2025年08月16日 12時00分 レビュー

Nintendo Switchやスマホで高速な有線LAN接続ができる「USB Type-C LAN変換ケーブル」使ってみたよレビュー、ケーブル1本で高速インターネットを実現でき超便利



家でゴロゴロしながらスマートフォンを触ったりNintendo Switchの携帯モードで遊んだりする際は、基本的にWi-Fi接続でインターネットに接続します。しかし、Wi-Fi接続だと通信速度が遅くて動画の画質が下がったり、対戦ゲームの遅延が気になったりしがちです。サンワサプライが2025年6月に発売した「USB Type-C LAN変換ケーブル(KB-SL6CLAN〇BKシリーズ)」を使えば、各種デバイスのUSB Type-Cポートを使ってケーブル1本で有線LAN接続の高速かつ安定したインターネット接続を実現できるとのこと。めちゃくちゃ便利そうだったので、実際に触って使い方や効果を確かめてみました。



アダプタ不要、これ1本でLAN接続できる、Type-C - LAN変換ケーブルを発売｜サンワサプライ株式会社

https://www.sanwa.co.jp/info/news/202506/kb-sl6clan01bk/index.html



・目次

◆1：開封

◆2：PCで有線LAN接続

◆3：Androidスマートフォンで有線LAN接続

◆4：iPhoneで有線LAN接続

◆5：Nintendo Switchの携帯モードで有線LAN接続

◆6：Nintendo Switch 2の携帯モードで有線LAN接続



◆1：開封

「USB Type-C LAN変換ケーブル」のパッケージはこんな感じ。長さは「1m」「2m」「3m」「5m」の4種類がラインナップされており、今回は2mのものを使います。





「USB Type-C LAN変換ケーブル」は有線LANケーブルの片端がUSB Type-Cコネクタになった製品です。ケーブルは柔らかめで場所を選ばず使用可能。





有線LANコネクタにはツメ折れ防止カバーが付いていて、繰り返し脱着しても壊れにくくなっています。





◆2：PCで有線LAN接続

「USB Type-C LAN変換ケーブル」を使ってノートPCをインターネットに接続してみます。





Wi-Fi接続状態で通信速度テストサイト「Fast.com」で通信速度を測定してみた結果が以下。ダウンロード速度は310Mbps、アップロード速度は330Mbpsです。





続いて、「USB Type-C LAN変換ケーブル」を使って有線でインターネットに接続します。まず、有線LANコネクタをルーターやネットワークスイッチに差し込みます。





USB Type-CコネクタをノートPCのUSB Type-Cポートに接続。





これで有線LAN接続は完了です。特別なアプリなどのインストールは不要で、ケーブルで接続するだけでOKです。





画面右下のインジゲーターを見ると、有線LAN接続できていることが分かります。





有線LAN接続時の通信速度はダウンロード速度が640Mbpsで、アップロード速度は540Mbpsでした。ダウンロード速度は2倍以上に向上しています。





なお、ネットワーク環境によっては「PCのMACアドレスと変換アダプタのMACアドレスが異なり、セキュリティ設定などが影響してインターネットに接続できなくなる」といった問題が発生する場合がありますが、「USB Type-C LAN変換ケーブル」はMACアドレスのパススルーに対応しており、接続問題を回避できます。





◆3：Androidスマートフォンで有線LAN接続

続いて、Pixel 9でも有線LAN接続してみます。





「USB Type-C LAN変換ケーブル」1本で接続するだけでOK。





画面右上のインジゲーターが有線LAN接続を意味するアイコンに変化しました。





Wi-Fi接続時の通信速度はダウンロード速度が290Mbpsで、アップロード速度は240Mbps。





有線LAN接続時の通信速度はダウンロード速度が540Mbpsで、アップロード速度は600Mbpsでした。かなりのスピードアップです。





◆4：iPhoneで有線LAN接続

iPhone 16 Proでも有線LAN接続の効果を確かめてみます。





iPhoneシリーズでも特殊なアプリは不要でケーブルでつなぐだけでOK。





iPhoneの場合は画面上部のインジゲーターで有線LANの有無を確認できません。設定アプリの「Wi-Fi」の下に「Ethernet」という項目が追加されていれば有線LAN接続できていることになります。





というわけで、通信速度を測定。Wi-Fi接続時の通信速度はダウンロード速度が320Mbpsで、アップロード速度は310Mbps。





有線LAN接続時の通信速度はダウンロード速度が670Mbpsで、アップロード速度は490Mbps。レイテンシも短くなっています。





◆5：Nintendo Switchの携帯モードで有線LAN接続

「USB Type-C LAN変換ケーブル」はNintendo Switchでも使えます。





本体下部のUSB Type-Cポートを使ってルーターやスイッチングハブと接続すれば準備完了。





接続に成功すると画面右上のインジゲーターが有線LAN接続用のものに変化します。





Nintendo Switch本体の接続テスト機能を使って通信速度を測定。Wi-Fi接続時の通信速度はダウンロード速度が60.0Mbpsで、アップロード速度は29.6Mbpsでした。





有線LAN接続時の通信速度はダウンロード速度が181Mbpsで、アップロード速度は46.8Mbpsになりました。





対戦ゲームをプレイした際の効果を知りたいので、TPSゲーム「フォートナイト」を「ネットデバッグのステータス」を表示しながらプレイしてみました。かなり表示が小さくて見えづらいですが、Wi-Fi接続時のダウンロード速度は3.29KB/s、アップロード速度は2.81KB/s、Ping値は33でした。





そして、有線LAN接続時のダウンロード速度は3.03KB/s、アップロード速度は2.56KB/s、Ping値は22でした。通信速度はあまり変化していませんが、対戦ゲームをプレイする際に重要な応答速度を示すPing値がかなり改善しています。Ping値が高いと「相手の攻撃をよけたはずなのに、当たった判定になっていた」といった現象が発生しやすくなるので、Ping値を小さくすることは非常に重要。「USB Type-C LAN変換ケーブル」を使えば、簡単にPing値を小さくできます。





◆6：Nintendo Switch 2の携帯モードで有線LAN接続

2025年6月に登場して人気沸騰中のNintendo Switch 2も有線接続してみます。





ケーブル1本で接続完了。Nintendo Switch 2のドックには有線LANポートが付いているためNintendo Switchより簡単に有線LAN接続が可能ですが、それはTVモードの場合のみ。「USB Type-C LAN変換ケーブル」を使えば携帯モードでも有線LAN接続が可能です。





インジゲーターの見た目はNintendo Switchと同じです。





本体の接続テストで通信速度を測定。無線LAN接続時のダウンロード速度は347Mbps、アップロード速度は115Mbpsです。





そして、有線LAN接続時のダウンロード速度は418Mbps、アップロード速度は116Mbpsでした。





フォートナイトをプレイしている最中の通信速度は、Wi-Fi接続だとダウンロード速度が4.07KB/s、アップロード速度は3.46KB/s、Ping値は16でした。





有線LAN接続だとダウンロード速度が3.41KB/s、アップロード速度も3.41KB/s、Ping値は5になりました。Ping値がかなり低くなっていてグッドです。





なお、Nintendo Switch 2は本体上部にもUSB Type-Cポートが付いていますが、上部のUSB Type-Cポートに接続した場合は通信速度が遅くなったので、必ず下部のポートを使うべきです。





「USB Type-C LAN変換ケーブル」の価格はケーブルの長さによって異なります。今回使った2mモデルの場合、Amazon.co.jpで税込2673円で入手できます。



Amazon.co.jp: サンワサプライ USB Type-C LAN変換ケーブル（Gigabit対応・2m） KB-SL6CLAN02BK : パソコン・周辺機器

