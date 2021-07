プログラマーの書いたソースコードの続きを自動で記述する「GitHub Copilot」はエンジニアを駆逐してしまうのか？

・関連記事

GitHubにソースコードの「続き」を自動で補完する機能「GitHub Copilot」が登場、OpenAIの協力により - GIGAZINE



JavaScriptを補完してウェブを高速化する「WebAssembly」をChromeがついに実装したので実行速度を試してみた - GIGAZINE



Gmail・Googleドライブ・Wordなどのネット上の文章の校正・編集をカンタンに依頼・共有できるChrome拡張「Poetica」 - GIGAZINE



Excelのように使用できるローコード「Power Fx」をMicrosoftが開発 - GIGAZINE

2021年07月06日 16時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.