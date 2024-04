マザーボードのUEFIで動くIRCクライアントが誕生

UEFIはVESAディスプレイ解像度の切り替えやメモリの割り当て、EFIファイルシステムとのやりとりに役立つAPIも利用できるほか、ローカルブロックデバイスに保存されたインストールからOSをロードするのではなく、ネットワーク経由でロードできるという仕組みも備わっています。この仕組みをサポートするためにUEFIはTCPを実装したネットワークスタックを同梱し、プリブート環境で動作するアプリケーションが直接ネットワークスタックをやりとりするためのAPIも公開しています。今回テン氏が利用したのがこのAPIだというわけだそうです。 テン氏はこのプロジェクトを「手の込んだジョーク」と評価し、クライアントとしてはあまり使い物にならないと話しています。 以下にUEFIRCのGitHubリポジトリが公開されています。 GitHub - codyd51/uefirc: An IRC client in your motherboard https://github.com/codyd51/uefirc

2024年04月28日 08時00分00秒 in Posted by log1p_kr

