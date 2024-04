2024年04月09日 10時50分 ハードウェア

Snapdragon X Eliteを搭載したSurface Pro 10やSurface Laptop 6はM3搭載のMacBook Airを上回るとMicrosoftが主張



2024年5月に発表されるとみられている「Surface Pro 10」や「Surface Laptop 6」について、QualcommのSoC「Snapdragon X Elite」を搭載することによって、CPUパフォーマンスとAIアクセラレーションタスクの両方で、AppleのM3チップ搭載MacBook Airの性能を上回るとMicrosoftが主張していることが報じられています。



2023年10月に発表されたSnapdragon X Eliteは「ArmアーキテクチャのCPU」「4.6TFLOPSのGPU」「45TOPSのNPU」「最大64GBのメモリ」を搭載したPC向けのSoCで、高い処理性能と低消費電力を両立していることが特徴です。QualcommはSnapdragon X Eliteについて「Intelのi7-1360Pやi7-1355UとCPU性能を比較すると、CPUパフォーマンスは最大2倍高速で、ピークパフォーマンス時の消費電力も68%削減できた」「AMD Ryzen 9-7940HSと比較して、GPU性能は最大80%パフォーマンスが高く、ピークパフォーマンス時の消費電力も最大80%削減できた」とアピールしており、IntelやAMDのチップと比べて高性能であることを強調しています。



Microsoftは2024年5月に開催されるAI関連の発表イベントで、Snapdragon X Eliteを搭載したノートPCのSurface Pro 10やSurface Laptop 6を発表するとみられています。海外メディアのThe Vergeによると、MicrosoftはSnapdragon X Eliteを搭載したデバイスを、AMDやIntel製のチップを搭載した既存のデバイスと区別するために「次世代AI Copilot PC」と呼んでいます。



Microsoftの内部文書によると、これらのPCには、Appleが64ビットIntelプロセッサ用にコンパイルされたアプリをMacでも使用できるように変換するソフトウェアの「Rosetta 2」よりも高速なアプリエミュレーションが備わっているとのこと。Armアーキテクチャ版のWindowsにとって長年の課題でした。



Snapdragon X Eliteを搭載するデバイスの発売に先駆けて、2024年3月にGoogleはArm版Windows向けのウェブブラウザ「Chrome」をリリースしています。これまで、Arm版Windowsを使用するユーザーはネイティブに動作するChromeを利用できず、Chromeをx64エミュレーションで実行するか、別のブラウザを使用する必要がありました。しかし、Arm版Windows向けのChromeがリリースされたことにより、Arm版Windowsを搭載したPCでもChromeをネイティブで動作させることが可能です。



MicrosoftはこれらのPCがCPUタスクやAIアクセラレーション、アプリエミュレーションでAppleのM3チップ搭載Macbook Airの性能を上回ると主張しており、実際にSurface Pro 10やSurface Laptop 6が発表される際にはこれらのPCのCPU性能と、M3チップとの比較が実施されるそうです。