2025年11月28日のヘッドラインニュース

医者に言われてビックリした話を思い出した



コロナの検査に行ったんだけどさ

🥼「昔から息苦しいとかある？」

🐬「小学生の頃から定期的に深呼吸を」

🥼「しんどくないの？」

🐬「なうで咳が腹筋強化合宿始めてて

まぁまぁつらいですよ？」

🥼「肺片方動いてないよ？」



……は？？？