ソニーがPlayStation独占タイトルのPC移植を担当するシニアディレクターを募集



ソニーは2021年にPlayStationの独占タイトルをPC向けにリリースするべくPlayStation PCというパブリッシャーを立ち上げ、「Death Stranding」や「Horizo​​n Zero Dawn」などのタイトルをPC向けに移植してきました。PlayStationはこのPlayStation PCによる「PlayStation独占タイトルのPC移植」を担当するシニアディレクターを求人サイトで募集していることが明らかになっています。



Sony is hiring a 'senior director for PC planning and strategy' | PC Gamer

https://www.pcgamer.com/uk/sony-is-hiring-a-senior-director-for-pc-planning-and-strategy/



Sony's looking for a PC director to "bring the best of PlayStation to channels around the world" | Eurogamer.net

https://www.eurogamer.net/sonys-looking-for-a-pc-director-to-bring-the-best-of-playstation-to-channels-around-the-world



近年、PlayStationは独占タイトルをPC向けに移植しており、多くの売上を記録しています。このPlayStation独占タイトルのPC移植を担当する「PC向け規格戦略担当シニアディレクター」を、ソニーが募集していることが明らかになりました。



Job Application for Senior Director, PC Planning and Strategy at PlayStation Global

https://boards.greenhouse.io/sonyinteractiveentertainmentglobal/jobs/4460967004





求人情報が掲載されたページには「PlayStationはゲームをプレイするのに最適な場所であるというだけでなく、仕事をするのに最適な場所でもあります。今日、我々はPlayStation 5、PlayStation 4、PlayStation VR、PlayStation Plus、PlayStation Now、PlayStation Studiosといったプラットフォーム向けに評価の高いPlayStationタイトルを提供しています」「Global Sales and Business Operations(GSBO:グローバルセールスおよびビジネスオペレーション)チームは世界中のスタッフを集め、ゲーマーをPlayStationの並外れた製品やサービスに引き込むことに情熱を注いでいます。GSBOチームは世界中の国々に配置されており、ローカルの関連性とグローバルな視点のバランスを取っています」などと記されています。また、業務内容には「PC市場の成長と商業戦略のリード」と記されています。



PlayStationは独占タイトルのPC移植において大きな成功を収めており、PC版「Days Gone」の発売初週プレイヤー数は2万7450人に到達しており、PC版Horizo​​n Zero Dawnの発売初週のプレイヤー数は5万6557人を記録、さらにGod of Warの発売初週のプレイヤー数は7万3529人となっています。PlayStation独占タイトルにはPC移植されていないものが多数存在するため、PC Gamerは「『Bloodborne』や『Marvel’s SPIDER-MAN』といったタイトルのPC移植版が登場すること」に期待を寄せています。



また、PlayStation独占タイトルのPC移植が進めば、将来的にはPlayStationプラットフォームとPCで同時にタイトルが発売されるようになることは明らかであるとPC Gamer。問題となるのはPC版タイトルが他のサードパーティーのゲームストアで販売されることとなるのか、あるいはPlayStation独自のゲームストアで販売されることとなるのかですが、記事作成時点では詳細は不明です。



なお、ソニーはPlayStation PlusをPlayStation Nowと統合させて大幅にリニューアルすることを発表しています。PlayStation Nowは初代PlayStation、PlayStation 2、PlayStation PortableおよびPlayStation 4用タイトルをPlayStation 5やPCでプレイできるようにするサービスで、日本国内におけるPCでのプレイは後日のアップデートで対応予定としています。