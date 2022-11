PlayStation独占タイトルの「グランツーリスモ7」もPC移植を検討中であることが明らかに

・関連記事

元ソニー幹部が「PlayStationヒット作をPC向けにリリースする」戦略について語る - GIGAZINE



ソニーがPlayStation独占タイトルのPC移植を担当するシニアディレクターを募集 - GIGAZINE



ソニーがゲームリリースの半分をPC向けとモバイル向けに行うことを計画中 - GIGAZINE



2022年11月28日 13時00分00秒 in 動画, ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.