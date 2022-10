2022年10月20日 11時30分 ゲーム

MicrosoftがAppleとGoogleに対抗するアプリストア「Xboxモバイルゲームストア」を構築中



Microsoftが独自のモバイルゲームストアの開発を進めていることが、Activision Blizzard買収に関連してイギリスの金融当局に提出された資料から判明しました。



Microsoft is building an Xbox mobile gaming store to take on Apple and Google - The Verge

https://www.theverge.com/2022/10/19/23411972/microsoft-xbox-mobile-store-games



Xbox's plans for Activision Blizzard include a mobile games store

https://www.gamedeveloper.com/mobile/xbox-is-revving-up-a-mobile-games-store



Microsoftは2022年1月に、「コール オブ デューティ」シリーズなどを手がけるActivision Blizzardを買収することを発表しました。



Microsoftが約8兆円でActivision Blizzardの買収を発表、セクハラ問題の渦中にあるコティックCEOは買収完了後に退職か - GIGAZINE





MicrosoftとActivision Blizzardはいずれもゲーム市場で存在感が大きい企業であることから、イギリス競争市場庁(CMA)は両社の合併が独占禁止法に抵触しないかについて慎重に審査を進めています。



これに対し、Microsoftは2022年10月11日付で提出したCMAに提出した(PDFファイル)意見書で「今回の買収により、当社はモバイルを含むさまざまデバイスで利用できる次世代ゲームストアにActivision Blizzardのコンテンツを投入し、ゲームストアを構築する能力を向上させることができます。Xboxブランドは、Activision Blizzardの既存のゲーマーコミュニティを基盤にXboxストアをモバイル向けに拡張し、新しい『Xboxモバイルプラットフォーム』にゲーマーを誘導することができます」と述べて、モバイルゲームストアの構築を進める考えを明らかにしました。





その一方でMicrosoftは、「モバイル端末でGoogle PlayストアやApp Storeから消費者を移行させるには、消費者の行動を大きく変える必要があります」とも述べており、GoogleとAppleに二分されているモバイルゲーム市場に参入する上での障壁は非常に高いとの見方を示しています。



そこで鍵となるのが、今回買収を発表したActivision Blizzardのコンテンツです。同社は人気FPSの「コール オブ デューティ」シリーズのモバイルゲームである「Call of Duty Mobile」で大きな成功を収めているほか、2022年6月にリリースした「ディアブロ イモータル」はわずか2週間で32億円超を売り上げるなど絶大な支持を集めており、これによりActivision BlizzardはモバイルゲームでPCや据え置きゲーム機市場を上回る収益をたたき出しています。



Activision BlizzardはモバイルゲームでPC&ゲーム機の合計よりも多くの売上をたたき出していることが明らかに - GIGAZINE





また、Activision Blizzardは根強い人気を誇るゲームアプリである「キャンディークラッシュ」シリーズで有名なKing Digital Entertainmentも傘下に収めており、今回の買収に成功すればMicrosoftはモバイルゲーム市場で非常に強力なコンテンツを多く保有することができます。



Microsoftはまた、Activision Blizzard買収の際に開発者がアプリ内課金で独自の決済システムを使用することを認める「オープンアプリストアの原則」を打ち出しており、Xboxモバイルゲームストアにもこの原則を適用するとしています。



「マジックジグソーパズル」などのモバイルゲームアプリを手がけるZiMadの創設者であるVladimir Romanov氏は「AppleやGoogle以外のアプリストアは開発者にとって強力な収益源となると考えています。私たちの目標は、さまざまな理由でApp StoreやGoogle Playストアにアクセスできないユーザーをさらに取り込むことによって、成功と収益を拡大することです」とコメントして、独自の決済システムを認める方針を歓迎しました。