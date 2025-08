「macOS Tahoe 26」で26年続いたMacのストレージアイコン「Macintosh HD」のデザインが一新される

macOS Tahoe 26 beta 5 retires the old Macintosh HD icon - 9to5Mac https://9to5mac.com/2025/08/05/macos-tahoe-26-beta-5-retires-the-old-macintosh-hd-icon/ 2025年8月6日、AppleはmacOS Tahoe 26の最新開発者向けベータ版となるmacOS Tahoe 26 beta 5をリリースしました。Appleは長年、Macの本体ストレージを確認するためのアイコンとして「Macintosh HD」を利用しています。アイコンは2000年から26年間にわたって以下のデザインが利用されてきました。

Appleが2025年6月に開催した WWDC25 で、Mac向けの最新OSとなる「 macOS Tahoe 26 」が発表されています。2025年秋頃リリース予定のmacOS Tahoe 26では開発者向けベータ版がリリースされているのですが、このベータ版の最新バージョンとなるmacOS Tahoe 26 beta 5で、2000年から26年間にわたって使用されてきた本体ストレージアイコンの「Macintosh HD」がついに刷新されました。 RIP to the Macintosh HD hard drive icon, 2000–2025 - Ars Technica https://arstechnica.com/gadgets/2025/08/rip-to-the-macintosh-hd-hard-drive-icon-2000-20

2025年08月06日 10時38分00秒 in ソフトウェア, デザイン, Posted by logu_ii

