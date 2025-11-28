ヘッドライン

2025年11月28日のヘッドラインニュース


マクドナルドの定番商品「ビーフシチューパイ」が、2025年はカマンベール×チェダー×ゴーダの3種のチーズが入って進化しました。2025年12月3日より、新商品「とろ～り3種のチーズのビーフシチューパイ」が期間限定販売されます。

フォンドボーを増量し、新たにバターを加えてよりコク深く仕上げたビーフシチューフィリングに、カマンベール、チェダー、ゴーダの3種のチーズを使用したクリーミーでまろやかな味わいのチーズフィリングを合わせ、サクサクのパイで包んだ商品になっているとのこと。価格は税込240円～です。

5年目を迎える冬の定番「ビーフシチューパイ」今年はチーズが進化して新登場！カマンベール×チェダー×ゴーダの3種のチーズでさらに贅沢に！サクサクのパイ、ビーフシチューに、とろける3種のチーズで、心もカラダも温まるご褒美パイ 新商品「とろ～り3種のチーズのビーフシチューパイ」 12月3日(水)から期間限定販売 | マクドナルド公式
https://www.mcdonalds.co.jp/company/news/2025/1127a/

ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。

常温で溶けるはずのない「金」を室温でも簡単に溶かす方法が発見される - GIGAZINE

NURO光で使用する管理者アカウントが特定される、見えてはいけない画面がまる見え＆root権限も奪取可能 - GIGAZINE

任天堂がブラックフライデーのセールで販売したNintendo Switchとゲームソフトのセットには旧モデルのSwitchが入っていた - GIGAZINE

「オオカミから犬への進化途中の種」かもしれないミイラが良好な状態で永久凍土から見つかる - GIGAZINE

Apple Silicon搭載MacでWindowsを正常に動作させることに成功 - GIGAZINE

Nintendo Switch「大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL」のゲームデータが発売前に流出、ゲームの詳細も続々と明らかに - GIGAZINE

PlayStation独占タイトルの「グランツーリスモ7」もPC移植を検討中であることが明らかに - GIGAZINE

不具合多発で酷評だらけだった「サイバーパンク2077」のSteam上の評価が好評に転じる - GIGAZINE

囲碁AI「AlphaGo」に敗北した世界チャンピオンが「AIを負かすことはできない」と棋士を引退 - GIGAZINE

無料で商用利用も可能だが見る者を圧倒して威圧する「ゲバ文字フォント」 - GIGAZINE


◆ネタ（メモ・その他いろいろ）




株・暗号資産を塩漬けにする人のイラスト | かわいいフリー素材集 いらすとや






















セブンイレブンで「ちいかわがむしった草」が販売されてて企画力の高さを感じる、埼玉県民とちいかわ民には草でも食わせておけ - Togetter


◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
抗生物質が大量生産できなかった旧ソ連圏でひそかに研究され、今まさに日の目を浴びようとしているファージ療法について──『善良なウイルス』 - 基本読書

新種の魚を発見！その名もスーパーサイヤン！ ～石垣島沖から採集された新種のハゼに小枝助教らが命名～ | 琉球大学

【動画】ホホジロザメ狩るシャチの群れ、肝臓分け合う驚きの映像 | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト

◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
JR秋葉原駅で4分早く発車　ホームに取り残され、200人乗れず：朝日新聞


証券口座乗っ取り、相場操縦疑いで中国籍2人逮捕　株価不正つり上げ - 日本経済新聞

「妻がまだ中に」香港の高層マンション群で大規模火災、36人死亡・279人不明 - YouTube


旧統一教会の名称変更、文書不開示は違法　出せない理由「具体的に」：朝日新聞

政治団体NHK党 立花党首を名誉毀損の罪で起訴 検察 自殺した元兵庫県議会議員の名誉を傷つけたとして | NHKニュース | 事件・事故、兵庫県

石破茂氏がたっぷり語った「高市政権への疑問」　コメ政策、定数削減…「言わない方が楽だけど」＜一問一答＞：東京新聞デジタル

立花孝志容疑者を起訴　死亡した元兵庫県議への名誉毀損罪　地検 | 毎日新聞

同性婚訴訟、2審で初の「合憲」判決　他5件は「違憲」　判断割れる | 毎日新聞

立花孝志容疑者を起訴　デマ拡散し亡くなった元県議の名誉毀損した罪 [兵庫県]：朝日新聞

「日本人も拘束できる」　沖縄で米兵が民間人を押さえつける場面が拡散　単独パトロールに住民不安 | 沖縄タイムス＋プラス

同性婚認めずは「ダブスタ」なのか　高裁で示された最後の憲法判断 | 毎日新聞

プーチン氏、米国の計画は和平の「基礎」　ただしウクライナの撤退なければ武力で領土を奪取と警告 - CNN.co.jp

体制批判を封じる手段に…海渡雄一弁護士「誰でも『スパイ』と見なされる」 連載「スパイ防止法」…戦中と地続きの風景 | カナロコ by 神奈川新聞

中国の経済的威圧、ノルウェーは6年継続　オーストラリアはWTO提訴で対抗 - 日本経済新聞

【速報】自民15支部へ国契約企業が衆院選中に寄付|47NEWS（よんななニュース）

“不起訴理由などの公表 積極的に検討を” 全国の検察庁に周知 | NHKニュース | 検察

トランプ氏、日中対立激化は望まず　直接関与に日本政府内に危機感も [台湾有事答弁めぐる日中応酬　存立危機事態　高市首相　中国]：朝日新聞

石破茂氏、「高市さんよくぞ言った」の空気に待った　存立危機事態…考えてはいても「公の場で言うことか」：東京新聞デジタル

元大阪地検トップの性的暴行事件で訴因変更　検察側「地位利用」追加 | 毎日新聞

「本音なのだろう」高市首相　党首討論で放った“裏金問題”への「7文字」に批判続出 | 女性自身

【速報】アレフ「資産隠し」で10億円未払いと提訴|47NEWS（よんななニュース）

【独自】トランプ氏、日中の対立を懸念　首相に「エスカレート回避を」 | NEWSjp

香港高層マンション火災、死者７５人に増加…５０人以上が建物内に残されている可能性 : 読売新聞

しんぶん赤旗日曜電子版 | またまた“違法領収書”　収入印紙なし　/維新・藤田共同代表の秘書会社/印紙ある領収書も存在　必要性認識か

東京・多摩都市モノレール延伸が事業認可　上北台―箱根ケ崎、34年度開業めざす - 日本経済新聞

ニホンウナギの規制強化回避、日本の説得工作が奏功　採決は反対100、賛成は35と大差 - 産経ニュース

◆ライフスタイル（人生・生活・健康）





【速報】熊本市電の決済、全国交通系IC維持へ　大西市長が議会で表明｜熊本日日新聞社

旧蔵書を整理していたら“ブルーチップ”なるものが出てきたんだけどこれ何？「懐かしすぎる」「まだ現役です」 - Togetter

子供服のレビューに滑り台との相性を本気で書いてくれてるお母さんがいて、必要な情報だけど笑ってしまう「この服のスピードは本当にすごい」 - Togetter

36人が死亡した香港のマンション火災、ロイターが心の痛む写真を投稿→なぜかヘッダー画像に設定されていたことに批判が集まる - Togetter

猫を保護してから4年間、毎日一緒に寝るけどお布団をかけられるのはNGだったのに今年になって「暖かい…？」と気づいたらしい - Togetter


豊洲のタワマンで管理組合の理事やった時に50万くらいのクリスマスツリーを買ったんだけど、「うちは子供いないんだから無駄なもの買うな」って投書が複数来た話→「ぼっちには地獄のオブジェだからな」 - posfie

会社の小学生ママの話を聞いていると、学校というもののシステムが完全に家に専業主婦がいる前提すぎる😭来年からが怖い。学級閉鎖って何！？！？！？ - posfie

USJで息子がパワーアップバンドを落としたので遺失物センターに行ったら、そこには悲壮な顔の外国人→大事な物が入ったカードケースが丸ごと戻ってきて、「oh my god」を連発してた - Togetter

中学二年の弟が最近『古着を着てない奴はダサい』『2000年以降の歌聴いてる奴ダサい』とか言っててそっちの方向性で厨二病になるんだって思った - Togetter

◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
なあ兄弟、 余白の意味を考えてから UI実装してくれ！ - Speaker Deck


【追記あり】国土交通省の薗原ダム管理支所アカウントが投稿したダムにかかる虹の写真に『なんかこの写真、おかしくないですか？』 - Togetter

相手と顔合わせず最短２カ月で離婚　スマホ調停サービス立ち上げる的場令紋さん　TOKYOまち・ひと物語 - 産経ニュース

退職後に、「佐藤さんの残したプロジェクト破綻して訴訟になって皆大変でした。」と言われたけど、俺、キックオフの名刺交換しか参加してないよ？そのプロジェクト→「いない人のせいにするのが楽ですからね」 - posfie

Claude Code はじめてガイド -1時間で学べるAI駆動開発の基本と実践- - Speaker Deck


席を外しても安心！WSLプログラム終了をWindows通知で確認する方法 - uepon日々の備忘録

ＪＲ東日本オペレーター、１年半にわたりネット上で利用者中傷…電話番号２４５件も無断公開 : 読売新聞

力学系から見た現代的な機械学習 - Speaker Deck

JeditOmega

Jedit Ω サポート終了のお知らせ

Jedit Ωは macOS26 (Tahoe)以降のサポートを終了しました。

Jedit Ω pro(当Webサイト)及びJedit Ω plus(AppStore)の販売も停止しました。

macOS15(Sequoia)以前のmacOSでJedit Ωをご利用ください。


◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）






晴れててー - ニコニコ動画


【MIMESIS】ヒトの言葉を学習して欺いてくるAIにビビりまくるフブぺこ奏ヴィヴィ - ニコニコ動画


任天堂株式会社 ニュースリリース :2025年11月27日 - 開発体制強化を目的としたシンガポール法人の株式取得について｜任天堂

任天堂株式会社（本社：京都市南区、代表取締役社長：古川 俊太郎、以下「当社」）は、開発体制の強化を目的に、Bandai Namco Studios Singapore Pte. Ltd. （本社：シンガポール、CEO：石井 誠、以下「BNSS」）の株式を取得する株式譲渡契約を、株式会社バンダイナムコスタジオ （本社：東京都江東区、代表取締役社長：内山 大輔）と締結いたしましたので、お知らせいたします。

　本件により、BNSSは当社子会社となり、Nintendo Studios Singapore Pte. Ltd. に商号を変更のうえで、開発業務を継続する予定です。


ハムレットもしくは時をかけてない少女～『果てしなきスカーレット』（ネタバレあり） - Commentarius Saevus

TVアニメ『魔都精兵のスレイブ2』能力解説動画｜2026年1月8日より放送開始 - YouTube


映画『トリツカレ男』【ペチカの母がペチカの前で歌いあげるシーン】本編映像公開｜大ヒット上映中 - YouTube


【特報】『ガールクラッシュ』TVアニメ化決定｜日本初の本格K-POPアニメ - YouTube


モノミからのご挨拶！ - YouTube


『フォー・ザ・キング II』リリーストレーラー - YouTube


『ゼンシンマシンガール』ゲームプレイ動画（DLC紹介編③） - YouTube


3分でわかるTotal Warの始め方 - YouTube


『ペルソナ３ リロード』楽曲追加パッチ　楽曲試聴動画 - YouTube


『Dragon Ruins II』紹介トレーラー - YouTube


新たな冒険に飛び込もう | PlayStation®VR2 Games - YouTube


シニガミ姫の絵本「嘘つきオオカミと羊飼いの少女」『シニガミ姫と異書館ノ怪物』 - YouTube


【ネタバレ注意】クロノ・トリガー時を超えるキャラクター ベスト10（ロング Ver） - YouTube


『Call of Duty: Warzone』 | ヘイヴンズホロウ ローンチトレーラー - YouTube


【原神】エピソード ドゥリン「家族への手紙」 - YouTube


Fallout 76 - シーズン23: 『血と錆』 - YouTube


FPX: Snowboarding ／『Faaast Penguin』新シーズントレーラー - YouTube


『Schildmaid MX』 トレーラー | PS5® & PS4® - YouTube


『Destiny 2』: 反逆 | リリーストレーラー - YouTube



イラスト作業中、参考資料にしたキャラクターの顔の左半分が突如認識不能に……病院に行くと脳梗塞と診断を受けた絵師の話が恐ろしい - Togetter

HORSES Launch Date Trailer - YouTube


◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）



嵐山光三郎さん死去、８３歳…「笑っていいとも！増刊号」などテレビでも活躍 : 読売新聞

全然面白くないと巷で言われている映画を「原作ファンだから」と割と仕方なく観に行った友人の感想→『懲役1時間半、罰金1800円だった』 - Togetter

◆新商品（衣・食・住）
タテロング　マウンテンわかめラーメン　しょうゆ　2025/12/22　新発売 | エースコック株式会社

「完全メシ 謎肉丼」(12月8日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ

「カップヌードル 冬の濃厚ミルクシーフードヌードル」(12月8日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ

「日清ゲーミングカレーメシ エナジージンジャーキーマカレー」(11月24日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ

