GitHubにソースコードの「続き」を自動で補完する機能「GitHub Copilot」が登場、OpenAIの協力により

ソフトウェア開発のプラットフォームである GitHub が人工知能研究組織の OpenAI と協力し、途中まで記述したソースコードの「続き」を自動で補完する機能「 GitHub Copilot 」を公開しました。GitHubのプログラマーであるナット・フリードマン氏はGitHub Copilotについて、「 GPT-3 よりはるかに優れている」と述べています。 GitHub Copilot · Your AI pair programmer https://copilot.github.com/ Introducing GitHub Copilot: your AI pair programmer | The GitHub Blog https://github.blog/2021-06-29-introducing-github-copilot-ai-pair-programmer/ GitHub CopilotはMicrosoftが開発するソースコードエディター「 Visual Studio Code 」用の拡張機能。Visual Studio Codeが動作する環境であればマシン上でもクラウド上でも利用できるとのこと。以下がGitHub Copilotを使用しているところで、ソースコードを途中まで記述すると……

2021年06月30日

