」も新発売～｜日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社 KENTUCKY FRIED CHICKEN JAPAN,LTD

https://japan.kfc.co.jp/news_release/8089



「お酒で脳が萎縮する」のではなく「脳が小さいとお酒を飲む」という可能性が示される - GIGAZINE



1つでたったの0.05円という超激安USB Type-Cコネクタはどの部分の質が低いのか？ - GIGAZINE



娘がiPhone Xのハンズオンムービーを投稿してしまったAppleのエンジニアが解雇される - GIGAZINE



マジックマッシュルームには「うつ」状態の脳の回路を再起動させる働きがある可能性が判明 - GIGAZINE



「激ヤセした金正恩総書記は影武者ではないか」という説を韓国の諜報機関がAIで分析した結果とは？ - GIGAZINE



約4000万円でポケモンカードの初版シリーズ未開封品を箱買いしたところ開封済みや別シリーズの混じったニセモノであることが明らかに - GIGAZINE



Microsoftが「Windows 10のUI」の大規模な刷新を計画中か - GIGAZINE



ワニをも食らう「巨大ピラニア」、52歳の屈強な釣り師に捕らえられる - GIGAZINE



1年強で価格が2倍になり金よりも高価になった貴金属「パラジウム」とは？ - GIGAZINE



明晰夢を過去最高の確率で見られる科学的な方法が判明 - GIGAZINE







◆ネタ（メモ・その他いろいろ）



私の見つけたカステラ過ぎる塀も見てほしい https://t.co/UoU5xt60FD pic.twitter.com/8T3gT1vWzN — 山下義弘 / ドケットストアの人 (@tyarinko) 2025年10月28日













Windows11をインストールしてるとは思えない景色 pic.twitter.com/JqoHwQaldv — だれかさんねっと (@darekasan_net) 2025年10月28日





猫に存在バレて終わった https://t.co/u5VN4ohAJO — なみぃちゃん (@proofkiss) 2025年10月27日













絶対に増量するところ間違えてるだろ pic.twitter.com/hgQB0a4drX — Yu (@take17_tuat) 2025年10月27日









これはとんでもない暴君のようなご紹介をいただくハムスター pic.twitter.com/kp87lyl07k — エンタ治療院 (@entachiryouin) 2025年10月28日





診察室に入るなり、涙を流されるご婦人



「だって、先生、病院から先生は 急死 だって、留守電に入っていたものですから。お元気でよかった」



…確かにここしばらくは元気なかったし、病院お休みしてましたが…



「休診」の連絡ですがな、それ。



でも泣くほど心配してくださってありがとう。 — にくまる (@doctorbasara) 2025年10月27日









メルカリの取引下手くそすぎて泣いた pic.twitter.com/4COVmgXpNu — ゴン (@Chougon_United) 2025年10月27日





若い男の子が「バターチキンカレーってうまいじゃないスか。んでトンカツもうまい。２つを合わせたら最強なんじゃないかって思ってこの間作ってみたんですよ」って言うから美味しかった？って聞いたら「どこの店のメニューにも載ってない。つまりそういうことです…」って遠い目をしてた — たけのこ (@Takenoko1080) 2025年10月27日













急性胃腸炎だったんですが間違えて家にあった冷凍のスンドゥブを食ってしまい、胃から「いやいやwご冗談をw」みたいな音が鳴りまくっている — もののけ (@mononoke_2525) 2025年10月27日





















チキチキンっていいな

feat. 野沢雅子&内村航平&ベガ&FUWAMOCO pic.twitter.com/X142D4dgnf — マクドナルド (@McDonaldsJapan) 2025年10月29日





風化によってなんかシャープにかっこよく概念になりつつある狛犬です pic.twitter.com/V4yZNxBL6b — 幣束 (@goshuinchou) 2025年10月25日







◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

「恐竜のミイラ」はなぜできた？ 皮膚のしわやウロコまで超リアル | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト







ポータブル装置による世界最強110テスラ磁場発生とX線実験に成功 | 物性研究所



【ニュースリリース】大規模火山噴火と夜光雲の関係についての世界初観測に成功 | ニュース | 国立大学法人 電気通信大学



ビル・ゲイツ氏、気候変動対策について驚くべき主張を展開 - CNN.co.jp



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

北海道・積丹町の町議と熊の駆除を巡ってトラブルになり、猟友会が出動拒否してから1カ月が経過… 町は緊急時には猟友会に出動要請の方針をとるも「対応してもらえるか分からない」 - Togetter





私の素晴らしい盟友のトランプ大統領と共に！



With my wonderful ally and friend, @realDonaldTrump! pic.twitter.com/4ZJvyuk5Dz — 高市早苗 (@takaichi_sanae) 2025年10月28日



山形の小学校にクマ 校舎の窓ガラス割って立ち去る 学校は臨時休校 [山形県] [相次ぐクマ被害]：朝日新聞



移民と社会：残業断る日本人 嫌がらぬ外国人 「彼らがいたから会社続けられた」 | 毎日新聞



岩手大で目撃のクマ、行方分からず 29日も終日休講 盛岡 | 岩手日報ONLINE



移民と社会：「デカセギ」の魅力薄れる日本 中国人は激減、ベトナムの次は | 毎日新聞



イスラエル軍がガザ空爆、20人超死亡か 米副大統領「停戦は維持」 | ロイター



アベノミクスの「再稼働」は 日本の危機的財政にトドメを刺す 渡邉美樹 経営者目線 - 産経ニュース



積丹町 クマ駆除めぐり町議とのトラブルで猟友会出動拒否から1カ月 町民・議会への情報共有不足明らかに HTB北海道ニュース



自衛隊はクマを撃てるのか？ 元自衛隊レンジャー弁護士が語る“出動の現実” 「クマは銃剣で倒せます」 | 集英社オンライン | ニュースを本気で噛み砕け



山上被告の人生「過剰に考慮すべきでない」「教団に翻弄」 主張対立 [安倍晋三元首相銃撃事件]：朝日新聞



米移民当局、イスラエルに批判的なイギリス人ジャーナリストを拘束・ビザ剥奪 「テロを支援している」と主張 - BBCニュース



生活保護「カットは違法」が確定したのに…補償しない政府 「もう食べる量を減らすしか」当事者ら抗議の決起：東京新聞デジタル



クマに襲われた８３歳女性「頭だけは守ろう」と防御姿勢…致命傷負わずに助かる : 読売新聞



有名私立高校そばに出没したクマを激写 通学時間帯、周囲には大勢の高校生と教員が…向かって来たクマに身の危険を感じたその瞬間（山形市） | 山形のニュース│TUYテレビユー山形 (1ページ)



リニア新幹線の総工費11兆円に 品川―名古屋、物価高などで4兆円増 - 日本経済新聞



ロシア産LNG輸入、トランプ氏停止要求せず？ EUは停止方針、日本の継続に風当たり強まる恐れ：北海道新聞デジタル



中国製EVバスに重大な欠陥、メーカーによる乗っ取り可能 ノルウェー公共交通機関運営会社 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



イスラエル“ハマスが別人遺体返還 合意違反” 首相が攻撃指示 | NHKニュース | イスラエル・パレスチナ、イスラエル



山上被告、拳銃購入のため20万円の暗号資産送金も武器届かず - 産経ニュース



米男性、ブタの腎臓を移植して２７１日間生存 臓器摘出して透析治療に戻る - CNN.co.jp



秋田市 田んぼ脇に遺体 クマ被害か 高齢女性と連絡取れず | NHKニュース | クマ被害、秋田県



「もう１回総理を務めてみたい？」質問に石破茂前総理「私が総理大臣をやる時は、四海波静かな時であるはずがない。お前がやれという時に『私はできません』と言ってはいかん」退任後初の地元・鳥取入りで、今後を語る | TBS NEWS DIG



東京－NY、宇宙経由で60分 往復1億円でロケット高速移動、30年代開始へ - 産経ニュース



令和版「希代の悪法」が誕生するのか、高市新首相肝いりで関心高まるスパイ防止法 制定１００年、終戦で廃止された治安維持法再来の懸念 | NEWSjp



トイレ紙「3倍巻き」特許侵害訴訟、大王製紙の勝訴確定 - 日本経済新聞



仕事上の強いストレスで労災申請 昨年度過去最多 過労死白書 | NHKニュース | 厚生労働省、働き方、健康



象印マホービンの高級炊飯器「炎舞炊き」、７年で100万台突破 海外も開拓 - 日本経済新聞



コラム：ドーマー定理が示唆する円相場、ドル160円台回復はあるか＝内田稔氏 | ロイター



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）





「仏教ないし宗教というのは、科学と対極にあると思われがちですが、実はそうでなかったりもするのです」お世話になった教授の1周忌のときの坊さんの話がちょっと面白かった - Togetter



新幹線でお弁当食べてたら、前の席の人が顔出してきて『キムチだけ食べさせて貰っていいですか？』と言うので狼狽えてしまった→後から意味に気付いた - Togetter











宮内庁とホワイトハウス、天皇陛下とトランプ大統領の会見の様子を写した写真から『内から見る日本』と『外から見る日本』の違いが分かる - Togetter







【虫画像注意】未開封のまま2ヶ月常温保存していた備蓄米から羽虫が発生してしまった - posfie



その一冊、そっと借りてそっと返せばいい 常識破りの学校図書館とは [埼玉県]：朝日新聞



不快だという理由は、その行為を犯罪化するための十分な根拠となり得るか | 心の刑法学―依存を考える―











「完全にデストラップ」徳島大学で学生が死亡した事案、停電した低温培養室を冷却するためにドライアイス31kgを”周知なしで”搬入したらしい - Togetter





トビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトヴィトンビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトンビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビトビ pic.twitter.com/SfYrYJD2gE — もみじ卍ゅう (@momiji_man_10) 2025年10月28日











新人さんから「僕、実は経理未経験なんですよね。最近SNSで経理はコスパがいいって聞いて。経歴書は適当に書きました。僕をイチから育ててください」と言われて宇宙猫になった - posfie



タクシーに乗ったら運転手が「この辺りは乗客が地元民じゃないと分かったらわざと遠回りするタクシーがあるから」と教えて貰う→帰りのタクシーがまさかの答え合わせに - Togetter



普段ジャケットのボタンを留めないトランプ大統領、天皇陛下の前でボタンを留めたか確認していた…安倍さんからのアドバイスを守っていると思われる - Togetter



名古屋圏は賃金高いのに物価は安く子育てもしやすいからみんなのんびり暮らしている、という意見に賛同集まる「この暮らしやすさは手放せない」 - Togetter



来月から他部署のめちゃくちゃ性格悪い人がうちの部署に来るらしい…元々うちの部署にいるパワハラマンをその人で抑え込む事が目的の『蟲毒』みたいな状況で終わり - Togetter



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

デザインの「新三種の神器」と、“諸行無常”の制作現場｜鷹野 雅弘



もし、「コンピュータ」とか「サーバ」とか「ユーザ」とか末尾を伸ばさず止めてる人がいたらおじさん→は？プロは伸ばさないが？え、JIS規格改正？ - posfie



「Xデーは意外と早かったな」Web小説サイト『カクヨム』でAI生成小説がランキング1位になり議論を呼ぶ「手法は自由」「1日の投稿数に制限をかけては」 - Togetter



アスクル障害、中小の医療施設に打撃 在庫切れ・切り替えでコスト増 - 日本経済新聞



国内初！個人間取引の“会わない、待たない、送らない”を実現 PUDOステーション活用の非対面取引を11月4日より開始 | 株式会社ジモティー



【重要】弊社ノベルティとして配布したモバイルバッテリーに関するお知らせとお願い｜LINEヤフー for Business



「PayPay」命名は地獄のプロセス 候補に挙がった別案とは | 日経BOOKプラス





この感想だいたい的を射ていて

「サイゼリヤは元々メニュー表を見たら注文用紙に数字だけ書いて渡す店」

という知識がないとここら辺の違和感に回答がないから操作感に気持ち悪さが出てしまう

注文用紙の紙をそのままスマホアプリに差し替えただけだと考えると腑に落ちる https://t.co/tYhKkqWZqC — 仮野らぼ (@karinolabo) 2025年10月28日





AWS JapanのYouTubeアカウントが消失したみたいなのだが、一体何が起きた...? https://t.co/XCEFRynCNH — カルロスわらふじ (@RyoMa_0923) 2025年10月28日











radiko公式キャラクター名一般投票



【速報】BYD、世界初公開の軽EV「RACCO（ラッコ）」 ジャパンモビリティショー2025で展示中



Japan Mobility Show 2025 乗用車 | BYD Auto Japan株式会社



技術ブログの書き方 - 好きな技術を紹介する



なぜシャープがEVを手掛けるのか――フォックスコンの“スマホ生産ビジネスモデル”と気になる“国内生産地” - ケータイ Watch



AuroraMySQL 負荷試験報告 〜結局のところスキーマ分離のDB設計ってどうなの？〜 その１ - MNTSQ Techブログ



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）

エヴァ公式が公開したセル画に「クレヨンしんちゃん」原画が紛れ込みクレしんオタクが話数を特定、考察がめちゃくちゃ捗る展開へ - Togetter



【本予告】映画『マーズ・エクスプレス』2026年1月30日(金)公開│MARS EXPRESS - YouTube









『忍者と極道』ノンクレジットオープニング | MIYAVI「Sweet Disaster」 - YouTube





『忍者と極道』ノンクレジットエンディング | Fear, and Loathing in Las Vegas「Until You Die Out」 - YouTube





【LIVE SCENE】SI-VIS「MELODEA」from 1st LIVE｜ TVアニメ『SI-VIS: The Sound of Heroes』 - YouTube





【原神】星々の幻境紹介PV-「夢とひらめき」 - YouTube





【崩壊：スターレイル】イッテ星穹！——「キュレネ：未来に残された空白の詩篇」 - YouTube





『転生したらスライムだった件 魔王と竜の建国譚』 4周年記念新アニメPV - YouTube





『マインクラフト』マーケットプレイスにバイブラントビジュアルズ対応コンテンツが登場 - YouTube





『ツーポイントミュージアム』Nintendo Switch 2 本日発売💚🦕 - YouTube





『Vampire Survivors』: Ante Chamber（アンティの間）で道化たちが暴れまわる中、一味違うギャンブルに備えよう。PS5® & PS4®版発売中 - YouTube











アームスヴァルトニル湖という単語を聞いてみんなが真っ先に思い浮かべたであろう台詞 pic.twitter.com/iSV5GzAPv9 — 伊東 (@ito_44) 2025年10月23日







伊藤匠叡王、最近感じる自身の変化 藤井聡太王座からタイトル奪取【第73期将棋・王座戦】＝北野新太撮影 - YouTube





将棋「王座戦」藤井聡太七冠が敗れる 六冠に | NHKニュース | 将棋









大団長の絵可愛かったね

⚠LunaII 3・4幕内容含 pic.twitter.com/BWeg4DCzRb — イツキ (@ituki_gnsn) 2025年10月28日





『スター・ウォーズ：ビジョンズ』Volume３

配信直前イベントに登壇させていただきました。

わたしは『The Bounty Hunters』にて主人公のセブンを演じさせていただきました！



光と影を描いたこの作品、アニメだからこそ魅せられる新しいスター・ウォーズの世界観を、是非お楽しみください。 pic.twitter.com/UBtONNaZLE — ファイルーズあい 🦋 Fairouz Ai (@fairouzzzzzz) 2025年10月28日







【ICTビジネス研究部】マチ★アソビでツルギスタをPR | つるぎ高等学校





焼け野原ひろし 昼メシの流儀 pic.twitter.com/HOUKDxiC9I — にでるたδ (@2deltapeace) 2025年10月26日







今までで一番嬉しかったこと｜松山 洋 サイバーコネクトツー



sprite 15周年記念特設サイト





絵本の実物がきましたー

いいものになりました pic.twitter.com/1IORgBi2tQ — クール教信者 (@coolkyou2) 2025年10月29日



バイブラントビジュアルズ対応コンテンツがマーケットプレイスに登場！ - YouTube





【ウマ娘 プリティーダービー】CM「あったけ～」篇 - YouTube





「2025年ナイズされたドラクエ1」なインディーRPG『Splintered』 レビュー｜frenchbread





紙ストローを消すマキマさん pic.twitter.com/XhpAehKw4O — tenten (@tentenchan2525) 2025年10月28日



歴代30作品以上が実際にアニメ化された 「アニメ化してほしいマンガランキング」が今年も開催決定! | アニメジャパンのプレスリリース | 共同通信PRワイヤー



囲碁の日本棋院、東京本院の売却、移転を検討 会見して明かす - 産経ニュース



赤字続く囲碁 日本棋院“4年後には十分な運転資金確保できず” | NHKニュース | 囲碁



◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

中国人選手、演技後に「不適切な」おもちゃ所持 国際スケート連盟が調査 - CNN.co.jp



大谷を連続敬遠して激闘の末に負けたのでブルージェイズのSNS荒れてるかな？と思ったら、ごもっともな指摘をされていた「面白くはないから難しい」 - Togetter



◆新商品（衣・食・住）

タテ型 飲み干す一杯 ホタテだし醤油バター味ラーメン／コーン塩バター味ラーメン 2025/11/24 新発売 | エースコック株式会社



ニュースリリース 『サッポロポテトロング のりしお味』 ｜ カルビー株式会社



周辺機器を2台のパソコンで共有できる、4K対応DisplayPortパソコン切替器を発売｜サンワサプライ株式会社

