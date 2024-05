2024年05月10日 13時36分 ゲーム

MicrosoftがAppleとGoogleが支配するモバイルゲーム市場に参入すべく独自のゲームアプリストアを開設予定、開設時期は2024年7月でまずはウェブベースで



長らくウワサされてきたMicrosoft独自のモバイルゲームストアが、2024年7月に立ち上げ予定であることが明らかになりました。MicrosoftのゲームブランドであるXboxのサラ・ボンド社長が詳細を発表しており、モバイルゲームユーザーは間もなくAppleのApp Store、GoogleのGoogle Playに代わる新しい選択肢を得られることになります。



2022年10月、イギリスの独占禁止法当局であるイギリス競争市場庁(CMA)に提出された資料から、Microsoftが独自のモバイルゲームアプリストアの開設を進めていることが明らかになりました。その後、2023年3月にはMicrosoftのゲーミング担当エグゼクティブヴァイスプレジデントであるフィル・スペンサー氏も、独自のモバイルゲームアプリストアを開設予定であることを認めています。さらに、2023年12月にはモバイルゲームアプリストアの開設は「数年先のことではない」とスペンサー氏が発言していました。



このMicrosoft独自のモバイルゲームアプリストアについて、Xboxのボンド社長が2024年5月9日に開催されたBloomberg Technology Summitの中で、2024年7月リリース予定であることを発表しました。



ボンド社長によると、Microsoftが計画している独自のモバイルゲームアプリストアはブラウザベースとなっており、リリース当初はMicrosoft独自のタイトルが配信され、その後、サードパーティーパブリッシャーにもストアが解放されることとなる模様。ボンド社長によると、モバイルゲームアプリストアではオリジナルタイトルのゲーム内アイテムが割引価格で販売されることとなるそうです。



ボンド社長はモバイルゲームアプリストアがアプリではなくブラウザ上に立ち上げられることになることをアピールしており、その理由を「私たちはウェブから始める予定です。そうすることで、すべてのデバイス、すべての国で、何があろうともアクセスでき、クローズドなエコシステムストアのポリシーに依存しないエクスペリエンスを実現できます」と述べています。



さらに、ボンド社長は「単一のエコシステムに固定されるのではなく、自分自身、ライブラリ、アイデンティティ、報酬が一緒に移動できるような、まさにデバイスを超えたストアを構築する機会を見出しています」とコメント。さらに、Microsoftが保有する大ヒットゲーム「マインクラフト」が、同モバイルゲームアプリストアでリリースされる可能性があるともアピールされています。



この発表について、Xboxの広報担当者は「ウェブベースのストアは、ゲームにルーツを持つ信頼できるアプリストアを構築するという当社の取り組みの第一歩です」とコメントしました。ただし、Microsoftが計画しているモバイルゲームアプリストアの名称は明かされておらず、EU以外の地域での利用可能性などについても一切語られていません。





AppleとGoogleは長らくモバイルゲーム市場を独占しており、ゲーム開発者から売上の約30%を手数料として徴収してきました。しかし、2024年にヨーロッパで施行されたデジタル市場法(DMA)により、頑なにサードパーティー製のアプリストアを許可してこなかったAppleも、ついに代替アプリストアを認めました。これにより、アプリ開発者はAppleやGoogleの課す手数料を一部回避することが可能となります。



すでにフォートナイトの開発元であるEpic Gamesが、独自のアプリストアを2024年後半リリースに向けて計画中であることを明かしています。なお、Epic Gamesのモバイルゲームアプリストアは手数料がPCゲームストアのEpic Games Storeと同じ12%であることが確定していますが、ここにコアテクノロジー料が追加されることとなるため、App Storeなどと比べてどの程度の価格でアプリやゲーム内アイテムを販売できるようになるのかは不明瞭です。



なお、Microsoftは2023年10月にActivision Blizzardの買収を完了しており、これにより2012年のデビュー以降50億回以上インストールされ、200億ドル(3兆1000億円)以上の収益を生み出したCandy Crushなどのモバイルゲームアプリを傘下に加えています。