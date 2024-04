ドメイン名の厳密な表記では末尾に「.(ドット)」を付けるのが正しい

・関連記事

URLに「.」を追加するだけでウェブサイトの広告を回避できる可能性があるという指摘 - GIGAZINE



AmazonやGoogleのDNSサービスに存在する欠陥を研究者が発見、企業の重要な情報が筒抜けに - GIGAZINE



面倒な準備なしで簡単にDNSの実験が行える「mess with dns」 - GIGAZINE



IPアドレスを誰がどのくらい保有しているのかを一目で確認できるサイト「Reverse DNS」 - GIGAZINE



Google Chromeは「DNSルートサーバー」に大きな負荷をかけている、その理由とは? - GIGAZINE

2024年04月29日 11時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1d_ts

You can read the machine translated English article here.