Xbox公式がベセスダのタイトルは将来的に「Xbox Game Pass独占タイトルになる」と言及

・関連記事

MicrosoftがDOOMやFalloutのベセスダ・ソフトワークスを買収、今後Xbox以外でのリリースはケースバイケースに - GIGAZINE



Microsoftが8000億円でベセスダを買収することをEUが承認 - GIGAZINE



Microsoftが日本のゲーム開発スタジオの買収を模索中か - GIGAZINE



20年前にMicrosoftが任天堂の買収を検討していたことが明らかに - GIGAZINE



2021年03月12日 13時00分00秒 in 動画, ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.