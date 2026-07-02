2026年07月02日 20時00分 ゲーム

Belkinの「Nintendo Switch 2用USB-C to USB-Cケーブル60W」は本当にNintendo Switch 2をより速く充電できるのか？



チャンネル登録者数1690万人超の人気ガジェットレビューチャンネルであるLinus Tech Tipsが立ち上げた研究開発ラボ・LTT Labsが、スマートフォン向けの充電機器などで知られるBelkinが販売している「Nintendo Switch 2用USB-C to USB-Cケーブル60W」は、本当にNintendo Switch 2を急速充電できるのか調査しています。



Does the Belkin Cable Charge the Nintendo Switch 2 Faster? | LTT Labs

https://www.lttlabs.com/articles/2026/07/01/does-the-belkin-cable-charge-the-nintendo-switch-2-faster





Belkinが販売しているNintendo Switch 2向けの高耐久USB-Cケーブルの「Nintendo Switch 2用USB-C to USB-Cケーブル60W」は、急速充電規格のUSB PD対応で60Wでの充電に対応していることがアピールされています。なお、「Nintendo Switch 2用USB-C to USB-Cケーブル60W」はAmazon.co.jpにあるBelkinストアで税込2170円で販売されています。



Nintendo Switch 2用USB-C to USB-Cケーブル60W | Belkin JP





「Nintendo Switch 2用USB-C to USB-Cケーブル60W」の製品ページの「主な特長」という部分に「60W PD対応でNintendo Switch 2を急速充電」という記載が確かにあります。なお、「Nintendo Switch 2を60Wで充電できる」とは明記されていないものの、このような表記なら「Nintendo Switch 2を60Wで高速充電できる」と考えてしまうことは明らかです。





しかし、LTT Labsは過去にNintendo Switch 2のUSB-Cポートの仕様について調査した際に、Nintendo Switch 2のUSB-Cポートでは純正のケーブルであろうが基本的に充電速度が15Wに制限されてしまうことを明らかにしていました。そのため、「BelkinはNintendo Switch 2の充電速度を高速にするための何らかの謎を解き明かしたのか？」と考え、「Nintendo Switch 2用USB-C to USB-Cケーブル60W」を使った際の充電速度を調査することに決めたそうです。



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なお、充電速度の調査には「Nintendo Switch 2用USB-C to USB-Cケーブル60W」の比較対象として、240W対応のBelkin製USB-Cケーブル(Belkin BoostCharge)とUGREEN製USB-Cケーブルを用意し、3つのケーブルでバッテリー残量が5～10％のNintendo Switch 2充電するテストを実施。テストでは、電源がオフ状態のNintendo Switch 2に充電ケーブルを接続し、電源をオンにし、もう一度電源をオフにしています。電源がオンの状態とオフの状態での充電速度を計測できるようにしているわけです。バッテリー残量が少ない状態でテストを行う理由は、端末が可能な限り急速に充電しようとする状態が、バッテリー残量が少ない状態だからであるとLTT Labsは説明しています。各ケーブルを通る電力はCY4500-EPRで測定した模様。



以下のグラフは各ケーブル使用時の充電速度を示したもので、縦軸が電力(W)、横軸が時間を示しています。



「Nintendo Switch 2用USB-C to USB-Cケーブル60W」の結果が以下。





Belkin BoostChargeの結果が以下。





UGREEN製USB-Cケーブルの結果が以下。





どのケーブルで充電テストを実施しても充電速度に大きな違いはなく、最大15W程度しか出ていません。



また、LTT Labsは「Nintendo Switch 2用USB-C to USB-Cケーブル60W」を使ってNintendo Switch 2のバッテリーを0％から100％までフル充電するテストも実施しています。このテストでも出力は最大でも15W前後で、60Wからは程遠いことが明らかです。





テストの結果、「Nintendo Switch 2用USB-C to USB-Cケーブル60W」を使っても決して60Wで充電できるわけではないことが明らかになりました。



LTT Labsは「USB-Cケーブルにはさまざまなグレードがありますが、それは60Wを超える充電を行う場合にのみ重要になる情報です。Nintendo Switch 2ではどのケーブルを利用しても15Wでの充電しかできないため、特別なUSB-Cケーブルは必要ありません」と指摘しています。

