2026年06月09日 15時15分 ソフトウェア

macOS 27ではAppleシリコンが必須となりIntel Macのサポートがついに終了



Appleは2025年に「最新のmacOSがIntel内蔵Macをサポートする最後のOSになる」と発表していました。2026年のApple年次開発者会議「WWDC26」の基調講演でmacOS 27「Golden Gate」が発表されましたが、 macOS 27正式版がリリースされる2026年秋に、Intel内蔵Macのサポートが終了することになります。



OS - macOS 27 Golden Gate - Apple

https://www.apple.com/os/macos/



macOS 27 requires Apple Silicon, as Apple draws down the Intel Mac era - Ars Technica

https://arstechnica.com/gadgets/2026/06/macos-27-requires-apple-silicon-as-apple-draws-down-the-intel-mac-era/



Appleは2025年の年次開発者会議であるWWDC25の基調講演で、Mac向けOSの最新バージョンとなる「macOS Tahoe」を発表しました。2020年にAppleはMac向けに独自開発のプロセッサ「Appleシリコン」を採用する計画を発表しており、2020年11月以降に発表された新型MacにはすべてAppleシリコンが搭載されていますが、それ以前のMacにはIntel製のCPUが搭載されています。このIntel製CPUを内蔵したMacをサポートするmacOSはmacOS Tahoeが最後になるとAppleは発表していました。



Appleは「macOS Tahoe」がIntel内蔵Macをサポートする最後のOSになると発表、Rosetta 2も1年後に終了 - GIGAZINE





macOS Tahoeの発表から1年後となるWWDC26でiOS・iPadOS・macOS・watchOS・tvOS・visionOSの最新バージョンが発表されました。macOS 27のコードネームは「Golden Gate」になります。 macOS 27ではLiquid Glassの透明度が調整されて各種ボタンやラベルの視認性が向上するほか、Apple Intelligenceが統合されたSiriの単体アプリも登場するなど、AI機能も強化されています。



macOS 27のコードネームは「Golden Gate」、Siriの単体アプリを搭載しLiquid Glassの視認性も向上 - GIGAZINE





以下は、左がmacOS Tahoeの対応デバイス、右がmacOS 27の対応デバイスを示している公式ページのスクリーンショット。macOS 27の対応デバイスには、2026年リリースの「MacBook Neo」、2022年以降の「Mac Studio」の他は、「with Apple silicon(Appleシリコン搭載)」と記載されているのが分かります。





Intel MacでmacOS Tahoeを実行している場合、macOS 27のリリース後も約2年間はセキュリティパッチとSafariパッチが提供される見込みです。



テクノロジー系メディアのArs Technicaによると、従来はサポート外になったIntel内蔵Macで最新バージョンのOSを実行するためにサードパーティー製ユーティリティが役立ちましたが、これらの回避策はmacOS 27では機能しなくなると考えられるとのこと。AppleはmacOSに残っているIntelコードのほとんどを削除していると考えられ、そのコードがなければ古いIntel製Macで新しいmacOSバージョンを強制的に実行し続けることは事実上不可能になるそうです。



macOS 27は日本時間の2026年6月9日に開発者向けのテスト提供が始まり、正式版は2026年秋にリリースされる予定です。

