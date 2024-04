牛の健康のために磁石を飲ませる「牛マグネット」が推奨されている

・関連記事

VRヘッドセットで牛に「仮想の牧草地」を体験させて牛乳の生産量を上げる試み - GIGAZINE



牛は「直接人間に話しかけられる」ほうが録音再生された声より好き - GIGAZINE



ウシにシマウマのシマ模様を描くと「吸血ハエの数が半分になる」と判明 - GIGAZINE



「牛のげっぷ」は宇宙から見てもはっきりとわかる - GIGAZINE



子牛は1頭で育てるよりもペアで育てた方が認知能力が高くなるとの研究結果 - GIGAZINE



遺伝子組み換え牛で「インスリン入り牛乳」が生産可能に、インスリンが安価に製造できるようになる可能性 - GIGAZINE



2024年04月28日 09時00分00秒 in サイエンス, 生き物, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.