2023年12月01日 11時13分 ゲーム

SteamでmacOS Mojaveのサポートが終了へ、実質32bit版ゲームのmacOS向けサポートも終わる



ゲーム販売プラットフォームのSteamを運営するValveが、SteamがmacOS High Sierra(バージョン10.13)とmacOS Mojave(バージョン10.14)のサポートを2024年2月15日に終了すると発表しました。これに伴い、32ビット版にのみ対応しているタイトルはmacOSで遊べなくなります。



Steam Support :: Steam macOS 10.13 and 10.14 Support

https://help.steampowered.com/en/faqs/view/743F-2E0E-C9A5-C375





Steam dropping support for older macOS versions, and that's bad news for 32-bit games - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2023/11/30/steam-dropping-support-for-older-macos-versions/





Valveは「2024年2月15日以降、macOS High SierraならびにmacOS MojaveにインストールされているSteamクライアントは、セキュリティアップデートを含むいかなる種類のアップデートも適用できなくなります。Steamは、サポート対象外のオペレーティングシステムのバージョンにおいて継続的に機能を保証することはできません」と述べています。



macOS Mojaveは2018年にリリースされたOSで、macOSとしては32ビット版のゲームを実行できる最後のバージョンとなります。Appleは、2019年にリリースされたmacOS Catalina以降で32ビット版のアプリケーションが動作しなくなることを明らかにしています。



macOSもiOSに続いて32ビット版対応を終了へ、「High Sierra 10.13.4」以降は32ビット版アプリ起動時に通知を表示 - GIGAZINE





Valveは「Appleは2019年リリースのmacOS Catalinaで32ビット版アプリケーションのサポートを打ち切ることを選択し、32ビット版ゲームの開発者の多くが64ビット実行ファイルをサポートするようなアップデートを行っていないので、一部のゲームはmacOS上で事実上機能しなくなります。Steamでは、2023年末にmacOSの32ビットバイナリにしか対応しないゲームは『macOS対応』と表記されなくなります」と述べています。



Valveによると、Mac版Steamのユーザーの98%以上はすでにmacOS Catalina以降を実行しているそうなので、macOS向けの32ビット版ゲームのサポートが終了することによる影響はかなり小さいとみられます。Windows版の場合は、32ビットにしか対応していないゲームでも64ビット版Windowsでプレイ可能です。



また、あくまでもSteamがmacOS High SierraおよびmacOS Mojaveを「サポートしなくなる」というだけで、Steamが同OSで突然動作しなくなるというわけではありません。Valveは「macOS High SierraとmacOS Mojaveのサポートが2024年2月に終了するとしても、これらの古いOS上のSteamクライアントとゲームはしばらく動作し続けます」と述べています。