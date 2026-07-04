2026年07月04日 18時00分 レビュー

無料でインターネット経由でもローカルWi-Fiだけでも大容量ファイルをP2Pで直接転送できる「AlterSend」、アカウント不要・広告なし・スマホとPCに対応



iOS・Android・PCなどでファイルをやり取りする際はクラウドストレージサービスに登録してログインするなど手間がかかったり、インターネットに繋がっていないと転送ができないなど、さまざまな制限が発生します。しかし端末にアプリをインストールしペアリングを行うだけでどんな大容量ファイルでもP2Pで直接転送できる「AlterSend」であれば問題をクリアできそうなので実際に使ってみました。



AlterSend — Private, unlimited file transfer | Peer-to-peer, encrypted, no accounts

https://altersend.com/





denislupookov/altersend: Send files directly between devices over the internet - no cloud, no servers, no size limits.

https://github.com/denislupookov/altersend



◆AlterSendが利用できるデバイス

それぞれのデバイスにアプリをインストールするだけで利用可能。

・Windows

・macOS

・Linux

・Android

・iOS



◆AlterSendの特長

・転送用サーバーが不要で直接端末間でファイルの転送が可能

・アカウント不要・広告なし

・インターネットを利用した転送だけで無く、ローカルなWi-Fi環境のみでも転送が可能

・転送の容量は無制限



・QRコードまたはjoin codeで接続

転送元で表示されるQRコードや「join code」と呼ばれる文字列を相手に読み取らせるだけで接続・送信が可能。





・一度ペアリングすれば次回以降はコード入力が不要

ペアリングされた端末同士なら送信するファイルを選択後、送信先のデバイスを選択することでファイルを転送できます。





など、専用アプリをインストールするだけで、ファイルを簡単に共有できます。



◆AlterSendの使い方

iOSからPCへファイルを転送するには、送信したいファイルを選択して「共有」アイコンをタップ。





アプリ一覧から「AlterSend」をタップ。





ペアリング済みの場合、転送先のデバイスを選択。





転送先のPC上では受け入れるかどうか聞かれるので「Accept」を選択。





ファイルの一覧が表示されるので「すべてダウンロード」をクリックしてファイルを保存します。





簡単な手順でファイルを転送できます。



◆Windows用アプリのインストール方法とペアリングの方法

公式のトップページの「Download for free」をクリック。





ダウンロードの案内ページにある「Microsoft Store」をクリック。





Microsoft Storeの配布ページの「ダウンロード」をクリックしてインストーラーを保存。





ダウンロードしたファイルをダブルクリックしてインストーラーを起動。





インストールが完了するとアプリが起動するので「スキップ」をクリック。





アプリの初期画面が表示されればインストール完了。ペアリングを行うには画面右下の「歯車」アイコンをクリック。





メニューから「ペアリング済みデバイス」をクリック。





「新しいデバイスをペアリング」をクリック。





「QRコードを表示」か「コードを入力」のどちらかの登録方法を選択。





QRコードを表示を選択した場合、スマホなどでQRコードをカメラで読み込ませることでペアリングが完了します。





QRコードを読み取れないデバイスの場合は、コードをメールなどで送信して入力することでペアリングできます。



◆iOS用アプリのインストール方法とペアリングの方法

AlterSend: File Transfer App - App Store

https://apps.apple.com/jp/app/altersend-file-transfer/id6772496271



App Storeの配布ページにアクセスして「入手」をタップ。





インストールが完了したら「開く」をタップ。





アプリが起動したら「スキップ」をタップ。





初期画面が表示されればインストール完了です。ペアリングを行うには画面右上の「歯車」アイコンをタップ。





設定メニューから「ペアリング済みデバイス」をタップ。





「新しいデバイスをペアリング」をタップ。





「QRコードを表示」・「QRコードをスキャン」もしくは「コードを入力」のいずれかの登録方法を選択。





QRコードを表示を選択した場合、スマホなどでQRコードをカメラで読み込ませることでペアリングが完了します。





カメラで相手のQRコードをスキャンして登録することも可能です。QRコードを読み取れないデバイスの場合は、コードをメールなどで送信して入力することでペアリングできます。



◆Android用アプリのインストール方法とペアリングの方法

AlterSend: File Transfer - Google Play のアプリ

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.altersend.mobile



Play Storeの配布ページにアクセスして「インストール」をタップ。





インストールが完了したら「開く」をタップ。





アプリが起動したら「スキップ」をタップ。





初期画面が表示されればインストール完了です。ペアリングを行うには画面右上の「歯車」アイコンをタップ。





設定メニューから「ペアリング済みデバイス」をタップ。





「QRコードを表示」・「QRコードをスキャン」もしくは「コードを入力」のいずれかの登録方法を選択。





QRコードを表示を選択した場合、スマホなどでQRコードをカメラで読み込ませることでペアリングが完了します。





カメラで相手のQRコードをスキャンして登録することも可能です。QRコードを読み取れないデバイスの場合は、コードをメールなどで送信して入力することでペアリングできます。