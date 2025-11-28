2025年11月28日のヘッドラインニュース
マクドナルドの定番商品「ビーフシチューパイ」が、2025年はカマンベール×チェダー×ゴーダの3種のチーズが入って進化しました。2025年12月3日より、新商品「とろ～り3種のチーズのビーフシチューパイ」が期間限定販売されます。
フォンドボーを増量し、新たにバターを加えてよりコク深く仕上げたビーフシチューフィリングに、カマンベール、チェダー、ゴーダの3種のチーズを使用したクリーミーでまろやかな味わいのチーズフィリングを合わせ、サクサクのパイで包んだ商品になっているとのこと。価格は税込240円～です。
5年目を迎える冬の定番「ビーフシチューパイ」今年はチーズが進化して新登場！カマンベール×チェダー×ゴーダの3種のチーズでさらに贅沢に！サクサクのパイ、ビーフシチューに、とろける3種のチーズで、心もカラダも温まるご褒美パイ 新商品「とろ～り3種のチーズのビーフシチューパイ」 12月3日(水)から期間限定販売 | マクドナルド公式
https://www.mcdonalds.co.jp/company/news/2025/1127a/
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
『終末ツーリング』のキービジュアルに、なんか既視感があったのだが、ようやく何なのか分かった。 pic.twitter.com/Y9hwU8wY5L— 浅利与一義遠 (@hologon15) 2025年11月26日
「ドカ食いダイスキ！ もちづきさん」— ドカ食いダイスキ！ もちづきさん公式 (@dokaguidaisuki) 2025年11月27日
誤表記に関するお詫びと
カロリーチェックのお願いです。
（誤）4,853kcal
（正）7,734kcal pic.twitter.com/mK36rFkfLE
最近話題の同接0について— 暁月むい@同接1VTuber (@akatsuki_mui) 2025年11月27日
暁月はバックなし完全個人Vだけどどんな配信をしても同接0になった瞬間はないよ
どんな時でも1は絶対いるからね
やっぱりその1人も大事にするべきだよね
サブ垢から常に同接見てるから分かる
株・暗号資産を塩漬けにする人のイラスト | かわいいフリー素材集 いらすとや
なんかドラムとベースがカッコよくリズム刻んでる音が聴こえると思ったら自分のスーツケースだった pic.twitter.com/kCQNztfyUL— 野島裕史 (@nojimahirofumi) 2025年11月27日
インターネットの昔と今 pic.twitter.com/m5xekKSaZS— 鹿目凛(ぺろりん先生) (@peroperorinko01) 2025年11月27日
クマである可能性は低いたお pic.twitter.com/SCH4HMuSY5— たお (@CorgiTao) 2025年11月27日
ポケセンでこうやって並んでたら外国人に— る る 🎀 (@ruruchan_za) 2025年11月27日
「その子綺麗ね～！おめでとうございます！」
って話しかけられて産んだ可能性が出てきた pic.twitter.com/iDN3otJh9t
ぶうぅ、ぶうぅ…と聞こえてきたので— 猫caféぽんぽこ (@nekocafeponpoko) 2025年11月27日
「いびきかわいい、どれどれ？」
と見てみたら目が開いててギョっとした pic.twitter.com/XF5OdRXmjW
食器を全部洗い終わってから水筒を出されて叫ぶマーモット pic.twitter.com/Li5gqlZcLj— ヒノカミ (@nekotoakago) 2025年11月26日
ヒカ碁が話題なので、はるか昔に友達んちで撮った写真📸— しぐり (@sigurin) 2025年11月26日
この頃はフィルムカメラだったんだよね😅 pic.twitter.com/VBLtMO8dxi
キッズが隣でSwitch2を始めたので これから“格の違い”を見せつけてやります pic.twitter.com/Y6iJGIR8q4— プリンセスゴリラ (@_princessGORIRA) 2025年11月26日
船から転落した猟師さんがアザラシに励まされながら救助されるまで5時間泳ぎ続けた話大好きです。無事に生還出来て本当に良かったhttps://t.co/3S3zz10PO1— Kaneda (@k88comet) 2025年11月27日
セブンでちいかわがむしった草販売🌱— キメラんたはは（泣きちい愛好家） (@chimerantahaha) 2025年11月28日
こんなん笑うわ pic.twitter.com/hGltdDf0wA
ローポリいいよね— タカまる@Skeb (@takamalu08_12) 2025年11月27日
やっぱFF14のローポリブドウが好き https://t.co/26TSkzABp2 pic.twitter.com/JgTlCqCUj9
医者に言われてビックリした話を思い出した— 海豚草 (@aknk_irukagusa) 2025年11月26日
コロナの検査に行ったんだけどさ
🥼「昔から息苦しいとかある？」
🐬「小学生の頃から定期的に深呼吸を」
🥼「しんどくないの？」
🐬「なうで咳が腹筋強化合宿始めてて
まぁまぁつらいですよ？」
🥼「肺片方動いてないよ？」
……は？？？
実はベルーガの腹筋は結構すごいんです#名古屋港水族館 pic.twitter.com/vWZkJLhaNL— かぶつ (@tan_sui_kabutz) 2025年11月27日
保育園の先生に声を掛けかけられて、— お隠れ妊婦🐘🥚(🐘)帝王切開マン (@okakureninpu) 2025年11月26日
「お母さん、お腹大きくなってきましたね
息子くん、お兄ちゃんになるのかなー？お姉ちゃんになるのかなー？
楽しみだねー😊」
お姉ちゃん…🤔❓
ｺﾉﾔﾛWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW書くなっていってんだろぉWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW https://t.co/2m8rDfpjDc— 桂浜水族館 公式 (@katurahama_aq) 2025年11月26日
新聞と一緒だよ、おばあちゃん… https://t.co/zCzG6lThsT— もふ⋈きち☀ (@LCW_mofu) 2025年11月27日
株・暗号資産を塩漬けにする人のイラストhttps://t.co/OrfY1jPweY pic.twitter.com/dT6AxaATXL— いらすとや (@irasutoya) 2025年11月27日
斜めに見えるやつ— ぷにらいぶ。 (@punilive_holo) 2025年11月26日
＋大丈夫＋大丈夫＋大丈夫
＋大丈夫＋大丈夫＋大丈夫
＋大丈夫＋大丈夫＋大丈夫
夫丈大＋夫丈大＋夫丈大＋
夫丈大＋夫丈大＋夫丈大＋
夫丈大＋夫丈大＋夫丈大＋
＋大丈夫＋大丈夫＋大丈夫
＋大丈夫＋大丈夫＋大丈夫
＋大丈夫＋大丈夫＋大丈夫
おっ、O₃行きの列車やん— 揚げ鶏々🐓元素楽章サブストーリー配信中 (@agedoridori) 2025年11月27日
ちょうどO₃行きたかったんよ pic.twitter.com/Xiln7vUkh9
ガチでこの書類名なの笑う https://t.co/feY4G2tYb2 pic.twitter.com/ApliIiX59j— なの㌨【ブルアカﾘｱｲﾍﾞで生きる先生】 (@nano_games364) 2025年11月27日
顧客『ピザの注文をお願いします』— CausewayBay (@CausewaybayMTG) 2025年11月27日
カドショ「こちら◯◯カードショップです。」
『ピザの注文を……』
「カドショにかけていると理解されてますね？」
『はい』
「近くに監視してる奥様がいらっしゃる？」
『はい』
「品名”書籍”でお送りします。」
セブンイレブンで「ちいかわがむしった草」が販売されてて企画力の高さを感じる、埼玉県民とちいかわ民には草でも食わせておけ - Togetter
【完結編】— 毛だらけ🐈🐈🐈 (@Mewchannikki) 2025年11月27日
追加した(`･ω･´)ゞ✨‼
これでどうだ！
冷蔵庫の上は間隔がちょっと広い💦もう一本要るかな💦
どうしても入りたくて無理矢理入ろうとすれば
壊しながら侵入されてしまうかもしれないけど…
うちの子はそこまでではないと信じたい(´-ω-)ｳﾑ
#猫のいる暮らし https://t.co/oVrGalCrN2 pic.twitter.com/pVjgeLMjRx
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
抗生物質が大量生産できなかった旧ソ連圏でひそかに研究され、今まさに日の目を浴びようとしているファージ療法について──『善良なウイルス』 - 基本読書
新種の魚を発見！その名もスーパーサイヤン！ ～石垣島沖から採集された新種のハゼに小枝助教らが命名～ | 琉球大学
【動画】ホホジロザメ狩るシャチの群れ、肝臓分け合う驚きの映像 | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
JR秋葉原駅で4分早く発車 ホームに取り残され、200人乗れず：朝日新聞
秋葉原5分停、実はかなり重要で— Katyutia! (@K4tyuSha7) 2025年11月28日
406C 0449着
→山手内 400G 0450発
→京浜東北南行 463A 0451発
と、上手いこと乗り換えられるようになっている。
万が一繰り下がって400Gとの接続切られると上野で宇都宮線の始発と常磐線の中電始発に間に合わないから何かと困る。
証券口座乗っ取り、相場操縦疑いで中国籍2人逮捕 株価不正つり上げ - 日本経済新聞
「妻がまだ中に」香港の高層マンション群で大規模火災、36人死亡・279人不明 - YouTube
旧統一教会の名称変更、文書不開示は違法 出せない理由「具体的に」：朝日新聞
政治団体NHK党 立花党首を名誉毀損の罪で起訴 検察 自殺した元兵庫県議会議員の名誉を傷つけたとして | NHKニュース | 事件・事故、兵庫県
石破茂氏がたっぷり語った「高市政権への疑問」 コメ政策、定数削減…「言わない方が楽だけど」＜一問一答＞：東京新聞デジタル
立花孝志容疑者を起訴 死亡した元兵庫県議への名誉毀損罪 地検 | 毎日新聞
同性婚訴訟、2審で初の「合憲」判決 他5件は「違憲」 判断割れる | 毎日新聞
立花孝志容疑者を起訴 デマ拡散し亡くなった元県議の名誉毀損した罪 [兵庫県]：朝日新聞
「日本人も拘束できる」 沖縄で米兵が民間人を押さえつける場面が拡散 単独パトロールに住民不安 | 沖縄タイムス＋プラス
同性婚認めずは「ダブスタ」なのか 高裁で示された最後の憲法判断 | 毎日新聞
プーチン氏、米国の計画は和平の「基礎」 ただしウクライナの撤退なければ武力で領土を奪取と警告 - CNN.co.jp
体制批判を封じる手段に…海渡雄一弁護士「誰でも『スパイ』と見なされる」 連載「スパイ防止法」…戦中と地続きの風景 | カナロコ by 神奈川新聞
中国の経済的威圧、ノルウェーは6年継続 オーストラリアはWTO提訴で対抗 - 日本経済新聞
【速報】自民15支部へ国契約企業が衆院選中に寄付|47NEWS（よんななニュース）
“不起訴理由などの公表 積極的に検討を” 全国の検察庁に周知 | NHKニュース | 検察
トランプ氏、日中対立激化は望まず 直接関与に日本政府内に危機感も [台湾有事答弁めぐる日中応酬 存立危機事態 高市首相 中国]：朝日新聞
石破茂氏、「高市さんよくぞ言った」の空気に待った 存立危機事態…考えてはいても「公の場で言うことか」：東京新聞デジタル
元大阪地検トップの性的暴行事件で訴因変更 検察側「地位利用」追加 | 毎日新聞
「本音なのだろう」高市首相 党首討論で放った“裏金問題”への「7文字」に批判続出 | 女性自身
【速報】アレフ「資産隠し」で10億円未払いと提訴|47NEWS（よんななニュース）
【独自】トランプ氏、日中の対立を懸念 首相に「エスカレート回避を」 | NEWSjp
香港高層マンション火災、死者７５人に増加…５０人以上が建物内に残されている可能性 : 読売新聞
しんぶん赤旗日曜電子版 | またまた“違法領収書” 収入印紙なし /維新・藤田共同代表の秘書会社/印紙ある領収書も存在 必要性認識か
東京・多摩都市モノレール延伸が事業認可 上北台―箱根ケ崎、34年度開業めざす - 日本経済新聞
ニホンウナギの規制強化回避、日本の説得工作が奏功 採決は反対100、賛成は35と大差 - 産経ニュース
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
／— 徳島県 (@preftokushima) 2025年11月26日
大阪→徳島の無料片道バス
「徳島広報０円バス」運行
＼
SNSで徳島の魅力を発信していただける方を対象に、大阪発徳島行の無料片道バス「徳島広報0円バス」を運行！万博で配布された「徳島県への招待状クーポン」をお持ちの方は先行申込可能！
運行日や参加方法はこちらhttps://t.co/vs4KRT3Ggr pic.twitter.com/ZJPNkWsZKZ
【重要なお知らせ】 pic.twitter.com/Wx4kUpvv4W— 本家第一旭 (@_daiichiasahi) 2025年11月27日
ふつうはそう思うだろうなぁ。私も、この仕事につく前は同じように思っていたからよくわかる。— 井口耕二 a.k.a. Buckeye (@BuckeyeTechDoc) 2025年11月27日
この方が例に挙げている（↓）、私は基本的にひらがなにしている。なぜか。
頃、真似、誰、時、辛い、他、今、（馬鹿）、素敵… https://t.co/XGtgjHyTYw
関西弁— Omizan Sakamoto (@omi_info3) 2025年11月27日
『はよ↗してやー』
（なるべく早くしてねー）
『はよ↗して↘やー』
（おいおい早くしてくれよ、何もたもたしてんだよ） https://t.co/x9fzrZWPkV
【速報】熊本市電の決済、全国交通系IC維持へ 大西市長が議会で表明｜熊本日日新聞社
旧蔵書を整理していたら“ブルーチップ”なるものが出てきたんだけどこれ何？「懐かしすぎる」「まだ現役です」 - Togetter
子供服のレビューに滑り台との相性を本気で書いてくれてるお母さんがいて、必要な情報だけど笑ってしまう「この服のスピードは本当にすごい」 - Togetter
36人が死亡した香港のマンション火災、ロイターが心の痛む写真を投稿→なぜかヘッダー画像に設定されていたことに批判が集まる - Togetter
猫を保護してから4年間、毎日一緒に寝るけどお布団をかけられるのはNGだったのに今年になって「暖かい…？」と気づいたらしい - Togetter
卒業生のくまちゃんの里親さんから可愛い近況報告が！— いと (@fukunicopoke) 2025年11月26日
温風と闘っているそう、けしからん可愛さ！ pic.twitter.com/2R45xXoW5V
豊洲のタワマンで管理組合の理事やった時に50万くらいのクリスマスツリーを買ったんだけど、「うちは子供いないんだから無駄なもの買うな」って投書が複数来た話→「ぼっちには地獄のオブジェだからな」 - posfie
会社の小学生ママの話を聞いていると、学校というもののシステムが完全に家に専業主婦がいる前提すぎる😭来年からが怖い。学級閉鎖って何！？！？！？ - posfie
USJで息子がパワーアップバンドを落としたので遺失物センターに行ったら、そこには悲壮な顔の外国人→大事な物が入ったカードケースが丸ごと戻ってきて、「oh my god」を連発してた - Togetter
中学二年の弟が最近『古着を着てない奴はダサい』『2000年以降の歌聴いてる奴ダサい』とか言っててそっちの方向性で厨二病になるんだって思った - Togetter
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
なあ兄弟、 余白の意味を考えてから UI実装してくれ！ - Speaker Deck
YouTube Audio Libraryに著作権の申し立て受けたんだけどどういうこと？— 熊五郎お兄さん (ジャンク修理YouTuber) (@DIY20414383) 2025年11月27日
使ったらだめだったの？#YouTube pic.twitter.com/KX7J3PeTF5
【追記あり】国土交通省の薗原ダム管理支所アカウントが投稿したダムにかかる虹の写真に『なんかこの写真、おかしくないですか？』 - Togetter
相手と顔合わせず最短２カ月で離婚 スマホ調停サービス立ち上げる的場令紋さん TOKYOまち・ひと物語 - 産経ニュース
退職後に、「佐藤さんの残したプロジェクト破綻して訴訟になって皆大変でした。」と言われたけど、俺、キックオフの名刺交換しか参加してないよ？そのプロジェクト→「いない人のせいにするのが楽ですからね」 - posfie
Claude Code はじめてガイド -1時間で学べるAI駆動開発の基本と実践- - Speaker Deck
日本のiPhone、利用者最多はiPhone SEという事実 pic.twitter.com/Ji7lSxVQiF— はむさんど. (@hamu_3nd) 2025年11月27日
席を外しても安心！WSLプログラム終了をWindows通知で確認する方法 - uepon日々の備忘録
ＪＲ東日本オペレーター、１年半にわたりネット上で利用者中傷…電話番号２４５件も無断公開 : 読売新聞
力学系から見た現代的な機械学習 - Speaker Deck
JeditOmega
Jedit Ω サポート終了のお知らせ
Jedit Ωは macOS26 (Tahoe)以降のサポートを終了しました。
Jedit Ω pro(当Webサイト)及びJedit Ω plus(AppStore)の販売も停止しました。
macOS15(Sequoia)以前のmacOSでJedit Ωをご利用ください。
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
https://t.co/3ioNjLt8Ht pic.twitter.com/PDoyUHCMXN— さあsa (@xdtk8pz) 2025年11月25日
応戦モード、オン！＠クーヴァキ実験設計局#リネット #現場猫 pic.twitter.com/oBF9UUxwAN— Leo (@leo_kkym) 2025年11月26日
2025年11月26日
同棲相手を美味しく食べちゃう方法❤1/7#漫画が読めるハッシュタグ pic.twitter.com/u9kIZhHFuU— 小村あゆみ@やらかし飯⑤11/7発売スタンプ発売中 (@komura_ayumi) 2025年11月7日
おかしい……— すみとも＠コミケ欠席 (@sumitomo240428) 2025年11月27日
新しいプリキュアの想像図を描いてたはずなのに
こうならない東映は凄い pic.twitter.com/ciTt0bC1JX
【MIMESIS】ヒトの言葉を学習して欺いてくるAIにビビりまくるフブぺこ奏ヴィヴィ - ニコニコ動画
任天堂株式会社 ニュースリリース :2025年11月27日 - 開発体制強化を目的としたシンガポール法人の株式取得について｜任天堂
任天堂株式会社（本社：京都市南区、代表取締役社長：古川 俊太郎、以下「当社」）は、開発体制の強化を目的に、Bandai Namco Studios Singapore Pte. Ltd. （本社：シンガポール、CEO：石井 誠、以下「BNSS」）の株式を取得する株式譲渡契約を、株式会社バンダイナムコスタジオ （本社：東京都江東区、代表取締役社長：内山 大輔）と締結いたしましたので、お知らせいたします。
本件により、BNSSは当社子会社となり、Nintendo Studios Singapore Pte. Ltd. に商号を変更のうえで、開発業務を継続する予定です。
ハムレットもしくは時をかけてない少女～『果てしなきスカーレット』（ネタバレあり） - Commentarius Saevus
TVアニメ『魔都精兵のスレイブ2』能力解説動画｜2026年1月8日より放送開始 - YouTube
映画『トリツカレ男』【ペチカの母がペチカの前で歌いあげるシーン】本編映像公開｜大ヒット上映中 - YouTube
【特報】『ガールクラッシュ』TVアニメ化決定｜日本初の本格K-POPアニメ - YouTube
『フォー・ザ・キング II』リリーストレーラー - YouTube
『ゼンシンマシンガール』ゲームプレイ動画（DLC紹介編③） - YouTube
『ペルソナ３ リロード』楽曲追加パッチ 楽曲試聴動画 - YouTube
『Dragon Ruins II』紹介トレーラー - YouTube
新たな冒険に飛び込もう | PlayStation®VR2 Games - YouTube
シニガミ姫の絵本「嘘つきオオカミと羊飼いの少女」『シニガミ姫と異書館ノ怪物』 - YouTube
【ネタバレ注意】クロノ・トリガー時を超えるキャラクター ベスト10（ロング Ver） - YouTube
『Call of Duty: Warzone』 | ヘイヴンズホロウ ローンチトレーラー - YouTube
【原神】エピソード ドゥリン「家族への手紙」 - YouTube
Fallout 76 - シーズン23: 『血と錆』 - YouTube
FPX: Snowboarding ／『Faaast Penguin』新シーズントレーラー - YouTube
『Schildmaid MX』 トレーラー | PS5® & PS4® - YouTube
『Destiny 2』: 反逆 | リリーストレーラー - YouTube
問題児の親だけピンと来る漫画 pic.twitter.com/N7R3mtkoZA— りず＠エッセイ漫画 (@rizu_manga) 2025年11月27日
イラスト作業中、参考資料にしたキャラクターの顔の左半分が突如認識不能に……病院に行くと脳梗塞と診断を受けた絵師の話が恐ろしい - Togetter
HORSES Launch Date Trailer - YouTube
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
やっぱり業界の仕組みがおかしい— クマ太 (@kumata_runrun) 2025年11月27日
それが罷り通るのはおかしい
動員数伸ばせない一因を勝手に作っておきながら客に要求することなのかなと毎度思う https://t.co/cmKNlZ7WUL
巨人はオコエ瑠偉選手を保留者名簿から外して自由契約にすると発表— スポーツ報知 巨人取材班 (@hochi_giants) 2025年11月28日
来季以降の活躍の場について話し合いを重ねた結果、海外の野球リーグなど他球団でプレーできるチャンスを設けたほうが良いとの結論に達し、双方合意の上で決定
嵐山光三郎さん死去、８３歳…「笑っていいとも！増刊号」などテレビでも活躍 : 読売新聞
全然面白くないと巷で言われている映画を「原作ファンだから」と割と仕方なく観に行った友人の感想→『懲役1時間半、罰金1800円だった』 - Togetter
◆新商品（衣・食・住）
タテロング マウンテンわかめラーメン しょうゆ 2025/12/22 新発売 | エースコック株式会社
「完全メシ 謎肉丼」(12月8日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ
「カップヌードル 冬の濃厚ミルクシーフードヌードル」(12月8日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ
「日清ゲーミングカレーメシ エナジージンジャーキーマカレー」(11月24日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ
