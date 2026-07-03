テスラが従業員によるAIツール使用に週200ドルの制限を設定
テスラが各従業員に対して、1週間のAIツール使用料を200ドル(約3万2200円)までにするよう通達したことが明らかになりました。
Tesla Caps Employee AI Spend at $200 per Week After Adoption Push — The Information
https://www.theinformation.com/articles/tesla-caps-employee-ai-spend-200-per-week-adoption-push
Tesla caps employee AI spending at $200/week except for Grok | Electrek
https://electrek.co/2026/07/02/tesla-caps-employee-ai-spending-200-week/
これは、ニュースサイトのThe Informationがテスラの社内メモからの情報として報じたもので、制限は2026年7月6日から導入されるとのこと。
テスラは、従業員のAI利用が散発的だったため、直近の半年間で承認済みモデルと正式なセキュリティポリシーに基づいて全社的に取り組んでいく方針を進めていました。AI利用を促進するため、トークン消費量に基づいて従業員をランク付けするダッシュボードも整備したほどだとのこと。
しかし、促進策の効果か、週に数千ドル(10万円単位)でトークンを消費するようになったため、上限が設定されることになりました。今後、週200ドル以上の使用には承認が必要となります。
AIの使用コスト問題はテスラ以外でも発生していて、Uberは2026年度分のAI向け予算を4月で使い果たしたため、従業員の支出を月1500ドル(約24万2000円)までに設定。MetaやAmazonやウォルマートは、プロンプト1件あたりのコストが可視化されたことを受けて、上限設定や、安価なモデル使用を促進しているとのこと。
テスラの場合、制限対象に「xAI製品のベータ版」は含まれておらず、イーロン・マスク氏がヘビーユーザーを自社AIに囲い込もうとする構図があると指摘されています。ところが、現場ではAnthropicのClaudeが人気で、xAIのGrokはあまり使われていないそうです。
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in AI, Posted by logc_nt
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