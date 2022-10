文章生成AI「GPT-3」を使って企業の採用担当者にメールを自動返信したソフトウェアエンジニアが登場

今後の求職活動に役立てるため、常に相手の名前を書くことで関係を良好に保とうとしているというビリュー氏。しかし、これを自動化しようとすると少し複雑な処理が必要だそうです。 相手のメールから企業名と担当者名を抜き出すという作業は、単純なテキスト解析ではうまくいかず、エラーが発生しがちだとのこと。ここでビリュー氏が用いたのがGPT-3で、人それぞれ異なる文章から企業名と担当者名をうまく抜き出すことに成功したそうです。そして、抜き出した企業名と担当者名をあらかじめ用意しておいた定型文に組み込み、本文として用いているとのこと。 さらにIMAPとSMTPを使用して電子メールの読み取りと送信を行うスクリプトも組み、いくつかのメールで自動返信を行うことができたとビリュー氏は報告しています。このスクリプトはGitHubで公開されています。 GitHub - bi1yeu/recruiter_rm: A small utility to send personalized responses to recruiters https://github.com/bi1yeu/recruiter_rm

「GPT-3」は人間と遜色ない文章を生み出し、人間との自然な対話も可能な文章生成AIです。文章作成やコーディングの支援に使われるGPT-3ですが、ソフトウェアエンジニアのマット・ビリュー氏はこれをメール返信時の定型文作成に用い、見事返信の自動化に成功しました。 Responding to recruiter emails with GPT-3 | Matt’s programming blog https://matthewbilyeu.com/blog/2022-09-01/responding-to-recruiter-emails-with-gpt-3 ビリュー氏の下には企業からの求人メールが頻繁に届くそうですが、特に求職中というわけではないビリュー氏はメールの内容にはあまり興味がないそうです。しかし、放っておくと何度もメールを送ってくる企業もあるので、ビリュー氏は逐次確認して返信しているとのこと。これらはほとんど定型文を返す作業が続くため、作業を自動化しようと考えたそうです。 ビリュー氏が書いているという定型文はこんな感じ。

2022年10月14日 19時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1p_kr

