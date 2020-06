リモートワークではオフィスで勤務する時と違い「リアルタイムのコミュニケーションを放棄するべき」との指摘

・関連記事

リモートワークの増加に伴って「文章によるコミュニケーション」を推進するにはどうすればよいのか? - GIGAZINE



リモートワーク導入のガイドラインをGitLabが公開 - GIGAZINE



22年間にわたってリモートワークを実践する企業の従業員が「自宅で仕事する時に気をつけるべきこと」をアドバイス - GIGAZINE



在宅勤務時に仕事モードとプライベートモードを切り替えるにはどうすればいいのか? - GIGAZINE



リモートワークは「仕事がもたらす重要な利点」を損ねてしまうとの指摘 - GIGAZINE



Facebookは従業員の多くをリモートワークに移行する大規模な計画を立てている - GIGAZINE



Googleがオフィス勤務を再開予定、ただしリモートワーク奨励のため10万円の配布も行う - GIGAZINE



2020年06月23日 06時00分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.