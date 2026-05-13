2026年05月13日 21時00分 ソフトウェア

無料でオープンソースのブラウザ内デスクトップ環境「Puter」が2年間の開発期間を経てついにベータ版終了、370名のコミュニティ貢献者・GitHubで4万スター・40万回以上のダウンロードという驚異的な規模に成長



シンプルなメモ帳やボイスレコーダーから表計算ソフトやカメラまで、必要なアプリと機能をすべて一つのプラットフォームで提供することを目的としたツール「Puter」が正式にリリースされました。



GitHub - HeyPuter/puter: 🌐 The Internet Computer! Free, Open-Source, and Self-Hostable. · GitHub

https://github.com/HeyPuter/puter





Puterは無料・オープンソースで提供されるツールで、「インターネットOS」と紹介されています。ブラウザ上で動くデスクトップ環境のようなツールで、ブラウザからファイル管理ソフトやドキュメント管理ソフトなどを操作できます。





セルフホスト可能なほか、以下のサイトを通じて利用することもできます。



Puter

https://puter.com/



Puter MarketplaceというサイトからPuter向けに移植されたさまざまなソフトウェアを入手可能で、ウェブサイト、ウェブアプリ、ゲームの作成と公開のためのプラットフォーム、Dropbox、Google Drive、OneDriveなどの代替、サーバーやワークステーションのためのリモートデスクトップ環境としても利用できます。



セルフホストはわずか1行のコード実行で可能などいろいろな利点がアピールされていますが、オンライン掲示板のRedditでは「KasmVNCで十分」「40万ダウンロードのユースケースがよく分からない」など、そもそもの使い道を疑問に思う声が見られます。



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