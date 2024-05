1立方ミリメートルの脳の断片をハーバード大学とGoogleの研究者がナノメートル単位で3Dマッピングすることに成功

Cubic millimetre of brain mapped in spectacular detail https://www.nature.com/articles/d41586-024-01387-9 3Dマッピングされたのはヒトの大脳皮質の一部で、学習、問題解決、感覚信号の処理に関与する脳の部分です。体積はわずか約1立方ミリメートルで、マップには約5万7000個の細胞と1億5000万個の シナプス が含まれており、データサイズは約1.4ペタバイトだとのこと。 リヒトマン氏らの研究チームは、てんかん治療のために手術を受けた45歳の女性から採取した脳の断片をサンプルとして使用しました。サンプルは保存液に浸され、細胞を見やすくするために染色されたもので、研究チームはこのサンプルをわずか34ナノメートルの厚さで約5000枚の薄切片に切断し、電子顕微鏡で撮影したとのこと。さらにGoogleの神経学者であるヴァイレン・ジェイン氏らがAIを用いて電子顕微鏡画像から3Dマップを構築しました。 3Dレンダリングされた無数のニューロン。ニューロンのサイズによって色分けされています。

A petavoxel fragment of human cerebral cortex reconstructed at nanoscale resolution | Science https://www.science.org/doi/10.1126/science.adk4858

・関連記事

Neuralinkの脳インプラント手術を受けた四肢マヒ患者が「マリオカートなどのゲームを考えるだけでプレイ可能になった」という術後100日レポート - GIGAZINE



脳スキャン画像が男性のものか女性のものか90%以上の精度で判別するAIモデルをスタンフォード大学が開発 - GIGAZINE



人間の脳は数字の4と5を処理する方法が異なると判明 - GIGAZINE



人格を脳からコンピューターに移す「マインドアップロード」に立ちはだかる3つの課題とは? - GIGAZINE



「徹夜することでうつ病の症状が和らぐ」という不思議な現象の理由が脳スキャンで明らかに - GIGAZINE





2024年05月10日 14時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.