神経細胞すべてのマッピングに成功した生物はわずか1種、神経科学の強力なデータとなる「コネクトーム」とは？

2020年、ハーバード大学の神経科学者とGoogleのエンジニアが、人間の脳の神経細胞を染色してマッピングしたものを共同で発表しました。しかし、この共同研究で行われたマッピングは人間の脳全体のわずか100万分の1。神経細胞をマッピングする「コネクトーム」がどのようなものなのか、科学系メディアのQuanta Magazineが解説しています。 New Brain Maps Can Predict Behaviors | Quanta Magazine https://www.quantamagazine.org/new-brain-maps-can-predict-behaviors-20211206/ コネクトームを行ったハーバード大学のジェフ・リヒトマン氏らは、人間の脳を5000を超える片に切断し、電子顕微鏡で観察できた血管や神経細胞の画像化を行うことでマッピングに成功。長年コネクトームに従事してきたリヒトマン氏は「新大陸を発見したようなものだ」と成果を喜びましたが、人間の脳すべてをマッピングするにははるかに長い時間がかかることも認めています。

