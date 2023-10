2023年10月10日 13時00分 ネットサービス

Microsoftはコード補完AIツール「GitHub Copilot」でユーザー1人あたり月額3000円近くの損失を出しているという報告



Microsoftが2021年に発表したコード補完AIツール「GitHub Copilot」は、2022年に月額10ドル(約1500円)または年額100ドル(約1万5000円)で利用可能な有料サービスとして提供が開始されました。ところが、経済紙のウォール・ストリート・ジャーナルが発表したレポートによると、MicrosoftはGitHub Copilotのユーザー1人あたり月額20ドル(約3000円)近くの損失を出しているとのことです。



GitHub CopilotはMicrosoftとOpenAIが協力して開発したコード補完AIツールであり、人間の開発者が途中まで入力したソースコードの「続き」を自動で補完してくれます。幅広いフレームワークと数十のプログラミング言語を理解しており、特にPython、JavaScript、TypeScript、Ruby、およびGoで効果的に動作するとされています。





「コーディングにAIを使用するプログラマーは、そうでないプログラマーと比較して安全性の低いコードを生成しやすい」という研究結果もありますが、2023年に大手調査機関のWakefield Researchが500人の開発者を対象に行った調査では、92%が仕事やプライベートでAIコーディングツールを使用していると回答しています。



GitHub Copilotは150万人以上の開発者に使用されており、ユーザーが書くコードの約半分をAIが生成しているとのこと。しかし、MicrosoftはGitHub Copilotを有料ツールとして提供しているにもかかわらず、AIツールを提供する多額のコストのために損失を出しているそうです。



ウォール・ストリート・ジャーナルのレポートでは、GitHub Copilotは2023年の最初の数カ月間でユーザー1人あたり月額平均20ドル以上の損失を出していると報告されています。一部のヘビーユーザーでは月額80ドル(約1万2000円)ものコストがかかっているそうで、記事作成時点の「月額10ドル、年額100ドル」という料金体系では利益が出ない模様。



Microsoftは2023年9月に、Windows 11に標準搭載される生成AIツール「Microsoft Copilot」の上位グレードである「Microsoft 365 Copilot」を、月額30ドル(約4500円)という比較的高額な料金で提供することを発表しました。この価格設定の背景には、GitHub Copilotで損失が出ていることが関係している可能性があります。



なお、GoogleもオフィスサービスのGoogle Workspaceで利用可能な生成AIツール「Duet AI」を、大企業向けに月額30ドル(4500円)で提供しています。



MicrosoftはAIワークロードにおける多額のコストを削減するため、独自のAIチップ開発に取り組んでいるほか、Bingチャット・Bing イメージクリエーター・Microsoft Copilotなどの無料提供されているAIツールの変更を検討しているとのことです。