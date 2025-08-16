Nintendo Switchやスマホで高速な有線LAN接続ができる「USB Type-C LAN変換ケーブル」使ってみたよレビュー、ケーブル1本で高速インターネットを実現でき超便利
家でゴロゴロしながらスマートフォンを触ったりNintendo Switchの携帯モードで遊んだりする際は、基本的にWi-Fi接続でインターネットに接続します。しかし、Wi-Fi接続だと通信速度が遅くて動画の画質が下がったり、対戦ゲームの遅延が気になったりしがちです。サンワサプライが2025年6月に発売した「USB Type-C LAN変換ケーブル(KB-SL6CLAN〇BKシリーズ)」を使えば、各種デバイスのUSB Type-Cポートを使ってケーブル1本で有線LAN接続の高速かつ安定したインターネット接続を実現できるとのこと。めちゃくちゃ便利そうだったので、実際に触って使い方や効果を確かめてみました。
・目次
◆1：開封
◆2：PCで有線LAN接続
◆3：Androidスマートフォンで有線LAN接続
◆4：iPhoneで有線LAN接続
◆5：Nintendo Switchの携帯モードで有線LAN接続
◆6：Nintendo Switch 2の携帯モードで有線LAN接続
◆1：開封
「USB Type-C LAN変換ケーブル」のパッケージはこんな感じ。長さは「1m」「2m」「3m」「5m」の4種類がラインナップされており、今回は2mのものを使います。
「USB Type-C LAN変換ケーブル」は有線LANケーブルの片端がUSB Type-Cコネクタになった製品です。ケーブルは柔らかめで場所を選ばず使用可能。
有線LANコネクタにはツメ折れ防止カバーが付いていて、繰り返し脱着しても壊れにくくなっています。
◆2：PCで有線LAN接続
「USB Type-C LAN変換ケーブル」を使ってノートPCをインターネットに接続してみます。
Wi-Fi接続状態で通信速度テストサイト「Fast.com」で通信速度を測定してみた結果が以下。ダウンロード速度は310Mbps、アップロード速度は330Mbpsです。
続いて、「USB Type-C LAN変換ケーブル」を使って有線でインターネットに接続します。まず、有線LANコネクタをルーターやネットワークスイッチに差し込みます。
USB Type-CコネクタをノートPCのUSB Type-Cポートに接続。
これで有線LAN接続は完了です。特別なアプリなどのインストールは不要で、ケーブルで接続するだけでOKです。
画面右下のインジゲーターを見ると、有線LAN接続できていることが分かります。
有線LAN接続時の通信速度はダウンロード速度が640Mbpsで、アップロード速度は540Mbpsでした。ダウンロード速度は2倍以上に向上しています。
なお、ネットワーク環境によっては「PCのMACアドレスと変換アダプタのMACアドレスが異なり、セキュリティ設定などが影響してインターネットに接続できなくなる」といった問題が発生する場合がありますが、「USB Type-C LAN変換ケーブル」はMACアドレスのパススルーに対応しており、接続問題を回避できます。
◆3：Androidスマートフォンで有線LAN接続
続いて、Pixel 9でも有線LAN接続してみます。
「USB Type-C LAN変換ケーブル」1本で接続するだけでOK。
画面右上のインジゲーターが有線LAN接続を意味するアイコンに変化しました。
Wi-Fi接続時の通信速度はダウンロード速度が290Mbpsで、アップロード速度は240Mbps。
有線LAN接続時の通信速度はダウンロード速度が540Mbpsで、アップロード速度は600Mbpsでした。かなりのスピードアップです。
◆4：iPhoneで有線LAN接続
iPhone 16 Proでも有線LAN接続の効果を確かめてみます。
iPhoneシリーズでも特殊なアプリは不要でケーブルでつなぐだけでOK。
iPhoneの場合は画面上部のインジゲーターで有線LANの有無を確認できません。設定アプリの「Wi-Fi」の下に「Ethernet」という項目が追加されていれば有線LAN接続できていることになります。
というわけで、通信速度を測定。Wi-Fi接続時の通信速度はダウンロード速度が320Mbpsで、アップロード速度は310Mbps。
有線LAN接続時の通信速度はダウンロード速度が670Mbpsで、アップロード速度は490Mbps。レイテンシも短くなっています。
◆5：Nintendo Switchの携帯モードで有線LAN接続
「USB Type-C LAN変換ケーブル」はNintendo Switchでも使えます。
本体下部のUSB Type-Cポートを使ってルーターやスイッチングハブと接続すれば準備完了。
接続に成功すると画面右上のインジゲーターが有線LAN接続用のものに変化します。
Nintendo Switch本体の接続テスト機能を使って通信速度を測定。Wi-Fi接続時の通信速度はダウンロード速度が60.0Mbpsで、アップロード速度は29.6Mbpsでした。
有線LAN接続時の通信速度はダウンロード速度が181Mbpsで、アップロード速度は46.8Mbpsになりました。
対戦ゲームをプレイした際の効果を知りたいので、TPSゲーム「フォートナイト」を「ネットデバッグのステータス」を表示しながらプレイしてみました。かなり表示が小さくて見えづらいですが、Wi-Fi接続時のダウンロード速度は3.29KB/s、アップロード速度は2.81KB/s、Ping値は33でした。
そして、有線LAN接続時のダウンロード速度は3.03KB/s、アップロード速度は2.56KB/s、Ping値は22でした。通信速度はあまり変化していませんが、対戦ゲームをプレイする際に重要な応答速度を示すPing値がかなり改善しています。Ping値が高いと「相手の攻撃をよけたはずなのに、当たった判定になっていた」といった現象が発生しやすくなるので、Ping値を小さくすることは非常に重要。「USB Type-C LAN変換ケーブル」を使えば、簡単にPing値を小さくできます。
◆6：Nintendo Switch 2の携帯モードで有線LAN接続
2025年6月に登場して人気沸騰中のNintendo Switch 2も有線接続してみます。
ケーブル1本で接続完了。Nintendo Switch 2のドックには有線LANポートが付いているためNintendo Switchより簡単に有線LAN接続が可能ですが、それはTVモードの場合のみ。「USB Type-C LAN変換ケーブル」を使えば携帯モードでも有線LAN接続が可能です。
インジゲーターの見た目はNintendo Switchと同じです。
本体の接続テストで通信速度を測定。無線LAN接続時のダウンロード速度は347Mbps、アップロード速度は115Mbpsです。
そして、有線LAN接続時のダウンロード速度は418Mbps、アップロード速度は116Mbpsでした。
フォートナイトをプレイしている最中の通信速度は、Wi-Fi接続だとダウンロード速度が4.07KB/s、アップロード速度は3.46KB/s、Ping値は16でした。
有線LAN接続だとダウンロード速度が3.41KB/s、アップロード速度も3.41KB/s、Ping値は5になりました。Ping値がかなり低くなっていてグッドです。
なお、Nintendo Switch 2は本体上部にもUSB Type-Cポートが付いていますが、上部のUSB Type-Cポートに接続した場合は通信速度が遅くなったので、必ず下部のポートを使うべきです。
「USB Type-C LAN変換ケーブル」の価格はケーブルの長さによって異なります。今回使った2mモデルの場合、Amazon.co.jpで税込2673円で入手できます。
Amazon.co.jp: サンワサプライ USB Type-C LAN変換ケーブル（Gigabit対応・2m） KB-SL6CLAN02BK : パソコン・周辺機器
