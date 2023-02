メール・LINE・Slackなどで誰からも返信がない時にやきもきする「ワーノックのジレンマ」とは？

しかし、メールやコミュニケーションツールなど、リアルタイムでの返答を期待しない非同期型コミュニケーションをオンラインで展開する場合は同時に複数人と会話する状況が多く、誰かと1対1で話すよりも多くの情報を受け取らなければならないことがよくあります。そのため、対面での会話では相手に言われたことに対しての反応を示せばいいのに対して、オンラインでの1対多人数のコミュニケーションでは、「まず何に反応して何をインプットするのか」を選択しなければならず、さらにオンラインではメッセージの送り手に何のフィードバックも与えられません。 「オンラインでのコミュニケーションで相手から返答がない時はどうすればいいのか」という問題は、インターネットコミュニティでは少なくとも2000年頃から取り上げられていたもので、 Perl の開発者だったブライアン・ワーノック氏が2000年8月に言及したことから「ワーノックのジレンマ」と名付けられています。 Re: RFCs: two proposals for change - nntp.perl.org https://www.nntp.perl.org/group/perl.bootstrap/2000/08/msg1127.html ワーノック氏による「ワーノックのジレンマ」とは、オンラインコミュニケーションで投稿に対する返事がない場合、送信者は主に次の5パターンの可能性で悩んでしまうというもの。 1: 投稿の内容は正確でよく書かれており、追加のコメントは必要ないと判断された。 2: 投稿は完全にナンセンスなものであり、誰もこれを指摘するためにエネルギーや転送量を無駄にしたくない。 3: 何らかの理由で誰も投稿を読んでいない。 4: 誰も投稿を理解できていないが、何らかの理由で説明を求められることもない。 5: 何らかの理由で、誰も投稿を気にしていない。 新型コロナウイルス感染症の流行に伴って、プロジェクトを進めるチームスタイルにもリモート環境を中心とする「分散型」が増えてきました。しかし、分散型チームはオンラインの非同期型コミュニケーションを基盤とするため、「ワーノックのジレンマ」が発生しやすくなります。

2023年02月18日 16時00分00秒 in メモ, モバイル, ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1i_yk

