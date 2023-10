調理が不十分なシイタケを食べた男性がムチに打たれたような発疹が出る「シイタケ皮膚炎」を発症してしまう

Undercooking Shiitake Risks This Intensely Itchy Rash https://www.newsweek.com/shiitake-mushrooms-rash-dermatitis-medicine-1834444 Man gets rare 'shiitake dermatitis' from undercooked mushrooms | Live Science https://www.livescience.com/health/viruses-infections-disease/man-gets-rare-shiitake-dermatitis-from-undercooked-mushrooms 今回報告された72歳の男性は、シイタケを使った食事をとってから2日後に、背中全体にまるでムチに打たれたかのような発疹(紅斑)が現れたとのこと。この紅斑はひどいかゆみを伴い、眠ることすら困難だったそうです。 以下の写真が、実際に男性の背中に現れた紅斑を撮影したもの。背中一面にしま模様の紅斑が出ていることが確認できます。

・関連記事

ルートビアやサルミアッキに使われる「甘草」入りのお菓子を食べまくった男性が死亡してしまう - GIGAZINE



ハーブティーを飲んだ男性が「オーバードーズ」で緊急入院してしまう - GIGAZINE



わさびをアボカドと間違って食べて心筋症になってしまった女性が報告される - GIGAZINE



世界一辛い唐辛子使用の激辛スナック菓子を食べた少年が数時間後に死亡、メーカーは「成人向け」と注意喚起 - GIGAZINE



「マジックマッシュルーム茶」を静脈注射した男性の血中でマジックマッシュルームが成長 - GIGAZINE



「木と一緒にキノコを栽培すること」が食糧問題と気候問題をまとめて解決する一手になる可能性 - GIGAZINE



木が大地を覆うずっと前の地球は8メートル級の巨大キノコに覆われていたという説 - GIGAZINE



キノコをコンピューターの一部として使うことの利点とは? - GIGAZINE



北半球でよく見られるキノコが「1万7000以上の性別」を持っている可能性があると判明 - GIGAZINE



2023年10月17日 13時00分00秒 in サイエンス, 食, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.