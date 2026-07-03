2026年07月03日 12時00分 サイエンス

顔にコウモリが止まった11歳の少年が狂犬病で死亡



カナダのオンタリオ州に住む11歳の少年が、狂犬病を発症して死亡したという症例が報告されました。少年は狂犬病の発症前、顔にコウモリが止まったことに気付いて目を覚ましていたとのことです。



Fatal rabies in a child | CMAJ

https://www.cmaj.ca/content/198/25/E969



Canadian boy dies of rabies after waking to find bat on his face | Canada | The Guardian

https://www.theguardian.com/world/2026/jul/02/canadian-boy-dies-rabies-bat-on-face



11-year-old boy in Canada dies from rabies after waking up with a bat on his face | Live Science

https://www.livescience.com/health/viruses-infections-disease/11-year-old-boy-in-canada-dies-from-rabies-after-waking-up-with-a-bat-on-his-face



狂犬病は年間で約6万人もの死者を出している危険なウイルス感染症であり、一度発症すると99.99％以上の確率で死亡することが知られています。狂犬病ウイルスは一般に人から人へ感染することはありませんが、犬・猫・アライグマ・コウモリといった動物がウイルスを持っており、これらの動物に引っかかれたりかまれたりすると発症する可能性があります。





2026年6月29日、カナダの医学誌であるCanadian Medical Association Journalで、カナダのオンタリオ州に住む11歳の少年が狂犬病で死亡した症例が報告されました。この少年は2024年のある日、オンタリオ州北部のコテージに家族で宿泊していたところ、夜中にコウモリが顔の上に止まっていることに気付いて起きたとのこと。



父親は調理鍋でコウモリを捕まえて外に放し、子どもに目立ったひっかき傷やかみ傷はありませんでした。また、コウモリの行動にも特に異変はみられなかったことから、両親は子どもが狂犬病に感染した可能性については考えず、医療機関に受診させることもしませんでした。





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