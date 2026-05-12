2026年05月12日 11時24分 メモ

スティーブ・ジョブズが描かれた1ドル硬貨がアメリカ造幣局によりついに一般販売開始される



現地時間の2026年5月12日から、Appleの創業者でありカリスマ経営者として世界中の人々から尊敬を集めるスティーブ・ジョブズが描かれた1ドル硬貨が一般販売されます。



Governor Gavin Newsom’s Steve Jobs innovation coin goes into circulation tomorrow | Governor of California

https://www.gov.ca.gov/2026/05/11/american-innovation-coin/





2026 American Innovation $1 Coin Rolls and Bags™ Featuring Innovation in California on Sale May 12 | U.S. Mint

https://www.usmint.gov/news/press-releases/2026-american-innovation-dollar-coin-rolls-and-bags-featuring-innovation-in-california-on-sale-may-12



Steve Jobs picked for California's American Innovation Coin

https://appleinsider.com/articles/26/05/11/steve-jobs-is-getting-a-marked-up-1-coin-courtesy-us-mint



アメリカにおける硬貨の製造と流通を担うアメリカ合衆国造幣局は、2018年から「アメリカの50の州」「コロンビア特別区」「アメリカの5カ所の領土」におけるイノベーションを象徴する1ドル硬貨として「American Innovation $1 Coin(アメリカンイノベーション1ドル硬貨)」を発行しています。



2026年の「アメリカンイノベーション1ドル硬貨」のデザインは2025年10月に発表されており、4種類のデザインのうち1つはAppleの創業者であるスティーブ・ジョブズを描いたものでした。



スティーブ・ジョブズが1ドル硬貨に - GIGAZINE





このスティーブ・ジョブズをあしらった1ドル硬貨が現地時間の2026年5月12日から一般販売されます。



スティーブ・ジョブズの1ドル硬貨は、カリフォルニア州の「アメリカンイノベーション1ドル硬貨」です。この記念硬貨が一般販売されることについて、同州のギャビン・ニューサム知事は「スティーブ・ジョブズの革新的で起業家精神にあふれた精神は、カリフォルニアの真髄(ずい)を体現し、私たちが今日知る未来を創造しました。彼の粘り強さとカリフォルニア・ドリームへの恐れを知らぬ追求は、数多くのアメリカンドリームを実現させることにつながりました。私たちも皆、彼に倣い、それぞれのカリフォルニア・ドリームを追い求めていきたいものです」とコメントしました。



スティーブ・ジョブズの1ドル硬貨には、オークの木々に覆われたなだらかな丘陵地帯という典型的な北カリフォルニアの風景を背景に座る若き日のスティーブ・ジョブズの姿が描かれています。描かれているのは物思いにふけるスティーブ・ジョブズで、「表情と姿勢が複雑なテクノロジーを自然そのもののように直感的で有機的なものへと変革するというジョブズのビジョンにインスピレーションを与えたことを物語っています」とニューサム州知事の事務所は説明しています。なお、スティーブ・ジョブズの1ドル硬貨のデザインを担当したのは、ニューサム州知事の事務所による支援を受けたThe Steve Jobs Archiveです。The Steve Jobs Archiveによると、ジョブズはカリフォルニアの自然の美しさに深いつながりと感謝の念を抱いていた模様。





なお、スティーブ・ジョブズの1ドル硬貨は「フィラデルフィアで鋳造された1ドル硬貨100枚セット」および「テンバーで鋳造された１ドル硬貨100枚セット」が154.5ドル(約2万4300円)、「フィラデルフィアで鋳造された1ドル硬貨25枚セット」および「テンバーで鋳造された１ドル硬貨25枚セット」が61ドル(約9600円)で販売される予定です。

